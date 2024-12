La Agencia Córdoba Cultura presenta su agenda para la temporada estival 2025, una propuesta que se extenderá a lo largo de todo el verano con una amplia gama de actividades para que cordobeses y turistas disfruten al máximo. Con un fuerte compromiso por la federalización de la cultura, el Gobierno de la Provincia acercará el arte a todos los rincones de la provincia, garantizando la accesibilidad y participación de todos los ciudadanos.



En línea con este objetivo, los museos de la ciudad capital permanecerán abiertos al público durante el mes de enero en el horario especial de 13:00 a 19:30 hs. Esta iniciativa permitirá a los visitantes recorrer las diversas exposiciones y descubrir el valioso patrimonio cultural que alberga la provincia.



El programa cultural continuará con los recorridos del Teatro Itinerante de Verano, que visitará los 26 departamentos llevando a cabo más de 210 funciones en distintos puntos de la provincia. Espectáculos de teatro, títeres, clown, mimo y danza teatro, entre otras disciplinas, conforman una propuesta artística diversa y atractiva para todas las edades.



La Agencia Córdoba Cultura reafirma así su compromiso con la democratización del acceso a la cultura, promoviendo la participación ciudadana y el disfrute de bienes culturales durante todo el verano.



Horarios especiales por las fiestas: es importante tener en cuenta que el día 31 de diciembre los espacios permanecerán cerrados por asueto administrativo, como así también el 1 de enero por el feriado correspondiente a Año Nuevo. Además, todos los lunes, a excepción de los feriados, los museos permanecen cerrados al público.

Conoce las actividades para esta semana:

Viernes 3

A las 20:30. Astrotaller en Alpa Corral. Museo de Alpa Corral – Los Ligustros S/N, Alpa Corral



Junto al Museo de Ciencias Naturales, el telescopio Newtoniano aterriza en Alpa Corral, para explorar el Universo! Con el poderoso telescopio newtoniano de 300mm, observaremos las maravillas del cielo nocturno. Podrás descubrir con asombroso detalle: La Luna, Venus, Saturno, Júpiter, La Nebulosa de Orión. Repite sábado 4 de enero.

A las 21. Cine bajo las estrellas: Isla de Perros (de Wes Anderson, Estados Unidos, 2018) Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani – Echeverria 232, Unquillo



En el mes de enero se propone el ciclo de Cine Bajo las Estrellas, en la apertura se proyectarán cortos animados realizados por talentosos animadores de Sierras Chicas. En esta ocasión se proyectará: Isla de Perros, película apta para mayores de 13 años. Archipiélago japonés, dentro de veinte años. Una extraña epidemia de gripe canina asola la ciudad japonesa de Megasaki. Para proteger a la población, el alcalde Kobayashi decreta el estado de emergencia y ordena recluir a todos los perros de la ciudad en Isla Basura. Como muestra de su compromiso, el primer condenado por la medida será Spots: un mestizo de pelaje blanco con manchas negras, fiel guardaespaldas de su pupilo huérfano Atari. Seis meses después, el niño emprende viaje a la isla para rescatar a su mascota, reclutando para su misión a una manada de perros alfa liderada por el huraño Chief. Entrada libre y gratuita.

Domingo 5

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Le Mer” (Le Mer) Plaza Central Ruta 32 – Las Arrias, Tulumba



Comedia, clown / ATP / 50 min. Juana llega al puerto. Está a punto de emprender su viaje. Se despide, desancla y se introduce en su barquito al mar. A veces, no todo sale como se espera, las mareas de la vida se desbocan y en cualquier momento, inesperadamente, todo se puede transformar.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Quri Qala, el tesoro en la montaña” (Foco Ala Mano Títeres) Plaza San Martin – Av. De Mayo esq. 25 de Mayo, Colonia San Bartolomé, San Justo



Teatro de Títeres / ATP / 50 min. Cuenta la leyenda que el tesoro de los Incas está enterrado en todos los lugares y en ningún lugar. Quri y su hermanita Qala recorren la montaña en busca de su llamita perdida mientras sueñan con poder ver el oro escondido, pero el sol, la luna y las piedras cuidan el tesoro para que nadie lo toque. Un espectáculo que combina títeres de mesa, títeres planos y narración oral. A través de una historia simple, donde la imaginación despierta valores milenarios, el público se acerca a leyendas de pueblos originarios.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Peripecias de Nico y Ludovico” (Teatro de Títeres La Pareja) Salón Comunal Calle Pública s/n – Candelaria Sud, Totoral



Farsa para Títeres de guante / ATP / 50 min. Ludovico es un científico, ya anciano, que convive con su nieto, Nico. El abuelo se empeña en lograr una fórmula que le dé fuerzas para poder jugar con su nieto pero, siempre le salen mal. En este marco, un ladrón y un raro ejemplar de reptil se apoderan de los ahorros del anciano y las fórmulas le ofrecen una forma de recuperarlos. El mensaje es que el tiempo invertido en el trabajo no fue en vano. La constancia, tarde o temprano da sus frutos.



A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Historias en zoom” (Marakatu) Polideportivo Ruta 5 esq. Los Pinos – Villa Ciudad América, Santa María



Mimo, clown / Infancias / 40 min. El espectáculo consta de escenas históricas donde se despliega la poética del mimo tanto es su gestualidad como en sus acciones físicas. Combinando elementos fantásticos, tragicómicos y de humor para sumergir al público en un mundo de ilusiones, sorpresas, ternura y humor. Creando un lenguaje visual que trasciende las palabras, despertar la imaginación , la fantasía y el juego.



A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Risomática” (Inchin Lupin) Plaza Central Calle Pública s/n – Comuna La Rinconada, Río Seco



Clown / ATP / 45 min. Inchin es un personaje imaginativo que nos lleva a la magia del circo, no solo por sus destrezas, si no por que cualquier persona del publico es especial y puede ser parte. Malabares, equilibrios, burbujas, acrobacias, música y muchas risas hacen que este espectáculo se pueda compartir en familia.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Buen Día, y si construimos Refugios?” (Cuenco Rodante, Grupo Itinerante de Teatro Espontáneo) Centro de Jubilados – Washington, Rio Cuarto



Teatro espontáneo / ATP / 60 min. El Teatro Espontáneo es un teatro de participación, una práctica colectiva, donde no hay una Obra acabada. Los actores junto con la directora llegan a un lugar (hall de un dispensario, patio de la escuela, plaza del pueblo, etc.) para poner en escena las Historias del Público. Van a escuchar atentamente sus relatos para, espontáneamente, representarlos: historias, recuerdos, sensaciones, grandiosas, únicas, de sus vidas cotidianas; de los sucesos de la comunidad que habitan. Las escenas creadas son de los espectadores, se convierten en imágenes poéticas de un gran goce estético y conmovedor.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: “Había una vez un Circolorido” (Cirque Cordobé) El Parquecito Calle Pública s/n – Pozo Nuevo, Sobremonte



Circo, teatro, clown / ATP / 60 min. Muestra de diferentes y variadas destrezas circenses, con números de magia, gags, humor, clown, equilibrios y malabares! PAMPIMFLASH es un payaso que se despierta muy temprano y lo primero que hace es barrer la pista de circo para hacer la función… ESTRELLITA lo empieza a buscar pero hay desencuentros, en un momento se chocan, en ese choque PAMPIMFLASH y ESTRELLITA ven que todo a su alrededor se convierte en blanco y negro, sin colores… empezaron a pensar como podían hacer para que vuelvan los colores y se les ocurrió llamar a TIRATINTA que con sus tintas de colores y su libro tenía poderes mágicos… y así logro que todo vuelva a ser como antes UN CIRCOLORIDO!



A las 20. Teatro Itinerante de verano: “Función Minúscula” (Minúsculo Circo) Plaza Monumento Granadero Jose Marquez Diputado Juan Carlos Moyano s/n – Villa Tulumba, Tulumba



Circo / ATP / 50 min. Dos amigos payasos comparten mediante pruebas de acrobacia, danza y juegos su amor y pasión por el circo. Función Minúscula nos conecta con la sorpresa y la magia, con las risas de grandes y chicos, con el juego y el humor, con las emociones y la amistad.

A las 21. Teatro Itinerante de verano: “Es Justo y Necesario” (Jazmin Mosquera) Los Moradillos Calle Pública s/n – La Unión de los Ríos, Río Cuarto



Stand Up-Comedia / +16 años / 60 min. Unipersonal de Stand Up, con claro posicionamiento feminista, indaga, intriga y divierte cuestionando algunas actuaciones de roles socialmente esperados y encontrando una línea de fuga, a través del humor, en el proceso de deconstrucción que muchos vienen tratando de llevar adelante.



A las 21:30. Teatro Itinerante de verano: “Combinad@s” (Cía Santuanimé) Plazoleta Santa Teresa Calle Santa Teresa s/n – Calchin, Río Segundo



Circo, clown, malabares / ATP / 45 min. Es una función en formato de varieté en la que Ela y Maca van desarrollando diversos números malabarísticos mezclados con humor delirante y absurdo. A medida que transcurren los números ellos van logrando una amalgama que los lleva mucho más allá de las habilidades individuales hasta el punto de lograr combinaciones de destreza malabaristica mucho más complejas mostrando las posibilidades infinitas del trabajo en equipo.