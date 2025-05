La Agencia Córdoba Cultura propone una programación diversa que cruza la memoria, el arte contemporáneo y la música popular argentina. Desde una potente muestra fotográfica que dialoga con la historia y la identidad, hasta una comedia que transcurre en un paisaje polar surrealista, la agenda se completa con un concierto sinfónico-coral dedicado íntegramente a compositores argentinos. Tres propuestas imperdibles que invitan a habitar el arte desde diferentes lenguajes y sensibilidades.

El lunes 19 inaugura en la Fotogalería del Paseo del Buen Pastor la muestra “Herencia, adobe y revolución”, del artista visual Marcos Carri. A través de imágenes, documentos y relatos, la exposición revisita archivos familiares como herramienta crítica para reconstruir la memoria y la identidad. Inspirada en una antigua casona de San Juan vinculada a Felipe Varela, la muestra articula pasado y presente en una narrativa que interpela desde lo íntimo y lo colectivo.

Además, como parte de las actividades por el aniversario de la fuga de 26 mujeres ex presas políticas de la ex cárcel del Buen Pastor ocurrida el 24 de mayo de 1975, el espacio cultural suma dos propuestas que cruzan memoria y arte escénico: la intervención de danza “Punto en Fuga” y la obra de teatro “Las 26. Una historia de fuga”, que recupera uno de los episodios más significativos de la militancia y la resistencia en Córdoba. Ambas serán el sábado 24 a las 15 y a las 16:30, respectivamente.

El jueves 22, el ciclo Jueves de Comedia del Teatro Real presenta “Aurora Negra”, dirigida por María Palacios. En un rincón helado del círculo boreal, dos personajes sobreviven en condiciones extremas mientras el viento se convierte en un extraño narrador. Con una poética que mezcla absurdo, drama y humor oscuro, la obra se atreve a explorar los vínculos humanos al límite. Recomendada para mayores de 16 años.

El sábado 24 y el domingo 25, el Teatro del Libertador será escenario de “La buena tierra”, un concierto de la Banda Sinfónica y el Coro de Cámara de la Provincia que rinde homenaje a compositores argentinos. La puesta musical celebra el folclore desde la sonoridad orquestal y coral. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse en boletería desde el jueves 22.

Una semana para dejarse atravesar por el arte en todas sus formas, con propuestas que conectan territorio, memoria y emoción.

Estas son solo algunas de las actividades que podrán disfrutarse. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.

Lunes 19

A las 18:30. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe y se hospeda con la viuda, Martine. Una pelea con el hijo de Martine, Vincent, termina con la muerte de este último. Jérémie oculta el crimen con la inesperada ayuda del cura del pueblo, quien le proporciona una coartada a cambio de su afecto.



Repite miércoles 21 a las 18:30; jueves 22 a las 20:30; viernes 23 a las 19; sábado 24 a las 18:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “El Vampiro Negro“” (de Román Viñoly Barreto, Argentina, 1953) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El cine noir tuvo su apogeo mundial en la década de los 50` en el mundo, y la Argentina no quedó afuera. En mayo veremos 4(cuatro) historias donde los personajes más oscuros del thriller argentino bailan tango o toman mate. Sin nada que envidiar en creatividad y calidades realizativas al cine hollywoodense de la época, también nos traen una época donde el cine nacional era tan taquillero y/o popular como cualquier otra producción importada. El Dr. Bernard llega casi al punto de obsesionarse por intentar capturar a un temible criminal, atrapando a varios sospechosos a los que da por culpables. Uno de ellos, un enano óseo displásico, descubre uno de los cadáveres en un caño de desagüe y al reportarlo es tomado por el asesino y arrestado, tan solo por su aspecto repulsivo. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Herencia, adobe y revolución, una nueva muestra fotográfica. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Hipólito Yrigoyen 325



El artista visual Marcos Carri inaugura una muestra que indaga en la memoria familiar, el archivo y la identidad, a través de imágenes, documentos y narrativas personales. Un montaje visual que revisa el archivo no solo como testimonio del pasado, sino como herramienta crítica y emancipadora, con el poder de activar nuevas interpretaciones en el presente. El proyecto nace en Niquivil, Jáchal (San Juan), donde aún se conservan las ruinas de una antigua casona atribuida por la tradición oral a Felipe Varela, figura emblemática de la resistencia federal. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: La Nouvelle Vague en 4 movimientos. Hiroshima, mon amour (de Alain Resnais, Francia-Japón,1959) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Cuatro películas, cuatro autores, cuatro movimientos dentro de un gran movimiento: la Nouvelle Vague. ¿Habrá un faro más rutilante para abordar la historia del cine?. Una cita imperdible. Después de rodar una película en Hiroshima, una joven actriz francesa pasa su última noche en un hotel, en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que podría ser la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso idilio que hace que ella rememore un amor imposible vivido en Nevers (Francia) unos años antes. La relación amorosa se convierte entonces en un proceso introspectivo a través del cual la mujer reconstruye su pasado y revela sus sentimientos más íntimos a su compañero. Entrada libre y gratuita.

Martes 20

A las 17. Cine: Gloria! (de Margherita Vicario, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Corre el año 1800; el lugar, el Colegio Sant Ignazio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive “la Muda” una criada silenciosa y solitaria, encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa; nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música. Repite a las 19 y 21 y miércoles 21 a las 17, 19 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Cine: Diamanti (de Ferzan Ozpetek, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Un director convoca a sus actrices favoritas, con las que ha trabajado y a las que ha amado. Quiere hacer una película sobre mujeres, pero no revela gran cosa: las observa, toma ejemplo, se inspira, hasta que su imaginación las catapulta a otra época, a un pasado donde el ruido de las máquinas de coser llena un lugar de trabajo dirigido y poblado por mujeres, donde los hombres tienen pequeños papeles marginales y el cine puede contarse desde otro punto de vista: el del vestuario. Repite miércoles 21 a las 20:30; jueves 22 a las 18; sábado 24 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Grandes poetas del tangoTeatro Real – San Jerónimo 66La Orquesta Provincial de Música Ciudadana continúa con el ciclo dedicado a los autores de tango. En esta oportunidad, Pascual y José María Contursi, padre e hijo y notables letristas. Con dirección de Damián Torres, las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín, y la pareja de baile Silvia y Walter. La entrada general es de 4.000 pesos.

A las 20:30. Cine por la diversidad: Mumblecore X4. Baghead (de Jay y Mark Duplass, Estados Unidos, 2008) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Si hay algo que abunda en el Mumblecore es la palabra dicha bajo la forma del murmullo, como mascullando. De ahí el “mumble” que le da nombre a este movimiento independiente plagado de personajes jóvenes e inseguros que irrumpió en el cine norteamericano a principios del siglo veintiuno. Comedia que explora las relaciones entre los miembros de un grupo de actores desesperados y, al mismo tiempo, describe los pormenores del rodaje de una auténtica producción independiente. Después de asistir al estreno mundial de la película indie “We are naked” en el Festival de Cine Independiente de Los Ángeles, Chad, Katherine, Matt y Michelle se proponen relanzar sus carreras como actores. Deciden escribir su propio guión y filmar una película en la que ellos serán las estrellas. Para discutir sus ideas, se trasladan a la cabaña del tío de Matt. Pero esta reunión entre amigos tendrá un resultado que sobrepasará sus expectativas. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 21

A las 17. Mirar es pensarCentro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí



Continúa el ciclo de encuentros sobre pintura y filosofía en el mundo moderno y contemporáneo con José González Ríos junto a ART3: Ivone Dentesano, Daniela Córdoba y M. Antonia de la Torre. Inscripciones proartecordoba@gmail.com – 3516520234. Inscripción $30.000 pesos.



A las 20. Cine Club del CCC: GÜEMES – el sueño de una América libre (de Emmanuel Moscoso, Javier Flores Argentina, 2019) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Haciendo Patria. Una docuficción de cuatro capítulos basados en la vida del héroe gaucho. (se proyectarán los 4 capítulos en continuado). La historia del General Martín Miguel de Güemes. Su vida y su manera de desarrollar una particular guerra en el norte argentino y el alto Perú. Su amor con Carmen Puch, sus aliados, sus enemigos y la conspiración que lo llevaría con 36 años a la tumba buscando la libertad de toda América del Sur. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 20:30. En el tercer piso: “Un Cyrano de dos mundos”. Teatro Real – Sala del 3° piso – San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa, Cyrano recorre el teatro a la espera de un actor al que le prohibió actuar por un mes por haber puesto los ojos sobre Roxane, en ese peregrinar en busca de un pleito, el personaje realiza un recorrido por la vida de Cyrano de Bergerac, tanto el de la obra de Edmond Rostand, como el verdadero, recorriendo sus pesares y desdichas, sus desencuentros amorosos y sus aventuras literarias a través de sus escritos fundamentales como lo son “Historia cómica de los estados e imperios del sol y de la luna” y cartas amorosas y contra todos. En escena: Sergio Oviedo. Entrada general $5.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 22

A las 9. Jornada “Museos en Territorio” Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte – Rosario de Santa Fé 218



Jornada de capacitación museológica con talleres y disertación central a cargo de especialistas en Educación y Museos. En su tercera edición, esta jornada se consolida como un espacio fundamental para el intercambio, la formación y la vinculación entre museos, sus equipos y las comunidades. En un contexto donde los museos se piensan cada vez más como espacios vivos, abiertos y sensibles a su entorno, estas jornadas invitan a reflexionar colectivamente sobre los desafíos, las prácticas educativas y los modos de narrar y habitar los museos desde lo territorial. Un día completo para compartir experiencias, tender redes y construir saberes entre trabajadores/as de museos, educadores/as, artistas, gestores y público interesado. Inscripción:

A las 9. Córdoba en tiempos de revolución. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba – Poeta Lugones 401



Hasta el 31 de mayo, de 9 a 18, una exposición que invita a recorrer los días decisivos de 1810 a través de documentos históricos originales. La muestra revela cómo se vivió la Revolución de Mayo en Córdoba: desde la resistencia al nuevo orden, pasando por la reorganización del poder local, hasta la construcción de la memoria independentista. Una oportunidad para conocer, desde las fuentes, cómo una ciudad clave del Virreinato atravesó un tiempo de tensiones, decisiones y transformaciones. Entrada libre y gratuita.



A las 16. Presentación del libro “Como patos a volar”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Libro infantil de la autora Aylen Spagnolo, tiene como objetivo dar voz a aquellos pequeños que son parte de la comunidad de enfermedades poco frecuentes. Se realizará el relato del libro proyectando imágenes del mismo, se presenta a la escritora y artista, tomará la palabra un médico y una docente primaria especialista en Inclusión. Se dará un pequeño catering para que puedan en ese espacio mirar el libro y hacerlo firmar por la escritora. Entrada libre y gratuita.



A las 17. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, antiguo jefe suyo. Ha decidido quedarse unos días en casa de Martine, su viuda. Pero una misteriosa desaparición, un vecino amenazante y un extraño sacerdote van a hacer que la en principio breve y tranquila estancia de Jérémie tome un giro inesperado.

Repite viernes 23 a las 17; sábado 24 y domingo 25 a las 17 y 21hs . Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 19. Presentación del libro “El paraíso perdido”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375Del autor Adrián Vitali. Escritos es una mirada sobre la infancia del autor, sobre sus epifanías infantiles. Sobre la primera etapa fundante de la vida. Sobre su génesis, sobre su origen, sobre su paraíso perdido. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Mensaje en una botella (de Gabriel Nesci, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Una sommelier descubre un método para enviarse mensajes al pasado y lo usa para corregir una mala decisión. Sin embargo, su presente cambia de forma inesperada, llevándola a una realidad aún peor. Al intentar enmendar el error, las consecuencias se vuelven catastróficas. Desesperada, recurre una y otra vez al mecanismo, atrapándose en un ciclo donde cada intento por arreglar su vida y la de quienes la rodean la aleja más de la realidad que anhela. Repite el viernes 16 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



A las 20. Teatro: Los IluminadosCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401 Bajo la dirección de Cheté Cavagliatto, Alejandro Orlando, Hernán Sevilla. Dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez y la enajenación los contendrá en una realidad tan extraña como fantástica, sin embargo ningún desorden emocional los alejará de la idea revolucionaria de la amistad, los sueños, el amor y la definitiva liberación. Entrada general $10.000 disponibles en autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20:30. Jueves de Comedia: “Aurora Negra” Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Con dirección de María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Edad recomendada para mayores de 16 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro



A las 20. MultipianoTeatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365 Pianistas notables de la escena musical interpretan Concierto para cuatro pianos, de Johann Sebastian Bach, Celebración a Cuchi Leguizamón, de Germán Nager, Bolero a cuatro pianos, de Maurice Ravel, Improvisación, de Luis Lewin, Cuatro estaciones porteñas, de Astor Piazzolla. Intérpretes: Andrea Mellia, Gisele Tobares, Marina Acuña, Fabricio Rovasio, invitados: Luis Lewin y Germán Nager. Entradas desde $5.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine: Unidos por la música (de Emmanuel Courcol, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida.

Repite viernes 23 a las 21; sábado 24 y domingo 25 a las 19 . Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

Viernes 23

A las 16. Mirta Narosky: charla ¿Vivir del arte o para el arte? y visita a pie de obra. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Mirta Narosky, la artista que expone en las salas 6 y 7 del Museo, dará una charla abierta donde compartirá los planteos existenciales y terrenales de quien practica el arte como camino de vida. A partir de su experiencia, la pintora bonaerense con más de 40 años de trayectoria abordará los cambios que experimentó la actividad artística y las implicancias de “ser mujer” para conseguir el reconocimiento y un lugar en el campo de las artes visuales. Al finalizar la charla, la artista realizará un recorrido a pie de obra sobre su muestra “Dos caminos. Fragmentaciones y Micro Vórtices”. Narosky, nacida en Lanús, y formada en Bellas Artes en la Universidad de Plata, cuenta una prolífica carrera en la que desde joven obtuvo numerosos premios en el orden nacional e internacional. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Ciclo Patio Peatonal: Danza. Estreno de Vértigo, de Soul Company. Espacio Cultural Museo Mujeres – Rivera Indarte 55



Obra premiada “Incentivos a la trayectoria de la escena cordobesa – Danza Contemporánea- 2024”. La propuesta combina movimientos inquietantes, monólogos y una banda sonora entre lo espectral y lo dramático. El vértigo como artefacto discursivo atraviesa tanto a las corporalidades en escena como a las del público. La iniciativa propone recorrer el interior de la casona. La dirección es de Yanina Colomé. La entrada es libre y gratuita.



A las 17. Primer Encuentro de jóvenes bookfluencers de CórdobaBiblioteca Córdoba – 27 de Abril 375Organizado por Sade Filial Córdoba, se realiza el primer encuentro con la asistencia de 30 jóvenes escritores cordobeses. Entrada libre y gratuita



A las 20. Música y narraciones: ‘1959: el año que revolucionó el jazz’. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Con música del quinteto del contrabajista Cristian Andrada y relatos del periodista especializado Adrián Baigorria. En ese año, se grabaron una serie de discos fundamentales de jazz, a cargo de figuras centrales de la historia del género, tales como Miles Davis, John Coltrane, Paul Desmond, Charles Mingus y Art Blakey. Al grupo de Cristian Andrada (contrabajo), lo completan Martín Dellavedova (saxo tenor), Luis Barzola (batería), Lucas Acuña (trompeta) y Eduardo Elia (piano). El espectáculo estará acompañado por la conducción del periodista especializado Adrián Baigorria con textos y semblanzas de los discos y figuras del jazz retratadas, además de audiovisuales. Entrada general $10.000 disponibles en autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20. Clase-taller “La observación contemplativa urbana y rural”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Cuáles factores tener en cuenta para una observación astronómica visual: astronómicos, meteorológicos, contaminación lumínica y polución, fisiología del ojo. Recursos a considerar a la hora de planificar una observación astronómica urbana o rural, con o sin instrumentos ópticos. Dictado por el Prof. Carlos Alberto Colazo: Prof. (jubilado) de Matemáticas, Física y Cosmografía. Ingeniero Mecánico. Propietario Observatorio Astronómico “El Gato Gris” – Tanti – Córdoba. Dirigido a jóvenes y adultos. Con entrada gratuita, reservas por mail a astrotaller.mcnc@gmail.com. IMPORTANTE: en caso de nubosidad muy abundante o mal clima se brindará la Clase teórica dentro del museo a las 20h y se reprogramará para otra fecha la práctica de observación por telescopio.



A las 21. Danzas con fundamento. Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Ramiro González, cantautor y poeta, destacado por la prensa especializada como referente de la nueva canción argentina de raíz, presenta una obra poético musical compuesta por él sobre danzas folclóricas tradicionales, arregladas por Hernán Soria e interpretadas junto al Magnolia Cuarteto de Cuerdas y destacados docentes de danza como Silvia Zerbini, Aldo Corso, Victoria Matta, Mario Martínez, Jorge “Negro” Valdivia, Karina Rodríguez, Alicia y Chiqui La Rosa. Edad recomendada: todo público. Entrada general $12.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música: Demian de Mago´s y Paolo Rosso. Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Canciones Íntimas es un encuentro sensible entre dos almas musicales: Angel The Mago’s y Paolo Rosso. Con sus voces, guitarras y corazones, estos autores nos invitan a un espacio donde la música no solo se escucha, sino que se siente. En este viaje sonoro, la poesía cobra vida al danzar entre acordes y emociones, creando un ambiente íntimo donde cada canción es un puente hacia lo profundo. Es un momento para compartir, para conectar, y para dejarse atravesar por la belleza de lo simple: dos artistas, sus canciones y la verdad de lo que vibra en ellas. Entrada general $4.000 disponibles en autoentrada.com

Sábado 24

A las 10:30. Taller “Dibujamos Flores Espontáneas”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



A cargo de la artista Josefina Fiore. Se realizará un reconocimiento de flores silvestres retratadas para la muestra, las dibujaremos creando una especie de inventario y hablaremos de las propiedades curativas de cada una de ellas para reconocer su importancia. Dirigido al público en general. Actividad gratuita. Cupo limitado: 25 personas. Inscripciones al mail museocienciasnaturalescba@gmail.com



A las 15. “Punto en fuga”, homenaje a una victoria colectiva. Paseo del Buen Pastor – Espacios verdes – Hipólito Yrigoyen 325



Aniversario de la fuga de presas políticas de la cárcel del Buen Pastor con una intervención de danza Punto en Fuga. Toma como tema para la puesta en escena a la fuga de 26 mujeres ex presas políticas de la ex cárcel Buen Pastor, acontecida el 24 de mayo de 1975. La iniciativa, que se desarrolló por primera vez en el Festival Pulso Urbano 2011, se realizará en articulación con el Archivo Provincial de la Memoria, la Organización Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura. La propuesta consiste en una acción integrada por 16 bailarines, junto a la colaboración de un gran equipo técnico. Entrada libre y gratuita

A las 16. Cine Distendido CEA: Moana 2Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Segunda Jornada del Ciclo de Cine Adaptado para niñas y niños con CEA (Condición de Espectro Autista) que propone la Fundación Familias Cea Córdoba, Tgd Padres Tea Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba, proyección de la película: “MOANA 2”. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 16:30. “Las 26. Una historia de fuga”. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



El profesorado de Teatro de UPC, en un trabajo final de producción artística, pone en escena la obra de teatro que reinterpreta la historia de la fuga de 26 presas políticas del ex Penal de Mujeres Buen Pastor. La obra combina teatro documental, sombras y cuarteto para retratar el coraje y la resiliencia de estas mujeres que, ante la represión, se unieron en la lucha por la libertad.

A las 20. La buena tierra. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica y el Coro de Cámara de la Provincia ofrecen un programa con piezas de compositores argentinos: El tarco en flor, de Luis Gianneo; Cuatro cantos del cancionero folclórico argentino, adaptación de Néstor Alderete; Suite de la buena tierra, de Miguel Angel Inchausti y Félix Luna.



Repite el domingo 25 de mayo a las 20. Entradas gratuitas. Se retiran por boletería desde el jueves 22.

A las 20:30. Teatro Independiente: “Magdalena; su propia voz”Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66



María Magdalena se presenta. Nos trae su voz. Cuenta fragmentos de su vida y su propia versión de los hechos. En una atmósfera onírica, se reconstruye poéticamente la vida de una mujer que poco conocemos de ella, y que su impronta fue mucho mayor de lo que sabemos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Dramaturgia y Dirección: Victoria Centeno. Entrada general $13.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. “Esperando a Godot”Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66 Dos personas esperan, al costado de un basural de zapatos y sombreros, la llegada de un tal Godot. Mientras esto ocurre, la vida transcurre, inexorablemente. Becket nos muestra a través del humor y la ironía, la angustia y el sin sentido de la existencia. Edad recomendada: todo público. Entrada general $15.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 25

A las 16. Ciclo Piano Libre. Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325



La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. Edad recomendada: mayores de 6 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.arLos espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00.