La Agencia Córdoba Cultura programa nuevas actividades culturales, para disfrutar en forma presencial y también virtual.



Lunes 3



A las 19. Ciclo de cine latinoamericano: 25 Watts (de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. Uruguay, 2001). Biblioteca Córdoba - 27 de Abril 375

Montevideo (Uruguay). Es sábado por la mañana, y Javi, Leche y Seba todavía no se han acostado. Siguen bebiendo cerveza y recorriendo las calles y tratando de evadir sus responsabilidades. Esta película retrata 24 horas de la vida de estos ociosos compadres que no dicen más que tonterías y deambulan en un estado de aburrimiento crónico. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Bajo el lente de EMABLOM

Mi ventana es el nombre del proyecto del fotógrafo autodidacta y aficionado por la fotografía urbana conocido como Emablom. Esta es una invitación a ver y apreciar lo que es importante: el sentido de porqué hace lo que hace. A través de la fotografía, fusiona lo que crea y su forma de vivir. Es de espíritu inquieto, por eso en cada salida busca romper lo que le parece rutinario y encuentra, así, diferentes maneras de mostrar lo que ve a diario. En esa intensa pero paciente búsqueda, descubre diversos puntos de vista que disfruta compartir con los demás.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Martes 4



A las 19. Cineclub Al Filo: Calles violentas (de Wong Kar-Wai, Hong Kong, 1988). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

El film se centra en la relación entre Wah (Andy Lau), un violento y solitario gangster de poca monta, y Ngor (Maggie Cheung), una prima veinteañera que llega a su casa de Hong Kong para tratarse en la ciudad una extraña enfermedad. Pero la presencia de la atractiva joven y los crecientes enfrentamientos entre Fly (Jacky Cheung), un patético protegido suyo, y otros líderes de las Tríadas (la mafia local) desencadenarán la pasión y la tragedia. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Eva Gou

Eva Gou es un personaje y una plataforma artística creada por Lucía Eva Rivarola en la ciudad de Córdoba. Su música ha funcionado como laboratorio creativo en los últimos años. Este espacio le permite a la artista indagar, encontrar caminos y tomar decisiones personales sobre sus canciones y el proceso de creación, donde la composición y la producción forman parte de una misma instancia inventiva. En este universo ampliamente tímbrico, se entrelazan rasgos folclóricos que enraízan la música a una pertenencia simbólica, con sonidos de un presente abundantemente tecnológico y fugaz. El proyecto se inspira en el transformismo y el arte contemporáneo como campo de desarrollo: En este lugar el arte se encuentra a un artattack de distancia y existen grandes posibilidades de probar, de jugar e inventar algo nuevo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Cine por la Diversidad: Profit motive and the whispering wind (de John Gianvito, Estados Unidos, 2007). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Obra maestra del DJ y cineasta John Gianvito, parece un suplemento de las visitas turísticas del matrimonio De Oliveira al final de Cristovao Colombo, o enigma donde los ancianos lusos – como padres de su patria- buscaban placas con huellas de los descubridores del continente para trazar una teoría histórica autista y revolucionaria sobre el origen de Cristóbal Colón. Por su parte Gianvito rastrea y encuentra tumbas, estatuas, monumentos y placas memoriales en lugares con ecos de matanzas de esclavos y trabajadores en las luchas sindicales, trazando una intrahistoria de América (basada en el libro A People’s History of the United States de Howard Zinn) desde el siglo XVIII hasta Irak. Entrada libre y gratuita.



Miércoles 5



A las 19. Cine: Bandido (de Luciano Juncos, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, es un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Entonces su carrera se estanca. Bandido es víctima de una situación delictiva y vecinos acuden al lugar para ayudarlo, entre ellos Rubén, un viejo amigo que lo acompañó en sus primeros años de carrera. Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



A las 20. Con acento cordobés: Claudio Pacheco

En un marco de respeto por la prevención y los protocolos vigentes, esta tercera edición del ciclo es una propuesta audiovisual que involucra la utilización de todos los espacios de la provincia como escenario. Las entrevistas serán realizadas por Mimi Spicher, de amplia trayectoria en la televisión cordobesa, grabadas en los más bellos espacios culturales de Córdoba y transmitidas por las redes sociales de la Agencia. Cada ciclo tendrá cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos y versarán sobre un eje temático específico. El primero de ellos será sobre músicos populares cordobeses y busca reflexionar, de la mano de artistas con prominentes carreras y a partir de sus propias trayectorias, sobre la categoría de música popular en clave cordobesa y en sus distintas expresiones. En esta oportunidad el entrevistado será Claudio Pacheco.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Mini recital de Ars Nova

Ars Nova es una banda de hard rock de Vicuña Mackenna integrada por Leonardo Márquez (batería), Pablo Barrionuevo (voz), Marcelo Muñoz (bajo y coros), Agustín Muñoz (guitarra y coros) y Lucas Fernández (teclado y sintetizadores). Hace 10 años que transitan el camino de la música con canciones propias con aires variados del rock, sin dejar de lado la interpretación de covers de bandas clásicas de hard rock de los años 70's, 80's y 90's quienes además son sus principales influencias, como por: Whitesnake, Deep Purple ,Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Scorpions, Rainbow y Rata Blanca, entre otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Cine: Un crimen común (de Francisco Márquez, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Cecilia es una profesora de sociología que vive sola con su hijo pequeño. Una noche lluviosa, Kevin, el hijo adolescente de su ama de llaves, llama insistentemente a la puerta. Ella tiene demasiado miedo como para dejar entrar a Kevin y, al día siguiente, el cuerpo del chico es encontrado en un río. El vecindario acusa a la policía de haber asesinado al adolescente, y los disturbios sociales sacuden la parte más pobre de la ciudad. Cecilia, atormentada por su conciencia culpable, comienza a ser perseguida por el fantasma del joven. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



Jueves 6



A las 19. Cine: La gomera (de Corneliu Porumboiu, Rumania, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Cristi es policía y a la vez chivato de la mafia. Desde Rumanía viaja a la isla de La Gomera para aprender el silbo gomero. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el sábado 8 a las 21 y el domingo 9 a las 19.



A las 21. Teatro en primera persona: Ariana Andreoli

Ariana Andreoli es bailautora, payasa (Molino de Viento) y un poco actriz. Creadora, educadora, coreógrafa, y directora por deriva en diversas obras de danza. Está dedicada a la práctica, la creación, y la investigación del cuerpo, del movimiento y de la escena. Además es docente de talleres, seminarios independientes de danza contemporánea, improvisación, composición y organización de campamentos de danza. Practica la docencia en educación formal y no formal desde 1995 y es docente del Profesorado de Danza UPC.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Cine: Apuntes para una herencia (de Federico Robles Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Un joven hombre, argentino, indaga en la herencia familiar. Su abuelo fue un ex soldado franquista durante la guerra civil española. Su padre mesura los silencios. El realizador decide trazar un hilo hacia el pasado, viajar a España y comprender cabos sueltos. Conocer a otros familiares, preguntarse a sí mismo, buscando una compleja honestidad en esta escritura de la post memoria. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el sábado 8 a las 19 y el domingo 9 a las 21.



Viernes 7



A las 18. Vísteme despacio que estamos evocando. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Este encuentro es una invitación a ensayar y compartir una práctica de mediumnidad a través de prendas y complementos significativos. ¿Cómo dialogar con un objeto? ¿Qué tiene para decirnos? La propuesta es invocar, traducir y dialogar mensajes utilizando el tarot y el péndulo como herramientas para entrelazar sentidos. Por protocolo sanitario, esta actividad es con cupo limitado. La inscripción es a través del correo: espacioculturalmuseomujeres@gmail.com



A las 21. Cultura en el Patio: Flor Sur

Flor Sur Cello Trío nace a finales de 2015 con el objetivo de abordar un repertorio vinculado a la música popular en un formato totalmente atípico de tres cellos y tres voces. El repertorio viaja por los paisajes de la música popular argentina en composiciones de referentes locales del ámbito del tango, el folklore y la canción arreglados, en su mayoría, por el pianista y compositor Jorge Martínez. En el año 2016 el trío fue seleccionado como uno de los ganadores para las Becas del Bicentenario a la Creación Musical del Fondo Nacional de las Artes, premio que le permitió contar con un nuevo repertorio de temas inéditos en composición y arreglos. En esta oportunidad presentan Canción sin distancia dentro del ciclo Cultura en el patio con la participación de Airena Ortube y Julian Beaulieu.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Viernes de música: De Colores presenta Versiones. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

De Colores es un proyecto musical gestado en 2007 que pasó por diferentes estadíos y géneros. Se presentó en formato dúo, trío, y, en varias ocasiones, como solista, incursionando en los géneros rock y música latina. Participó en eventos de entes oficiales, privados, bares locales y de la región. A partir del año 2017, y hasta la actualidad, el proyecto se volcó al género folklórico, en diversos formatos y expresiones, fusionándose con otras disciplinas como la danza, la poesía y las artes escénicas, también participando en eventos institucionales, privados y festivales regionales. Actualmente, De Colores, espacio abierto de proyecto musical, está integrado por Guillermo Carranza, Santiago Ivulich, Juan Cruz Palma y Fernando Mansilla. Entrada 250 pesos; burbuja de dos butacas contiguas, 500 pesos.



Sábado 8



A las 15. INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto: Había una vez un Circolorido. Ciudad de Córdoba - Plaza de los Cañones (Bº Congreso)

Córdoba se suma al Ciclo INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto, organizado por el Instituto Nacional del Teatro con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura. Son más de 30 funciones en espacios públicos abiertos de diferentes localidades de la provincia de Córdoba. Una muestra de diferentes y variadas destrezas circenses como magia, gags, humor, clown, malabares y equilibrios acompañadas de simpáticos personajes y elementos coloridos, luminosos y flúor.



A las 21. Mini recital de Jazmín Paz

Jazmín Paz Fioramonti es cantante cordobesa. Desde hace dos años comenzó a trabajar sobre un repertorio de su propia autoría con el productor musical Fernando Uñates, con quien presentará su EP a finales del 2021. Debido a sus numerosas influencias, su estilo fluctúa entre el jazz, el pop y el hip hop, y el variado repertorio que ha abarcado denota una estética propia en este nuevo proyecto. Participó en numerosas agrupaciones, entre ellas Las Nanas (fusión latinoamericana, jazz y pop), La Pajuerana Jazz Band (Jazz) y Espelho de Agua (música Brasilera), con quienes han realizado presentaciones en todo el circuito cordobés.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto: El refugio de la dicha. Villa las Rosas - La Casa Grande

Pancha, Irma y Perla son tres ancianas que viven entre la cruda realidad del geriátrico que habitan y sus recuerdos, sus deseos y sus sueños. La violencia que reciben cotidianamente se apodera de ellas e invade la forma en la que se vinculan. Entonces, lideradas por Pancha que tiene un plan, deciden escapar en una máquina del tiempo: la Infundíbula-crono-sinclástica.



Domingo 9



A las 16.30. INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto: Historias del gran caballero. Villa María - Teatrino del Parque de la Vida

Historias del Gran Caballero está inspirado en fragmentos del Quijote de la Mancha. ¿Y si el Quijote de la Mancha tuviera que salir a vivir sus aventuras hoy mismo, qué mundo le esperaría? ¿Qué monstruos agigantados, qué amores desencontrados, qué amistades históricas se encontraría? Valiente el Quijote avanza por el mundo que desconoce, pero que libre elige imaginar. Se desarrollan en este espectáculo las respuestas a estos interrogantes. Interactuando el gran Caballero, con Sancho Panza, su amigo incondicional, Dulcinea, su amor.



A las 17.30. INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto: Vicepresidentas. Villa María - Explanada de la Medioteca Municipal (Buenos Aires 794)



Las Pérez Correa hacen propuestas electorales para todas las edades, etnias, disidencias, minorías, vegetarianos, sagitarianos y negros; hacen promesas infernales y proponen sostener un sueño. Como nos tienen acostumbrados desfilan personajes, cantan, intentan bailar y correrse de los bordes, propios y del escenario procurando no caer. Las Pérez Correa con los brazos en alto proponen que las sostengan: es su sueño.



A las 21. Visita al taller de Árbol en el Viento (La Cumbre)

Laurencia Amosa abre las puertas de su taller de cerámica en La Cumbre. Sus piezas son únicas en su forma y en sus diseños. En ellas se puede ver reflejado el amor y dedicación hacia el barro y su cocción.

IG: @arbolenelvientoceramica