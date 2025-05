Comienza la segunda semana de mayo, y se multiplican las propuestas culturales en Córdoba. Se presentan espectáculos gratuitos, muestras, música y teatro pensados para llegar a cada rincón de la provincia.



La Agencia Córdoba Cultura continúa desplegando una programación diversa, inclusiva y territorial que celebra el arte en sus múltiples expresiones.



Uno de los ejes principales del mes es el programa Teatro Itinerante, que sigue recorriendo escuelas rurales, comunas y espacios comunitarios con funciones gratuitas dedicadas a la primera infancia y la niñez. Las obras, que combinan títeres, clown, narración oral y música, llegarán a localidades como Los Mistoles, Paraje Los Algarrobos en Nono, Los Barriales, La Posta, Carrilobo, Villa Rosario del Saladillo, San Pedro Norte, Dique Chico y Chazón. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la provincia con una cultura accesible y federal.



El sábado 10 a las 17, el Centro Cultural Córdoba inicia este mes el ciclo Infantiles Provinciales, con la intención de promover diversas propuestas artísticas del interior de la provincia de Córdoba. Este ciclo, que se desarrollará los segundos sábados de cada mes con entrada libre y gratuita, abre con “El viaje de Lucía”, de Producciones La Hilacha (Alta Gracia). A través de una puesta teatral y musical, la historia aborda con sensibilidad temas como la búsqueda personal y la libertad de expresión desde una mirada infantil, para chicos y chicas de entre 5 y 12 años.



En el ámbito musical, el domingo 11 a las 11.30, la Banda Sinfónica de la Provincia presenta El séptimo arte en el Teatro del Libertador San Martín. Un recorrido por grandes bandas sonoras del cine: como Crónicas de Narnia, Harry Potter, Piratas del Caribe y Star Wars, bajo la dirección del maestro Andrés Acosta. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse desde el jueves 8.



Finalmente, el jueves 8 a las 18 se inaugura la muestra “Flora Espontánea” de la artista Josefina Fiore en el Museo Provincial de Ciencias Naturales. La exposición rescata el valor de las especies autóctonas y su persistencia en entornos urbanos a través de pinturas y cerámicas que dialogan con la memoria, la identidad y el paisaje. La entrada es libre el día de la inauguración.





Mirá la programación de la semana:

Lunes 5

A las 18:30. Cine: David Lynch en foco. Cabeza borradora (de Estados Unidos, 1977) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



A modo de homenaje y secuela del ciclo propuesto durante abril por el Ciclo de Cine en el Teatrino, la primera semana de mayo se proyectarán siete de los diez largometrajes de David Lynch. Nadie como él pudo moldear la imagen cinematográfica según la forma de lo siniestro. A lo largo de siete días se podrán ver Cabeza borradora, El hombre elefante, Duna, Corazón salvaje, Twin Peaks, El camino de los sueños e Imperio. Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer. Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.



A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Si muero antes de despertar” (de Carlos Hugo Cristensen, Argentina, 1952) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El cine noir tuvo su apogeo mundial en la década de los 50` en el mundo, y la Argentina no quedo afuera. En mayo la biblioteca tendrá 4(cuatro) historias donde los personajes más oscuros del thriller argentino bailan tango o toman mate. Sin nada que envidiar en creatividad y calidades realizativas al cine hollywoodense de la época, también nos traen una época donde el cine nacional era tan taquillero y/o popular como cualquier otra producción importada. Guión de Alejandro Casona, basado en un cuento de Cornell Woolrich (William Irish). Presagiando las imágenes inquietantes y el suspenso sin aliento de The Night of the Hunter (aún faltan tres años), esta es la de un niño despreocupado (Nestor Zavarce), considerado un delincuente sin remedio por su padre policía, aprende duras lecciones de vida, lealtad y coraje cuando se da cuenta de que varias compañeras de clase son víctimas de un asesino en serie, e intenta rastrear al culpable por su cuenta. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: La Nouvelle Vague en 4 movimientos. Domicilio conyugal (de François Truffaut, Francia, 1970) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Cuatro películas, cuatro autores, cuatro movimientos dentro de un gran movimiento: la Nouvelle Vague.¿Habrá un faro más rutilante para abordar la historia del cine? De la mano de María Antonieta Lloveras Nadal podremos ver Domicilio conyugal, de François Truffaut; Cuento de verano, de Éric Rohmer; Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais; y El desprecio, de Jean-Luc Godard. Una cita imperdible. Antoine y Christine son una pareja de recién casados. Mientras él se gana la vida vendiendo flores secas por las calles de París, su mujer imparte clases de violín. Pasa el tiempo y tienen un bebé, pero Antoine, que sigue siendo un hombre emocionalmente inestable e inmaduro, tiene una aventura extramatrimonial. Entrada libre y gratuita.

Martes 6

A las 15. Tunga Tunga. Museo Evita - Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511



Se desarrollará un recorrido por la sala y posterior diálogo con los artistas Sergio Blatto y Juan Juares, autores de la muestra “Tunga tunga”, Una mirada sobre el cuarteto. Tunga tunga es la descripción onomatopéyica característica de la música de cuarteto, cuyo estilo se determina por darle prioridad a la marcación rítmica en el piano. Este sonido impone ritmo y agita los cuerpos, chiqui chiqui, chiqui cha... suenan los pies al bailar. Deseamos creer que también marca el compás del pincel o el lápiz que se desliza por la tela o el papel de Blatto y Juares. Entrada libre y gratuita.



A las 17. Cine: Diamanti (de Ferzan Ozpetek, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Un director convoca a sus actrices favoritas, con las que ha trabajado y a las que ha amado. Quiere hacer una película sobre mujeres, pero no revela gran cosa: las observa, toma ejemplo, se inspira, hasta que su imaginación las catapulta a otra época, a un pasado donde el ruido de las máquinas de coser llena un lugar de trabajo dirigido y poblado por mujeres, donde los hombres tienen pequeños papeles marginales y el cine puede contarse desde otro punto de vista: el del vestuario.



Repite a las 21; miércoles 7 a las 17 y 21 hs; jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 a las 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 17. Borges (ATP) Apto para todo público. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí - Parque del Chateau



Santiago Rodrigo Paz propone, en los encuentros de los martes en el CAC, explorar el modo narrativo fantástico en la literatura apuntando la multiplicidad de interpretaciones y ejes de lectura permitiendo nuevos análisis. Dirigido a todo público, previa inscripción. Más información: proartecordoba@gmail.com. Teléfono 3516520234.



A las 17. Capacitación en Sonido Profesional Avanzado. Museo del Cuarteto - Colón esq. Rivera Indarte



Capacitación gratuita del ciclo oficios y cuarteto, con un taller presencial intensivo de sonido profesional avanzado, a cargo del Tec. Sup. Enzo Daniel Chandia. Este taller está pensado para quienes ya tienen experiencia básica o interés en crecer dentro del ámbito técnico del espectáculo. Con conocimientos teóricos y prácticos, enfocados en prepararse para escenarios reales.

Repite el 7 de mayo. Cupos limitados. Inscripción previa.



A las 18:30. Cine: David Lynch en foco. Corazón salvaje (de Estados Unidos, 1990) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



A modo de homenaje y secuela del ciclo propuesto durante abril por el Ciclo de Cine en el Teatrino, la primera semana de mayo se proyectarán siete de los diez largometrajes de David Lynch. Nadie como él pudo moldear la imagen cinematográfica según la forma de lo siniestro. A lo largo de siete días se podrán ver Cabeza borradora, El hombre elefante, Duna, Corazón salvaje, Twin Peaks, El camino de los sueños e Imperio. Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se opone a esta relación, se pone en contacto con un mafioso para que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.



Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.



A las 19. Ciclo Palabras de poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En esta ocasión contaremos con la presencia de los poetas Paula Oyarzábal, Stella Maris Darraidou y Javier Martínez Ramacciotti. Coordinarán el evento: Gladys Alazraque y Eduardo Gasquez. Entrada libre y gratuita.



A las 19:15. Cine: Un pastel para dos (de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha, Irán, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mahin, de 70 años, vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz.



Repite miércoles 7 a las 19:15; jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 a las 17. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 20:30. Cine por la diversidad: Mumblecore X4. Funny Ha Ha (de Andrew Bujalski, Estados Unidos, 2002) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Si hay algo que abunda en el Mumblecore es la palabra dicha bajo la forma del murmullo, como mascullando. De ahí el “mumble” que le da nombre a este movimiento independiente plagado de personajes jóvenes e inseguros que irrumpió en el cine norteamericano a principios del siglo veintiuno. Marnie es una joven recién graduada que se debe enfrentar al mundo de los adultos, pero su hábito con el alcohol, su mal gusto por los hombres equivocados y su incapacidad para conseguir un trabajo fijo no se lo pondrá nada fácil. Sería triste si no resultara incluso divertido... Un film indie que en Estados Unidos obtuvo muy buenas críticas. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 7

A las 15:30. Teatro Itinerante: "Jacinta y el fuego del Dragón” (Teru Teru) Plaza Los Mistoles - Calle Pública s/n, Los Mistoles - Totoral



Comedia y aventura, teatro de títeres / ATP / 45 min. Villa los chañares es un pueblito serrano. Un día su paz se ve interrumpida, por el fuego de un dragón resfriado. Jacinta, una niña curiosa, junto con sus vecinos intentarán ayudarlo con lo que le ofrece el monte.



A las 17. Creación de un video con IA. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí

En esta masterclass se brindarán las herramientas para la creación y compilación de un video con inteligencia artificial. Se trabajará con efectos de sonido, narración de la historia y animación de las imágenes

La clase está dirigida a todo público, previa inscripción. Valor $35.000 (treinta y cinco mil pesos) Más información: proartecordoba@gmail.com. Teléfono 3516520234



A las 18. Cine: David Lynch en foco. Duna (de Estados Unidos, 1984) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Por orden imperial, la familia Atreides debe hacerse cargo de la explotación del desértico planeta Arrakis, también llamado "Dune". Es el único planeta donde se encuentra la especia, una potente droga que es indispensable para los vuelos espaciales. Antes el planeta había sido gobernado por los Harkonen, cuyo despotismo había dejado una huella indeleble en la población. Cuando, con el beneplácito del emperador, los Harkonen atacan el planeta para recuperar el poder perdido, Paul, el hijo del duque Leto Atreides, tiene que huir al desierto. Allí, además de afrontar múltiples peligros, se le presenta una oportunidad de derrocar a los Harkonen. Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.



A las 20. Workshop Internacional de Clarinetes de Córdoba. Teatro del Libertador San Martín - Sala Luis de Tejeda - Vélez Sarsfield 365



Se trata de un concierto homenaje a Carlos Céspedes, que da comienzo al workshop. Quinteto Vento (formado por Nicolás Savina, Sebastián Vallejo, Fabián Contreras, Cecilia Ulloque y Claudio La Rocca) y clarinetistas invitados (Alejo Moreno, Benjamín Vilte, Constanza Malatesta, Candelaria Farto, Eduardo Spinelli y Nicolás Panatteri). En programa: Obras de Eduardo Spinelli, Horacio Salgán, Francis Poulenc, Gordon Jacob, Astor Piazzolla, Ezequiel Diz y Rodrigo Domingos. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada.



A las 20. Cine Club del CCC: La revolución es un sueño eterno (de Nemesio Juárez, Argentina, 2010) Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Haciendo Patria. Después de una dura campaña al frente del Ejército del Norte, Juan José Castelli (1764-1812) cae en desgracia como revolucionario y queda solo, enfermo y empobrecido. Es entonces cuando rememora los momentos claves de su vida y los hechos históricos en los que su presencia fue decisiva. Se reconstruye así su enérgico apoyo a la Revolución de Mayo de 1810, el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, la jura del 25, el fusilamiento de Santiago de Liniers y de jefes realistas, la arenga de Castelli a los pueblos originarios ante la Puerta del Sol de Tiahuanaco, y otros sucesos vividos por Bernardo de Monteagudo, Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.



A las 20:30. En el tercer piso: “Un Cyrano de dos mundos” Teatro Real - Sala del 3° piso - San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa, Cyrano recorre el teatro a la espera de un actor al que le prohibió actuar por un mes por haber puesto los ojos sobre Roxane, en ese peregrinar en busca de un pleito, el personaje realiza un recorrido por la vida de Cyrano de Bergerac, tanto el de la obra de Edmond Rostand, como el verdadero, recorriendo sus pesares y desdichas, sus desencuentros amorosos y sus aventuras literarias a través de sus escritos fundamentales como lo son “Historia cómica de los estados e imperios del sol y de la luna” y cartas amorosas y contra todos.

En escena: Sergio Oviedo. Entrada general $5.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: David Lynch en foco. Twin Peaks: Fire walk with me (de Estados Unidos, 1992) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Precuela de la famosa serie televisiva "Twin Peaks" en la que recorremos los últimos siete días de Laura Palmer. Durante el día, Laura es una popular estudiante modelo en el instituto. Por la noche se asfixia entre drogas y sexo hasta la adicción. Su carrera hacia la autodestrucción viene provocada por los continuos abusos del malvado ente conocido como Bob, que habita los bosques de Twin Peaks desde tiempos inmemoriales. Pero en un ataque de lucidez, Laura se da cuenta de que está conduciendo a su única amiga Donna por el mismo trágico sendero. Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.

Jueves 8

A las 9:30. Teatro Itinerante: "Misishita” (de Uisi Uisi) Escuela Rural Víctor Mercante - Paraje Los Algarrobos, Nono - San Alberto



Clown y teatro de sombras /ATP /50 min. Unos instantes en la vida de dos payasos ajados por el paso del tiempo. Dos sillas que son el disparador de situaciones divertidas y absurdas. Una propuesta sencilla que nos invita a transitar emociones fuertes.



A las 11. Teatro Itinerante: "Achu Sueña” (de Compañía Sóniko Mágica) Centro Educativo Francisco Ortiz de Ocampo - Calle Pública s/n, Los Barriales - Minas



Teatro, con magia y cantos / ATP / 40 min. Achu se despierta como todas las mañanas. Sale de su casa sin saber que un día especial lo espera: la fuerza de la música y el poder de la magia lo sorprenden en el habitual sen-dero hacia la escuela. Todo esto se convierte en la chispa que enciende el despertar de sus dones para poder encontrar su misión en la vida junto a otras niñas y niños, y así sanar la tierra, embellecer la vida y contagiar amor.



A las 16. Jam de dibujo. Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411



Encuentro informal creativo en el que los participantes dibujan un modelo vivo. La actividad se desarrollará en todo el museo habilitando postas con diferentes propuestas de dibujo en las que participarán modelos del departamento de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Para participar es necesario llevar cartucheras, un soporte rígido y papel para dibujar. La actividad está destinada a estudiantes de arte y público en general. No hace falta tener conocimientos previos. La Jam es organizada junto a Dos Puntos Artes-La Bisagra, agrupación estudiantil de la Facultad de Artes (UNC). Entrada libre y gratuita.



A las 16. Taller de Estampa: Estampar desde los sentidos. Museo del Cuarteto - Colón esq. Rivera Indarte



Experiencia artística única, donde la música, la percepción y la creatividad se fusionan. Dictado por la Lic. Gisela Alegre, a través de una técnica simple de estampa, se introduce en el mundo del grabado como forma de expresión y herramienta de trabajo. Desde el contacto con los sentidos y la escucha consciente, nos conectaremos con lo interno para transformarlo en imagen. Cupos limitados. Inscripción previa.



A las 17. Charla sobre el taller “La palabra presente” Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí



Claudia Santanera presenta el taller de escritura para principiantes que dictará en el CAC. Más información e inscripciones: proartecordoba@gmail.com / 3516520234. Entrada gratuita.



A las 18. Inauguración Muestra “Flora Espontánea”. Museo Provincial de Ciencias Naturales - Av. Poeta Lugones 395



La artista Josefina Fiore presenta la muestra que tiene como protagonista a la flora espontánea que crece sin intervención humana, adaptándose al entorno y transformando paisajes urbanos con su resistencia natural. Con esta serie de pinturas y cerámicas señala aquellas flores autóctonas también llamadas “Yuyos”que hunden sus raíces en su lugar de origen y en nuestra memoria. Entrada gratuita el día de la Inauguración y luego para recorrer la muestra tiene un costo de entrada general del museo, que se puede pagar en recepción o comprar por autoentrada. La muestra dura hasta el 27 de julio.



A las 18. Presentación del libro: “Ollitas, reflexiones sobre la identidad”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Se presenta el libro del escritor Federico Bazán y en esta ocasión contará con la presencia de los poetas Leticia Ressia, Alexis Comamala y Enestina Elorriaga. En forma poética y narrativa y usando recursos de la literatura, y del cine Federico narra su vida y su contexto político, inestable, caótico como es la Argentina de los últimos 50 años. Su cárcel, su exilio en Francia, la relación con su esposa Elsa, que lo acompañó en estos avatares, el regreso a Buenos Aires, la enfermedad de Elsa. El libro trata de usar ese modelo para la escritura, calificada luego por los críticos como “inquietante”, “narración fragmentaria, caótica, como su propia vida donde el único norte organizador es devolver a la Pachamama esas vasijas de tierra cocida que le sirvieron de norte, y que fue la única herencia de su padre médico de los confines de Argentina. Volverlas a Belén es como el retorno de Ulises a Ítaca, después de la derrota de Troya, donde lo espera su esposa Penélope, su hijo Telémaco, y su perro Argos. Coordinarán el evento: Hernán Jaeggi y Carlos Garro Aguilar.

A las 18. Cine: Diamanti (de Ferzan Özpetek, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Un director reúne a sus actrices favoritas para crear una película sobre mujeres, sin revelar mucho. Las observa, se inspira y su imaginación las transporta a otra época, a un taller de costura donde el sonido de las máquinas domina el ambiente. En este espacio liderado por mujeres, los hombres apenas tienen roles secundarios y el cine se reinventa desde una nueva mirada: la del vestuario.



Repite sábado 10 a las 20:30 Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.



A las 19. Cine espacio INCAA: El casero (de Matías Lucchesi, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Marcela y su hermano Claudio viajan a la antigua casa familiar en Villa Carlos Paz, con un proyecto para convertirla en hotel boutique. Marcela es una arquitecta prestigiosa, que retorna al país tras separarse de su marido americano. Claudio, actor y bohemio, busca inspiración para escribir una obra que finalmente lo saque del anonimato. Mientras los hermanos esperan la llegada de los inversores, allí se encuentran con Ramón, el viejo y querido casero que los conoce desde la infancia, instalado y usufructuando la casa. Mientras ellos debaten sobre cómo deshacerse de Ramón, él no tiene ninguna intención de dejar la casa, que también siente como su hogar.

Repite el viernes 10 a las 19, con precio de entrada Espacio INCAA de $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería. Mientras que Sábado 10 y domingo 11 a las 19, entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Jueves de Comedia: “Aurora Negra” Teatro Real - Azucena Carmona - San Jerónimo 66



Con dirección de María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Edad recomendada para mayores de 16 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20:30. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe y se hospeda con la viuda, Martine. Una pelea con el hijo de Martine, Vincent, termina con la muerte de este último. Jérémie oculta el crimen con la inesperada ayuda del cura del pueblo, quien le proporciona una coartada a cambio de su afecto.

Repite viernes 9 a las 19; sábado 10 a las 18:30. Entrada general $3.000 estudiantes y jubilados $1.500.

Viernes 9

A las 9:30. Teatro Itinerante: “Mundo Mamona” (de Mamona Payasa) SUM Roberto Franco - Av. San Martín s/n, La Posta - Río Primero



Clown y Circo / ATP / 45 min. Mundo Mamona no cuenta una historia, más bien abre una ventana al universo de esta payasa que es, quizá, un multiverso poético, donde la risa y el circo se manifiestan en el ritual del ruedo. Mamona payasa juega con objetos, anda en monociclo, es acróbata y equilibrista, malabarista, y tropesista, (se tropieza).

A las 10:30. Teatro Itinerante: “Valentino Sofía y el Dragón” (de Títeres "El Tornillo") Salón Municipal Carrilobo - Av. Gral Roca s/n, Carrilobo - Río Segundo



Teatro de Títeres / ATP / 55 min. Esta obra está inspirada en historias de caballería, un joven llamado Valentino decide salir en busca de aventuras. sueña ser…. "un valiente caballero” montar un brioso caballo y salir a enfrentar gigantes, dragones y conocer una bella señorita… encontrara amigos inseparables, un fiel corcel, la bella Sofía quienes lo acompañarán en su travesía mágica ,juntos enfrentaran a un temible dragón ,que ha sembrado el miedo en una pequeña aldea , la llave de su fortaleza es el designio de su corazón, una bella y poética historia con un desenlace heroico.

A las 10:30. Teatro Itinerante: “Fábrica de Monstruos” (de Títeres La Valija) Salón Comunal - Calle Pública s/n, Comuna de Villa Rosario del Saladillo - Tulumba



Títeres / ATP / 45 min. Un científico cansado de ver el constante daño a la naturaleza diseña una fórmula para crear monstruos malvados que asusten a los humanos. El éxito lo pone en peligro a él y a su pequeña hija. Pero ella logra alterar la fórmula y a partir de allí se desencadenan un sinfín de situaciones disparatadas. Monstruos buenos, que no asustan a nadie, torpes y simpáticos. Que nos enseñan que todos podemos aprender y superarnos.



A las 10:30. Teatro Itinerante: “En burrito a la escuela” (de Ulularia Teatro) SUM - Esquiu esq. Belgrano, Comuna de San Pedro Norte - Tulumba



Teatro de Títeres de mesa / Infancias / 50 min. En una historia no siempre pasa lo que quiere que pase, el que cuenta la historia. A esto lo saben muy bien las dos maestras rurales que relatan este cuento de un pastorcito, Luis, que vive con su abuelo en la montaña. Todos los días montado en su burro va a la escuela, donde lo esperan su maestra, sus compañeros y Loli, una amiga, que lo tiene atontado a más no poder. Las sierras albergan bellezas y peligros, sobre todo uno, un puma al que le encantan las ovejas…Luis cree que enfrentar a ese puma es la mayor hazaña, pero pronto comprenderá que en la vida hay desafíos más grandes, más difíciles.

A las 12:30. Teatro Itinerante: “Con los residuos del cajón, hacemos una canción” (de Marotte en Fuga) Escuela Bernardo de Monteagudo - Sobre el Camino a Costa Azul, Dique Chico - Santa María



Títeres de mesa / ATP / 45 min. El espectáculo se sitúa en una vereda del barrio donde dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación. Así crean un noticiero y, con la ayuda de amigos fantásticos, buscan noticias ambientales en su cuadra. Intentando salvar la vida de un pajarito descubren el peligro de los residuos contaminantes. Mediante la técnica del títere de mesa, con humor canciones y poesía, la obra propone al pequeño público que reflexione sobre la constitución de sus juguetes y vestimentas. Esta nueva propuesta teatral de Marotte en Fuga, nace frente al avance de la tecnología y al funcionamiento del mercado, que hace que los productos electrónicos se vuelvan obsoletos rápidamente, provocando una sobre-estimulación y se desechan como residuo sólido común, sin tener en cuenta su toxicidad. Busca plantear la pregunta ¿qué hacemos con nuestra basura tecnológica? y, de esta manera, fomentar el consumo responsable. La obra aporta sugerencias cotidianas para el tratamiento de residuos electrónicos. Los personajes buscan la identificación del público infantil y la reflexión de la familia sobre el tema.

A las 17. Ciclo “Poesía Express”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo Literario organizado desde hace 10 años por Café Literario Con los pies en Cielo de la ciudad de Deán Funes, coordinado por Marta Díaz. Rondas de lectura, música y la presentación del libro de Ana Cielo Porto ,“Sin esconder la negrura” de Ediciones del Callejón. Estarán presentes poetas de distintos lugares de la provincia de Córdoba (Deán Funes, Alta Gracia, Jesús María, Villa Carlos Paz, Villa María, Mendiolaza, Unquillo, Oncativo, Río Cuarto, Río Tercero, Villa María y Córdoba Capital). Entrada libre y gratuita.



A las 17. Obra de teatro científico: “Semimontado: Te Cuento un Secreto” + Coro de la Facultad de Artes. Espacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55



En esta ocasión hay dos instancias dentro de este ciclo: en un primer momento se presenta el Coro de la Facultad de Artes, con la dirección de Isabella Forne Pojomovsky. Luego, una invitación a disfrutar teatro científico, bajo el título “Semimontado: Te Cuento un Secreto”, de Sinergia Teatro Ciencia. La propuesta narra la historia de Clara, una bióloga que investiga sobre la naturaleza y en su travesía se encuentra con Poli, un personaje que asume distintas identidades y comparte secretos sobre la vida y el ambiente. Juntas recorren el monte, cuestionando lo cotidiano y enfrentándose incluso a preguntas sin respuesta. La duración es de 15 minutos, y es apta para todo el público. La entrada es libre y gratuita.

A las 20. Buena Macho. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Una obra que descubre los miedos, las contradicciones y el peso de los mandatos sociales a través del humor. Es una crítica mordaz que deja al descubierto al varón bajo la etiqueta del macho, un recorrido por situaciones que nos enfrentan con hechos de la violencia cotidiana, que muchas veces aceptamos por habituales. Entrada general $10.000 disponibles a través de autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20. Ciclo Lunáticos en el Ciencias: “La Luna Llena”. Museo Provincial de Ciencias Naturales - Av. Poeta Lugones 395



El museo propone observar a la hermosa LUNA en todo su esplendor, para inspirarnos y enamorarnos nuevamente de nuestro cielo y sus maravillas. Vamos a ver toda su geografía a través del telescopio Newtoniano de 300 mm y conversar sobre este cautivante e inspirador satélite natural y su relación con nosotros y nuestro planeta. A las 20h una charla introductoria y a las 20:30h observación desde nuestros telescopios. Con entrada gratuita, reservas por mail en astrotaller.mcnc@gmail.com. IMPORTANTE: en caso de nubosidad muy abundante o mal clima se brindará la charla dentro del museo a las 20h y se reprogramará para otra fecha la observación por telescopio.

A las 20. Irina Dichkosvkaia en concierto. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



La destacada pianista rusa interpreta el Concierto para piano N.1, del compositor polaco Frédéric Chopin, junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba. El programa incluye Marcha húngara, de Hector Berlioz, y la Sinfonía N. 8, de Antonin Dvorak, con dirección de JongWhi Vakh. Localidades disponibles a través de Autoentrada y en boletería. Valores: Platea, 30.000; cazuela, 25.000; tertulia, 20.000; paraíso, 10.000; palcos altos y bajos, 100.000; palcos cazuela, 80.000; y silla a palcos, 20.000 pesos.



A las 20:30. 12° Festival de Teatro Breve. Teatro Real - Sala Carlos Giménez y Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



La 12º edición del Festival Internacional de Teatro Breve, ya es un clásico cordobés donde artistas y espectadores son protagonistas de ese escenario único sin platea ni telón. Durante 9 noches desde un rincón impensado se conjuga el ritual del Teatro.



Diez obras de teatro comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. El público disfruta de 4 piezas en una misma noche y en cada noche varias historias se develan en estos espacios donde no hay distancias para la emoción. Obras provenientes de Brasil, Uruguay, España, Alta Gracia, Carlos Paz y Córdoba capital con más de 50 artistas en escena. Un festival que sigue haciendo historia y este año en el Teatro Real, en el Museo Evita.



Edad recomendada: mayores de 16 años. Repite sábado 10 y domingo 11. Entrada general $19.500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Ciclo Matices: Metheny Sound presenta Tributo a Pat Metheny. Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 - Río Cuarto



“Metheny Sound” es un tributo en vivo a la música de Pat Metheny, uno de los guitarristas más influyentes del jazz contemporáneo. A través de una selección de sus composiciones más representativas, el espectáculo ofrece una experiencia sonora que fusiona jazz, música clásica y elementos modernos, fiel al estilo único de Metheny. El concierto está interpretado por un talentoso grupo de músicos: Fabricio Amaya en guitarra, Lucio Cheli en batería, Agustín Palacios en bajo, Luciano De La Rosa en piano y Daniela Dalmasso en flauta, percusión y voces. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com.

Sábado 10

A las 9. Intervención urbana en torno a la muestra Tunga Tunga. Museo Evita - Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511



Tunga Tunga es un proyecto de acción expandida que propone un itinerario expositivo simultáneo, pretendiendo así simular la acción de marcha y traslado de las orquestas cuarteteras y sus incansables seguidores de pueblo en pueblo para festejar su ritmo. La intervención pretende unir simbólicamente los espacios expositivos a través de los icónicos “sapos de Leonor Marzano”. El recorrido inicia con la instalación del primer sapo en la antigua dirección de LV3 donde debutó La Leo (San Martín 70), para continuar en el Museo del Cuarteto y llegar luego de varias postas al Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra. Entrada libre y gratuita.



A las 10. Detrás de escena: Tecnología, Conservación y Patrimonio. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí



Charla pie de obra con las curadoras Sonia Heck y Gabriela Barrionuevo de la muestra homenaje a Osvaldo Pons, 100 años de luz y sombra junto a Nilse Perez y Tahiel Canelo, quienes abordarán la temática del patrimonio y la conservación. Entrada gratuita.



A las 10:30. Cine y Actuación frente a Cámara para adolescentes. Centro de Animación Quirino Cristiani - Esteban Echeverría 232, Unquillo



El Taller de realización cinematográfica y actuación frente a cámara está destinado a adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años de edad. Será un espacio de aprendizaje y de producción en cine y actuación, a la vez creativo y recreativo, donde se propiciará el encuentro humano, comunitario y artístico de los participantes; donde puedan desarrollar su creatividad, de manera lúdica e interactiva, adquiriendo herramientas de cada disciplina. Informes al 351-2322751



A las 15. Taller de Fotoaventuras. Museo Provincial de Ciencias Naturales - Av. Poeta Lugones 395

Fotoaventuras en el Museo es un taller de fotografía para niños y niñas de 9 a 12 años que combina el juego, la exploración y el aprendizaje. A través de actividades lúdicas y recorridos por el Museo de Ciencias Naturales, los participantes descubrirán el mundo natural mientras aprenden a mirar con ojos de fotógrafos. Con cámaras en mano, se convertirán en pequeños exploradores visuales, observando detalles, capturando imágenes y conectando ciencia y arte de una manera divertida y creativa. Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años. Inscripciones al mail museocienciasnaturalescba@gmail.com. Actividad gratuita. Cupo limitado.

A las 15. Taller: En MODO Vincent, copiando con collage. Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411



Taller lúdico y creativo para niñas y niños de 8 a 16 años y sus familias, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller ¡Club de copistas!, propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh. En este ciclo de talleres, conoceremos a Van Gogh y aprenderemos a reproducir su obra Almendro en Flor. A través de diversas técnicas como lápiz, témperas, fibras, collage, relieve y cuadrículas, descubriremos cómo la observación detallada y el uso de distintas herramientas nos permiten reinterpretar un mismo tema desde diferentes perspectivas. Nos inspiramos en el artista y trataremos de imitar su estilo y técnicas. No se requieren conocimientos previos. Para pre inscribirse hay que completar este formulario: https://forms.gle/fR3cmJj2Nmez8oNL8





A las 16. A punta de poesía. Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411 Jornada de bordado y poesía a cargo de Bordadoras en el Museo. En este encuentro, en el marco de la muestra “Esos paisajes de los que estamos hechas” el colectivo artístico Bordadoras en el Museo propone una ronda de bordado pensando la poesía y el bordado como instrumentos para contar historias, elaborar duelos, hablar de una misma. Traer hilos y aguja para bordar, lápices y papel para dibujar. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Ciclo infantiles provinciales: El viaje de Lucía. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Dirigido al público infantil, el ciclo Infantiles Provinciales tiene el objetivo de promover diversas propuestas artísticas del interior de la provincia de Córdoba. El ciclo se desarrollará los segundos sábados de cada mes a las 17hs, con acceso gratuito al público. La compañía artística Producciones la Hilacha, proveniente de la localidad de Alta Gracia y con más de 7 años de realizaciones artísticas musicales, dancísticas y teatrales, presenta en esta ocasión la obra teatral musical que desde la interrelación de múltiples lenguajes artísticos cuenta la historia de Lucía.Lucia es una niña, una joven bailarina que cansada de que todos le digan que ropa ponerse, de qué modo bailar, o de que su forma de bailar está bien o no, decide emprender un viaje en busca de la danza, su danza. Edad recomendada de 5 a 12 años. Entrada libre y gratuita.



A las 17. 14° Edición de Fotosfera: Mercado de fotografía. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401



Hasta las 22 se realiza la Feria de Fotografía, con la participación de más de 30 artistas de Córdoba y el país. Será un recorrido en formato de feria y divididos en stands donde los visitantes podrán encontrar obras de autores que recorren los distintos géneros de la fotografía por ejemplo paisajista, retrato, fotografía callejera, de naturaleza, fotoarte, documental, fotografía estenopeica, desnudo, fotografía aérea, fotografía de autor, astrofotografía, fineart, cianotipia, fotografía experimental, entre otros. Además, hay un espacio destinado a la venta de productos para fotógrafos. Entrada gratuita.



A las 18. Ciclo Música en el Paseo: Encuentro de Coros. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325



Un nuevo encuentro del ciclo que contribuye a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno emblemático como la Capilla del Paseo del Buen Pastor. El ciclo se centra en dar visibilidad a los coros de la provincia, permitiendo que muestren su trabajo y talento a un público amplio. En esta oportunidad se presentan: el Coro de niños cantores de Córdoba con la dirección de Carla Fogliatto, el Coro de egresados Domingo Zipoli con la dirección de Cecilia Reynoso y el Coro “Travesías” con la dirección de Hydra Cabrera. Durante los meses de abril a diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza un fin de semana al mes en la Capilla.

Entrada libre y gratuita. Para participar deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com.



A las 20. La voz de Claudio González. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



El notable cantante de tangos estará acompañado por la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, con dirección de Damián Torres. Entradas desde $2.000 disponibles en autoentrada.com o en boleterías del teatro.

Domingo 11

A las 11. Teatro Itinerante: “Cronopia y la magia” (de Payasa Cronopia) Escuela Patricias Argentinas - Colonia La Ranchera, Chazón - Gral San Martín



Clown / Infancias / 40 min. Cronopia es una payasa un poco torpe y disparatada proveniente del país de los cronopios. Le gusta mucho la magia, pero no es buena con los trucos. Tiene una gran imaginación y el encuentro con la llave mágica la llevará a lugares inesperados… hasta encontrar la magia del corazón.



A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real - Hall de ingreso – San Jerónimo 66



Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.



A las 11.30. El séptimo arte. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia interpreta: Crónicas de Narnia, de Harry Gregson-Williams; Moment for Morricone, arreglo de Johan de Meij; Piratas del Caribe, de Hans Zimmer; Harry Potter symphonic suite, y Star wars saga, de John Williams. Dirección de Andrés Acosta. Entrada gratuita, retirando localidades desde el jueves 8 por boletería del teatro.



A las 15. Taller: En MODO Vincent, copiando en relieve. Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411



Taller lúdico y creativo para niñas y niños de 8 a 16 años y sus familias, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller Club de copistas, propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh. En este ciclo de talleres, conoceremos a Van Gogh y aprenderemos a reproducir su obra Almendro en Flor. A través de diversas técnicas como lápiz, témperas, fibras, collage, relieve y cuadrículas, descubriremos cómo la observación detallada y el uso de distintas herramientas nos permiten reinterpretar un mismo tema desde diferentes perspectivas. Nos inspiramos en el artista y trataremos de imitar su estilo y técnicas. No se requieren conocimientos previos. Para pre inscribirse hay que completar este formulario: https://forms.gle/fR3cmJj2Nmez8oNL8



A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada”. Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión.

Edad recomendada: mayores de 6 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18. Aglepta, octeto vocal. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325



El maestro Gustavo Maldino, gran referente de la música coral cordobesa dirige al conjunto vocal “Aglepta” y sobre él señala: “No es un coro pequeño. Contamos historias entrecruzadas con conjuros. Celebrando la música, la poesía y el teatro. Mezclamos lo clásico, contemporáneo y popular. Para dejar a los enemigos del arte sin respuesta. Desde el canto comunitario, aliados a la belleza y la urgencia”. En esta ocasión el octeto se integra e inserta en el centro de la capilla donde se impone la impactante obra de Teresa Maluf, un conjunto de 25 figuras femeninas uniformadas y sin rostro que surcaban los pasillos de los pabellones del Buen Pastor. Ellos relatan, cantando, historias de leyendas, amores, desamparos, asesinatos y conjuros. Los espectadores los siguen alrededor de esas siluetas. Las voces encarnan historias silenciadas para que no caigan en el olvido. Entrada libre y gratuita.