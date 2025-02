Este 2025 se celebran los 25 años del festival más grande de Latinoamérica: Cosquín Rock. Miles de personas de toda la Argentina y países limítrofes se congregan en Santa María de Punilla para empaparse de agua, sudor y rock. Las expresiones políticas no estuvieron ausentes.

La bienvenida a los primeros visitantes del predio, como todos los años, la dio su anfitrión y organizador, José Palazzo, quien entregó remeras y merchandising como premios.

Nadie se sorprendió cuando la presencia de la lluvia se hizo presente. El barro dejó su sello en zapatillas, borcegos, medias y pantalones. Los rayos de sol comenzaron a aparecer pasadas las 15 horas para hacer su trabajo: secar a los empapados y, junto con la humedad, sofocar al resto de los asistentes que, como años anteriores, sus edades se paseaban por todas las generaciones.

El arte también es político

Lo personal es político. Lo colectivo también. El arte mucho más, sobre todo en Argentina.

El inicio de la celebración de los 25 años del Cosquín Rock estuvo marcado, en distintos momentos y varios artistas, por manifestaciones políticas.

Es que días atrás, al joven músico Milo J no le permitieron actuar en un show gratuito en la ex ESMA, donde iba presentar una pre-escucha de 166 (Deluxe) Retirada. Censura fue la palabra que resonó en todos los ámbitos, no solo en el de la música.

Milo J no fue el único artista que recibió apoyo de sus pares. Lali y María Becerra también fueron respaldadas.

La primera banda en expresarse políticamente fue Ryan: al retirarse del escenario mostraron una bandera en la que se veían Donald Trump y Javier Milei besándose.

“Aguante Milo J” dijo Hilda Lizarazu quien se presentó junto a su hija, Mia Folino, al igual que cuando la joven era solo una beba y su madre tocaba con Charly García. Hoy, la ex corista de Emme y Emmanuel Horvillerur, tiene 24 años.

Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar le dedicó el show a María Becerra, Lali Espósito y Milo J, en una señal de repudio al "agravio y censura a la cultura".

Por su parte, Dillom manifestó: "El que se mete con María BCRA se mete conmigo, ¿escucharon? Si tocan a uno, saltamos todos" y continuó: “Ustedes saben que no puedo decir nada, porque la última vez que me dije algo me fui con una denuncia penal del festival”.

Recordemos. En el Cosquín Rock 2024, Dillom cantó Señor Cobranza (canción original de Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat) y dijo: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”. Por ese momento, el músico fue denunciado penalmente pero,, meses después, el juez federal Miguel Vaca Narvaja consideró que el músico no cometió ningún delito al exclamar la frase y desestimó la denuncia.

Joaquín Levinton de Turf, que se presentó en el escenario Boomerang, también dedicó unas palabras: “La letra de la canción que acabamos de hacer (Todo x nada) dice ‘Policía de pensamientos destacan todos mis defectos’ y hemos estado en presencia de un acto de censura, del gobierno, que poca cabeza tiene“, apoyado a Milo J que participó de una versión de Pasos al costado.

Los hermanos Sardelli, de Airbag, presentes en el festival por octava vez, sumaron: “Vamos a sacar toda la mierda afuera, vamos a dejar todos esos problemas: el gobierno”.

Valentín Oliva, más conocido como WOS, en un momento de freestyle cantó: "De eso se trata, de soltar palabras. No escuchar los perros enfermos que hablan, que solamente ladran, que solo quieren el poder, pero hacen boludeces y lo van a perder".

Por su parte, también con mensaje político apuntando al gobierno nacional, pero no en relación con los artistas, Ricardo Mollo de Divididos, pidió por los incendios: “Mi deseo es que terminen los incendios, ahora en Entre Ríos y Corrientes, hace tiempo Córdoba, también en la Patagonia. Patagonia querida. Creo que todos queremos lo mismo”. Como siempre, la aplanadora del rock brindó un show potente.

Santiago Motorizado de El Mató a un Policía Motorizado, con medios locales, se manifestó abajo del escenario: “El ataque de los artistas es una estupidez, es un desgaste, quieren callar voces. Admiro a los artistas que salen a hablar igual porque se que es un desgaste para ellos y que el presidente gaste su tiempo en atacar a los artistas con todos los problemas que hay, que está generando. Se le llega a ocurrir esos nombres cancheritos que le dice a los artistas que se le ocurra alguno para un estafador como él. Banco, me inspira y me llena el corazón como se la banca esta nueva camada como Milo J”.

Algunos feat presentes en CR25

El Mató repasó sus seis discos poniendo el foco en su último trabajo, del 2023, Super Terror invitando a Javiera Mena. Santiago fue convocado al show de Dillom a cantar Cesárea.

No Te Va Gustar invitó al uruguayo Sebastián Teysera, cantante de La Vela Puerca, a entonar Pensar.

Por su parte, Dillom se sumó a la fiesta del cierre de jornada y cantó Los Piratas junto a Los Auténticos Decadentes.

Arengando por “manos voladoras”, zarandeando de derecha a Izquierda, Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, le sumó un poco de rock barrial a El murguero.

Babasónicos, de taquito

Babasónicos, la banda de rock alternativo oriunda de Lanús presentó un show parejo, de taquito.

Con un look hippie chic, de blanco inmaculado, faja y botas texanas color suela, Adrián Dárgelos paseó por todos sus hits: Fizz, Sin mi diablo, Culpables, El colmo.

Continuaron con el corte de Trinchera, su último disco: sonó Bye bye. Siguió Me gustas tanto, Microdancing (junto a Diego Rodriguez), Putita, Mimos son mimos, Paradoja, Carismático, La lanza, deléctrico, La pregunta e Ingrediente.

En el cierre, un “Gracias! el mejor Cosquín de todos”, gritó Adrián y se escucharon los acordes de Y qué.

Desde hace tiempo, el grupo liderado por Dárgelos, agota localidades en cada ciudad que se presenta. Córdoba no es la excepción. Un dato: vuelven a la Plaza de la Música el próximo 30 de abril.

Auténticos Decadentes, casi cuatro décadas de vigencia

Si en la primera noche del Cosquín buscabas fiesta, sabías donde encontrarla.

La banda que se pasea por el rock, el pop, el ska, la cumbia es la única que se da el lujo de tener cuatro vocalistas.

Jorge Aníbal “Perro Viejo” Serrano, con camisa roja estridente y el romanticismo que lo caracteriza entonó Corazón y Amor (feat con Mon Laferte) para, luego, darle lugar a Diego Demarco para seguir con Besándote y El gran señor.

Con los vientos y la percusión como protagonistas Cucho Parisi, en modo rocker, con campera de jean customizada y gafas de marco blanco dio paso a la algarabía con Vení Raquel y, acompañado por Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, la fiesta estalló con El murguero.

A continuación siguió Jorge Serrano y Martin Lorenzo con Osito de peluche de Taiwán y mención especial: "Para Fer Ruiz Diaz!", cantante de Catupecu Machu, quien colaboró en una versión en vivo de esa canción, grabada en el Palacio de los Deportes, en México DF.

Dillom, con parche en el ojo, piso el escenario para cantar Los piratas junto a Cucho.

Mientras el amor flotaba en el aire, los acordes de El pájaro vio el cielo y se voló y Loco (tu forma de ser) eran cantadas y gritadas por los presentes, mientras Martin Lorenzo grababa al público acompañaba en la punta de la pasarela Gustavo Montecchia y el saxofonista quien le dedicó esa canción "a mi mamá que está en el cielo".

Serrano dio paso a No me importa el dinero, canción grabada también en México con Julieta Venegas, quien participaba de la canción, esta vez, desde las pantallas.

Cucho, Diego y Martin, en el marco del último disco, ADN, le dieron lugar a Costumbres Argentinas, en homenaje a Los Abuelos de la Nada, y grabación en la que participa Andrés Calamaro. Siguiendo la línea se escuchó: "Todos tus muertos presente", sonaba Gente que no.

El cierre vino con La guitarra y Gastón “el francés” Bernardou, dejó su puesto de percusionista para aparecer vestido de bombero y mojar a los asistentes. A continuación, otra vez la arenga. Martin gritaba: “¿Seguimos? ¿Paramos?” La respuesta ya la sabemos. Al son de “ No nos vamos nada, que nos saquen a patadas” el cierre llegó con Y la banda sigue, tema en el que colaboró Cacho Castaña.

Fiesta, de principio a fin. Es que si la googleas esa palabra, la respuesta que figura como primera opción es obvia: Los Auténticos Decadentes. No por nada, tras 39 años de historia, siguen vigentes como el primer día.