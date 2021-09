Agendá tus espectáculos favoritos que brinda la Agencia Córdoba Cultura:



Lunes 27

A las 17. Homenaje al Bicentenario de la Independencia de México

La Secretaría de Integración Regional y la Agencia Córdoba Cultura brindan un homenaje al Bicentenario de la Independencia de México con un espectáculo histórico-musical de Mariano Saravia y Juan Martín Medina. El homenaje al pueblo mejicano constará de cuatro canciones intercaladas con relatos, grabados en estudios y en exteriores. Es una reflexión histórica y artística sobre este evento tan importante para toda Latinoamérica. Una versión de algunas canciones conocidas con la impronta cordobesa y una composición nueva. Desde escenarios cordobeses, intentará ser un puente cultural entre nuestra provincia de Córdoba y México. Será una puesta en valor de esta fecha tan emblemática, explicando el porqué de los 11 años que pasaron entre el Grito de Dolores en 1810 y la independencia final de 1821.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Bajo el lente de Graciela De Oliveira

Anacronías biográficas es el nombre del proyecto de la fotógrafa Graciela de Oliveira quien lo empezó a días de cumplir 52 años para “hacer algo” con sus archivos fotográficos guardados en cajas por años. Decidió que tenga dos partes: demolición/construcción de su diario visual (álbumes con fotografías seleccionadas de momentos, encuentros, relaciones y experiencias registrados directamente de su vida entre 1992 y 2005 con fotografías analógicas que sufrieron un proceso de demolición-construcción) y demolición/construcción de memorias en su red afectiva (recopilación de relatos biográficos que solicitó a su red de amistades). Con el material recopilado de ambas partes pretende hacer 52 libros-objetos que incluyan fotografías de sus álbumes visuales de ese período de tiempo en que se dedicó a la fotografía.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Martes 28

A las 17. Visita virtual por la muestra Secretos del monte de Sofía Althabe

Esta es una muestra de pintura exhibida en el Museo Caraffa con curaduría de Luis Wells y texto interpretativo de Marcos Acosta. Las obras están realizadas con procedimientos y técnicas tradicionales pero combinadas con puntos de observación propios de medios fotográficos y recomposiciones digitales que ofrecen una particular y personalísima visión del paisaje autóctono cordobés.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 19. Cine: Esquirlas (de Natalia Garayalde, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. Por entonces, Natalia Garayalde era una niña de doce años que vivía con su familia cerca del lugar, y todavía jugaba a filmar con la cámara de video que su padre había comprado, cuando registró los momentos inmediatos al estallido, mientras su familia escapaba de las explosiones, así como las actividades cotidianas del pueblo en los días y semanas siguientes. Veinticinco años después, aquel material captado desde la mirada cándida y sorprendida de una niña que jugaba con su hermana a hacer móviles periodísticos se convierte en un testimonio reflexivo y doloroso sobre la familia, la destrucción de una ciudad, los rastros del horror, la verdad siniestra sobre el caso y las heridas difíciles de cerrar. Con la presencia de la directora Natalia Garayalde. Repite el miércoles 29 a las 21, el jueves 30 a las 21 y el sábado 2 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 19.30. Inauguración de instalaciones artísticas en el Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Quedarán inauguradas las instalaciones artísticas con las que se renueva el Centro Cultural Córdoba para retomar sus actividades culturales. Por un lado, el artista Mariano Ferrante propone Polifonía en cuatro colores n° 2, un “SiteSpecific” con una técnica de pintura y acrílico sobre el muro en una superficie de 240 m2 que se extiende en espacios interiores y exteriores del Centro Cultural Córdoba.

Por otro lado, la artista Leyla Tschopp realizó la pintura mural (que incluye pintura de las columnas e iluminación) El espacio después. Esta obra forma parte de una serie de obras que revisitan tradiciones pictóricas del siglo XX, especialmente aquellas que cuestionan el paradigma de la perspectiva lineal central, multiplicando los puntos de vista o introduciendo elementos de la abstracción. La superficie pictórica despliega la ilusión de planos escénicos que se abren hacia adentro y hacia afuera del muro, dando lugar a un intrincado laberinto de perspectivas cambiantes. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine por la diversidad: Más allá del límite (de Marta Prus, Polonia, 2017). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Margarita Mamun se está preparando para representar a Rusia en la categoría de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Brasil. El entrenamiento es duro, especialmente en el apartado mental. Por muy bien que lo haga Rita, sus entrenadores siempre esperan más de ella, una y otra vez. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: J´accuse: El affair Dreyfus (de Roman Polanski, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 5 de enero de 1895, el Capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial francés, es degradado por espiar en beneficio de Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart, al que promocionan para dirigir la unidad militar de contrainteligencia que lo investiga. Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta, se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción que pone en peligro no solo su honor, sino también su vida. Repite el miércoles 29 a las 18.30, el jueves 30 a las 19 y el sábado 2 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.



A las 21. Músicos Produciendo: breve encuentro con Andrés Coppa



Retratos de Tierra y Mar es el primer disco en formato trío del pianista, compositor y productor cordobés Andrés Coppa. El disco es instrumental, integrado por diez composiciones originales de Andrés en distintos ritmos (milonga, candombe, chorinho, bolero, funk y jazz waltz), siempre con la impronta improvisadora del jazz. Es un viaje, un recorrido por vivencias, lugares, escenarios, personas y mascotas que se hicieron música. Instantáneas sonoras de una etapa de la vida, tanto en tierra como en el mar, cuando el músico desarrolló parte de su carrera presentándose en cruceros. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Miércoles 29



A las 12. Tiempo extra / Diálogos en el tiempo. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta actividad forma parte de una acción que lleva a cabo el Ensamble Creativo, grupo voluntario de adultos mayores del museo, para reflexionar acerca de la vejez en el marco del Día mundial de las personas de edad, que se celebra el 1 de octubre. El artista urbano MËX (Sebastián Zapata Hantsch) estará a pie de obra pintando en vivo su propia versión sobre Mujeres de Segovia de Francisco Vidal (1924), una re interpretación que pondrá en diálogo ambas obras



A las 17. Poesía con Soledad Vargas

Noelia Soledad Vargas, nació en el valle de Salta. Hace algunos días descubrió que tiene los mismos nombres que una influencer que la influencia, y sonrió. Vive en Córdoba, trabaja como médica psiquiatra y ejerce el psicoanálisis. Publicó su primer libro en el año 2017 por Editorial Buenavista, Nosotros nos fuimos antes. Un libro sobre cicatrices, cuerpo, y amor. O mejor, sobre el amor, cuerpo y cicatrices. Formó parte de la antología Órbita, veintiuna poetas cordobesas, editada por Postales Japonesas en el año 2019. En julio del 2020 publicó su segundo libro "Las mejores pérdidas" por Editorial Cartografías. Oráculo que habla en voz alta, en los años de aprender a gestionar el dolor. Lee más de lo que escribe, y desea que la escritura profetice la ternura por venir.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 20. Con acento cordobés: Gladys Florimonte entrevista a ​​Lucia Miani



En este sexto capítulo del ciclo la atención se posa en las artes escénicas. Gladys Florimonte, actriz y humorista de dilatada trayectoria en los teatros de todo el país, es la encargada de entrevistar a cinco actrices, directoras de teatro y creadoras que integran, desde hace años, las artes escénicas de la provincia. Con el humor y la sagacidad que la caracterizan, a lo largo de estas conversaciones se reconstruyen historias de vida, perspectivas sobre el proceso creativo y desafíos para construir una cultura más amplia e inclusiva. Con el imponente Museo Evita Palacio Ferreyra como escenario, en este último encuentro de esta sexta entrega la entrevistada será Lucia Miani. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 20. Cineclub Al Filo: Aquiles y la tortuga (de Takeshi Kitano, Japón, 2008). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Kitano interpreta a un artista de escaso talento pero motivado y apasionado que cuenta con el apoyo de su sufrida esposa, a la que da vida Kanako Higuchi. Según Kitano: «Éste es un film sobre la complejidad del mundo del arte (…) Incluso las personas sin talento deberían vivir para todo aquello para lo que creen valer, afrontando la realidad». Entrada libre y gratuita.



A las 20. Música popular argentina y latinoamericana. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección de Gustavo Maldino, presenta el concierto Música popular argentina y latinoamericana. El programa anuncia obras de Armando Tejada Gómez, César Isella, Pablo del Cerro, Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Enrique Santos Discépolo, Mariano Mores y Pablo Milanés, entre otros destacados autores y compositores del mundo hispanohablante. La presentación cuenta con las actuaciones destacadas del guitarrista Carlos Mozetic y el percusionista Esteban Gutiérrez.

Entrada general 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Repone el jueves 30 a las 20.



A las 21. Desde el atelier de Cristina Basualdo Bodart



Cristina es Licenciada en Letras Modernas y egresada de la Escuela de Diseño Textil Roberto Piazza. Además, es estudiante de Diseño Textil aborigen y tejido Wichi. Participó en numerosos encuentros de murales y grafitis y también realizó trabajo colectivo para distintas instituciones. Participa activamente del grupo feminista Las Dronas que realiza obras por barrios urbano marginales de la ciudad de Córdoba. Además, desde noviembre de 2018 se desempeña como Coordinadora de AmMura Delegación Córdoba.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Jueves 30



A las 17. Músicos Produciendo: breve encuentro con Mónica Romero Díaz

Mónica es profesora de piano y profesora de Composición Musical. Su labor de composición musical y su labor de instrumentista acompañó diferentes procesos y diferentes disciplinas artísticas, con una vasta producción. En 2011 fue convocada por la directora Cristina Gómez Comini para la composición musical del Ballet Clásico Peter Pan y en 2012, fue convocada por el bailarín y director Santiago Bernardi para la composición de la música para el ballet La Consagración del Altiplano. Su formación académica va acompañada, paralelamente, por la búsqueda de lo popular. Integró numerosos proyectos musicales de diferentes estilos tales como: U Tembleque, Té de Tías, Las Pestañas de Niní y Alborotadas por la Luna, entre otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 20. Teatro independiente: "Aplaudan" de Valcon Producciones. Teatro Real – Sala Carlos Giménez



Esto no trata sobre actores, ni sobre un teatro hecho cenizas, ni sobre una obra sin público, ni sobre una actriz fantasma, ni sobre el contorno de un muerto, ni sobre un teatro con vida propia, ni sobre un actor que es también actriz, ni sobre una llamada de mentira, ni sobre una casa de cuatro paredes que gira, ni sobre una payasa psicótica, ni sobre uno, dos, tres, cuatro cuerpos NN atados sin elección, ni mucho menos trata sobre cierto teatro, con cierto fuego, con cierto derrumbe, con un tal 2007 rayado en la mente de una tal actriz fantasma, de otra tal maricona y de otra tal payasa, ni tampoco la revelación de su secreto que ni vos, ni yo, ni ellas saben si fue así o no. Entradas desde 440 pesos a través del sistema Autoentrada y en boletería del teatro desde 3 horas antes de la función.



A las 21. Teatro en primera persona: Mónica Carbone



Mónica Carbone es profesora de Teatro y se formó como gestora cultural. Durante la dictadura cívico militar de 1976 se exilió en México y en Ecuador, produciendo obra y como docente en el DF, Chiapas y Guayaquil. En 1986 fundó, junto a Graciela Albarenque, el teatro La Luna. Fue docente en el interior de la provincia de Córdoba, y en diversos talleres en La Luna. Obtuvo numerosas distinciones y premios y desde 1987 es co-directora del Teatro La Luna. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Viernes 1 de octubre



Inauguración de muestras

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Se abre al público una nueva exposición de artes visuales. La nueva exhibición consta de las muestras Paisaje en Foco. Miradas desde el presente, que integra la 3° edición de BIENALSUR y cuenta con la curaduría de Diana Wechsler, y Todos contenemos multitudes, que reúne dibujos y pinturas de Isabel Picasso. Además, continúan en exposición las muestras Acciones, sistemas y afectos de Bitácora de Vuelo, Lugares para las Bellas Artes. Algunos recorridos entre una academia y un museo por la celebración de 125° aniversario de la Escuela “Dr. Figueroa Alcorta» y Secretos del monte de Sofía Althabe. Entrada gratuita.



A las 17. Teatro: Identidades en el espejo

El Taller Actoral Desafiarte y la Fundación Desafiarte en la Inclusión junto al Seminario Jolie Libois del Teatro Real presenta esta obra bajo la coordinación de Liliana Villema. A través de una composición escénica individual, cada uno comparte su propia historia. Monólogos, movimiento danzado y dibujado que dan lugar a la Identidad: quién soy, cómo soy, aquí estoy. La Identidad como testimonio del propio ser.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 21. Cultura en el Patio: Pájaros de Héctor y Alejandra Tortosa

Pájaros es un espectáculo poético-musical creado por el guitarrista y compositor Héctor Tortosa inspirado en relatos, leyendas, comportamientos y trinos de diferentes aves autóctonas de la provincia de Córdoba y el país. Un puñado de originales e inéditas canciones interpretadas por la cantante y docente Alejandra Tortosa junto al autor de esta obra, homenajeando a aves como el benteveo, la calandria, el caburé, el cóndor, entre tantas otras, creando así un misterioso paisaje musical descriptivo del más variado sonido y sentir del universo alado y sus bosques nativos con el fin de conocer y visibilizar muchas de las especies amenazadas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Sábado 2



A las 17. Visita al Taller de Rojoluthier

Llegado a la ciudad de Córdoba hace dos años proveniente de la ciudad de Bariloche, Hernán Rojo hace en su taller de barrio San Martín todo tipo de instrumentos de cuerdas frotadas (violines, violas, cellos y contrabajos) y pulsadas (guitarras, cuatros, charangos, etc.) como así también mantenimientos, restauraciones y calibraciones. Músicos de todas las regiones le encargan su instrumento o mejoran el que tienen depositando en el luthier toda su confianza. Hernán tiene ya 27 años en el oficio de hacer instrumentos y forma parte de la Asociación Argentina de Luthiers, siendo uno de sus socios fundadores y participando activamente de ferias temáticas, eventos, charlas, conferencias o dictando talleres.

FB: hernan.rojo.56

IG: @rojoluthier

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 18. Arte Mayor

Las residencias de larga estadía de todo el territorio provincial tienen una nueva oportunidad de recrearse con otra edición del ciclo Arte Mayor que surge con el objetivo de brindar una propuesta cultural y de esparcimiento a las personas mayores. Este ciclo consiste en una serie de eventos vía streaming que se transmiten de manera gratuita y que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Este sábado a las 18 llega Pachecos, el grupo folclórico formado por la nueva generación de músicos pertenecientes a la mítica familia Pacheco de Deán Funes. El mismo está integrado por Claudio Pacheco (ex bajista del Chaqueño), Pedro Pacheco (ex baterista de “La Sole”) y Turi Burgio (ex director musical de “Nacho y Daniel Campos”). Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 20. Concierto Mozart/Beethoven. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Sinfónica de Córdoba, bajo la dirección artística del maestro Guillermo Becerra, presenta el concierto Mozart/Beethoven. El programa anuncia el Concierto n° 17 de Wolfgang Amadeus Mozart y Sinfonía n° 1 de Ludwig van Beethoven, la primera de sus célebres nueve sinfonías. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito.



A las 21. Mini recital de Pulso Sur



Esta es la propuesta musical instrumental orientada hacia la fusión del jazz con sonoridades de la música sudamericana de Alejandro Rivero (guitarras), Cristian Mono Banegas (bajo eléctrico), Muriel Marco (piano y teclados) y Esteban Gutiérrez (batería, percusión, voz, composición y dirección musical). En este momento la banda se encuentra produciendo el material de registro discográfico y audiovisual que será presentado en 2022 la cual contó con la ayuda económica de un fomento de INAMU (Instituto Nacional de la Música) y de una beca “Crear 2021” otorgada por el Fondo Nacional de las Artes.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Domingo 3



A las 17. Pequeños Conciertos: Música argentina de cámara. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Académica Juvenil junto al Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador presenta Pequeños Conciertos: Música argentina de cámara, con dirección general de la maestra Laura Cmet. El concierto contará con las actuaciones del solista Juan Manuel Sumbaino (arpa) y de los cantantes Sebastián Varas, Lucía González, Emi González Zanoti y María Isabel Rodríguez. El programa anuncia El clavel del aire blanco de Carlos Guastavino, Primer movimiento de Sonatina para arpa del compositor Alberto Ginastera, Serenata campera de Julián Aguirre y Cuatro canciones incaicas de Luis Gianneo, entre otras obras que completan el repertorio. Entrada gratuita con reserva previa, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito.



A las 17. Visita al Taller de T´uru



Natacha Tazzioli y Pablo Carrizo son artesanos ceramistas. Elaboran, principalmente, vajilla y objetos cotidianos con ese plus de calidez que aporta incorporar el arte a lo utilitario. El taller se encuentra en la ciudad de Córdoba y su exposición y venta en la reconocida Feria Paseo de las Artes ubicada en el pintoresco Barrio Güemes. Cuidan su proceso de elaboración y parten de piezas obtenidas en moldes de yeso (que fabrican ellos mismos) o dan forma a la arcilla mediante el uso de las manos. Usan combinaciones de colores pensadas para crear sensaciones y pintan con pincel a mano alzada dando énfasis a cada forma. Utilizan horno eléctrico y aplican a todas las piezas utilitarias esmaltes aptos para vajilla, libres de tóxicos. Con diseños propios y acabados de calidad, logran objetos únicos que concilian sus raíces con los rasgos actuales de la cerámica urbana.

IG: @turu.ceramica

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



A las 18. Arte Mayor



Las residencias de larga estadía de todo el territorio provincial tienen una nueva oportunidad de recrearse con otra edición del ciclo Arte Mayor que surge con el objetivo de brindar una propuesta cultural y de esparcimiento a las personas mayores. Este ciclo consiste en una serie de eventos vía streaming que se transmiten de manera gratuita y que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Este domingo a las 18 llega la actriz y cantante cordobesa Lorena Jiménez.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.