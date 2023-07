En el comienzo de un nuevo mes de este 2023, llegan nuevas actividades para disfrutar y para todos los gustos.



Cine, shows musicales, títeres, obras teatrales, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, Feria Infantil del Libro Córdoba y muestras artísticas en espacios culturales de la ciudad, son algunos de los eventos que se presentan del 3 al 9 de julio.



Agendá tus actividades favoritas:



Lunes 3



A las 18:30: Cine: Vera (de Tizza Covi y Rainer Frimmel, Australia, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Vera vive a la sombra de su famoso padre. Cansada de su vida y de sus relaciones superficiales, se adentra en la alta sociedad romana. Cuando en los suburbios hiere a un niño de ocho años en un accidente automovilístico, ella forma una relación intensa con él y con su padre. Pero pronto descubre que también en ese mundo ella es sólo un instrumento para los demás.

Repone martes 4 a las 21 y miércoles 5 a las 18:30. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.



A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Fritz The Cat (de Ralph Bakshi, Estados Unidos, 1972) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Vacaciones de Invierno con Animaciones para adultos presenta una película de animación que mezcla, en el ambiente en los barrios populares de Nueva York, el sexo, las drogas y la violencia. La historia se desarrolla en la década de los 60, gira alrededor de un gato fiestero en su búsqueda del amor en los lugares menos indicados. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine: El siervo inútil (de Fernando Lacolla, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Luca, un taciturno empleado inmobiliario, trabaja en una empresa interesada en construir un housing en unos viejos terrenos del ferrocarril. Ante las burocracias que imposibilitan el avance de la obra, recurre al diputado Cardone quien se involucra en el negocio y lo convierte en su testaferro. Enceguecido por su ambición, Luca no advierte una caída sin límite.

Repone martes 4 a las 19 y miércoles 5 a las 21. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.



Mirá la entrevista en Canal 10 a Fernando Lacolla, director de “El siervo inútil”, en ocasión del lanzamiento del film en el mes de mayo 2023, en cines del país:





Martes 4



A las 16. Presentación de libro: “El neobarroco en La Bucanera de Alejandra Pizarnik”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



La escritora Leticia Boglio dialogará en este encuentro con las escritoras Griselda Gómez y María Teresa Andruetto. El texto propone un recorrido analítico sobre un aspecto destacado de La bucanera de Alejandra Pizarnik a partir de la propuesta del neobarroco sarduniano. Plantea una indagación sobre los límites y la frontera de la palabra, de la ruptura de la lógica de la causalidad, de los usos de la parodia y de otros efectos de la carnavalización, en tanto operaciones discursivas que Pizarnik despliega a través de un discurso que se concretiza en un juego de estructuras múltiples. El libro apela a los lectores al desafío de transitar un discurso poético, en tanto espacio donde se liberan las vinculaciones entre palabras que garantizan la armonía del «caos». Entrada libre y gratuita.



De 16 a 19. Capacitación: “Herramientas para la autogestión de bandas, solistas y managers de cuarteto de Córdoba Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte



Capacitación gratuita dirigida a bandas, solistas y personas que quieran desempeñarse como managers en la industria de la música. La misma estará a cargo de Karol Zingali de Oficina de Artistas y Peni Franconi de Big Mama y se abordarán herramientas de autogestión y producción en la música. Los requisitos para participar son: Proyectos que se encuentren en etapa inicial y en desarrollo y residir en la Provincia de Córdoba.



Inscripción a través del formulario AQUÍ



A las 17:30. Inauguración Bienalsur 2023: Cómo escapar del planeta Tierra. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), inaugura esta exposición que reúne un conjunto de obras que indagan en la relación de los humanos con el espacio aéreo. Propone mirar el cielo como espacio de imaginación y escape. Participan las artistas Celeste Rojas Mugica, Graciela Sacco, Juan Reos, Yo-Yo Gonthier y Gabriela Golder. Cómo escapar del planeta Tierra es una invitación a mirar hacia arriba e imaginar nuevos mundos. La curaduría es de Francisco Medail.

Entrada libre y gratuita.



A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: Encandilan luces (de Alejandro Gallo Bermúdez, Argentina, 2018) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, el ciclo Alucina: el alma manifiesta, se va despidiendo con el documental argentino. Desde el místico pueblo de Curuzú Cuatiá, en el corazón rural y humilde del noreste argentino, emergen Los Síquicos Litoraleños, pioneros del chamamé psicodélico. Desde la precariedad de la periferia han logrado un sonido de inusual autenticidad y son venerados por miles de fanáticos alrededor de la galaxia que los aclaman como “El Pink Floyd de los Pobres”. Encandilan Luces vivirá desde dentro su primera gira por su Litoral natal, en un viaje alucinado e hipnótico, retratando la vanguardista movida musical que ellos, sin proponérselo, iniciaron.



Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.



A las 19. Ciclo Palabras de poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Un ciclo de encuentros donde participan poetas cordobeses. Este ciclo mensual de lectura de poesía de mayor permanencia de la literatura cordobesa, se ha desarrollado durante 15 años (2005-2020) en la Facultad de Lenguas de la UNC, y ahora llega a Biblioteca Córdoba, a cargo de Hernán Jaeggi. En esta oportunidad contará con la presencia de los escritores invitados Susana Arévalo de Córdoba, Daniel Viola de Buenos Aires y Antonio Gutiérrez de Salta y la coordinación de Silvia Barei y Claudio Suarez. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Alcarrás (de Carla Simón, España-Italia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



La familia Solé lleva varias generaciones cultivando una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano puede que sea su última cosecha: la fruta ya no renta y los paneles solares están sustituyendo a los árboles.



Repone el miércoles 5 a las 21, jueves 6 a las 19 y viernes 7 a las 19. Entrada general $700.- Jubilados $600 disponible en boletería.

A las 19. Inauguración Bienalsur 2023: “Naturocultura. Prácticas artísticas sobre las relaciones humanas con la naturaleza”Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción, inaugura la exposición colectiva que plantea cómo la crisis climática nos enfrenta a un replanteo de la relación humana con la naturaleza. Los artistas que participan son de renombre internacional: Felipe Castelblanco, Colectivo de Medios Indígenas Ñambi Rimai de Colombia, Laurent Mulot de Francia, Rodrigo Zeferino de Brasil y Lydia Zimmermann de España. Con curaduría de Pablo La Padula. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine por la Diversidad: Milk (de Gus Van Sant, Estados Unidos, 2008)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río CuartoMilk decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. Una vez allí, abre un negocio que no tarda en convertirse en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk se convierte en su portavoz y, para defender sus derechos, no duda en enfrentarse con empresarios, sindicatos y políticos. Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos, fue asesinado un año después. Entrada libre y gratuita



A las 21. Homenaje a Ica Novo. “Músico del nuevo mundo”Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66Destacados intérpretes argentinos se reúnen para homenajear al artista cordobés Ica Novo.Peteco Carabajal, Los 4 de Córdoba, Piñón Fijo, José Luis Serrano, Pancho Cabral, Bicho Díaz, José Pacheco, Horacio Sosa, Ariel Borda, Horacio Burgos, Ernesto Romero, Silvia Zerbini, Mery Murúa, Bruna Monte, Diego Bravo, Pichi Pereyra, Cecilia Fandiño, Irene Tesouro, Alejandra Carnero, Pamela Santiago, Marilín Miller, Daniela Dalmasso, Benjamín Santiago, entre otros. También participarán del encuentro, los periodistas Alejandro Mareco y Alejandro González Dago. Entrada gratuita a retirar por boletería del Teatro Real de martes a sábados de 10 a 16hs, hasta agotar capacidad de sala.



A las 21. Cine: Blondi (de Dolores Fonzi. Argentina 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Blondi y Mirko, a simple vista, parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos… pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko.



Repone el miércoles 5 a las 19, jueves 6 a las 21 y viernes 7 a las 17. Entrada general $700. Jubilados $600 disponible en boletería.