La Agencia Córdoba Cultura propone nuevos eventos culturales que se pueden ver en forma gratuita y vía streaming.



Lunes 21



Aventura sinfónica

Se podrá disfrutar de la transmisión de un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Córdoba ofrecido en diciembre de 2019 en la sala principal del Teatro del Libertador San Martín. El programa contiene oberturas de óperas célebres, como las de la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, y de la ópera Tannhaüser, de Richard Wagner. Además, la Suite N.1 de la ópera Carmen, de George Bizet. La publicación coincide con un nuevo aniversario del decreto de creación de la orquesta, firmado por el gobernador Pedro José Frías el 21 de junio de 1932. El concierto puede ser disfrutado en el canal de YouTube: Teatro del Libertador San Martín Comunicación.



A las 17. Obras de la colección: Entierro en la Aldea de Emilio Caraffa

Esta obra fue realizada en 1891, durante la última etapa de formación del artista gracias a una beca del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La pintura relata una escena costumbrista, de tradición religiosa, en la que se advierten resonancias con la obra de Courbet e incluso cierta atmósfera goyesca. Este óleo muestra un suceso característico de la España rural de esa época: un cortejo fúnebre de figuras se desplaza por un atardecer sombrío sobre un prado casi yermo, típico de la meseta castellana, en el que se asoma la redondez plateada de la luna llena. La escena concentra un aire de quietud, acentuado por la horizontalidad de las nubes y las líneas del paisaje como fondo, en una entonación terrosa de clave baja, en la que el tratamiento de la luz envuelve el cuadro. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Bajo el lente de Rita Barrios

El proyecto de la fotógrafa Rita Barrios se denomina Simbiosis. Esta es una poesía sobre la que basa su trabajo fotográfico:

“Dentro de mí, en alguna parte, no sé exactamente dónde,

existe un lugar donde se queda para siempre detenido el tiempo.

Porque el tiempo, pese a lo que dicen, se detiene.

En varias ocasiones, el tiempo con su andar inapelable,

se detuvo a contemplar algún momento particular

de esta existencia a la que llamo vida y que está en todas partes,

inevitablemente acompañada de la muerte que también está en todas partes. (…)”.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Martes 22



A las 17. Poesía con Sol Donaire

Florencia Sol Donaire se mantuvo siempre en contacto con la escritura, en principio como un medio catártico, más adelante, como un medio comunicativo también. En el 2018 ingresó al grupo de artistas La Otra Cara de Güemes, revista cultural de la ciudad cuyo objetivo era promover el arte y dar espacio a artistas emergentes. El equipo llevaba a cabo muestras de arte, ciclos como "Necesitamos más malos poetas" donde, además de compartir los textos de poetas del grupo, alentaban a la audiencia en el oficio de crear y compartir su arte. En diciembre de 2019 lanzó su primer libro Profanando el Silencio. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Santiago Lanfri

Santiago Lanfri es cantautor y guitarrista. En paralelo a su trabajo como solista, que cuenta con dos discos editados, desarrolla su carrera artística acompañando proyectos de músicos locales como así también formando parte de diversos grupos como Resonadores, Tiburón a Gas, Camelia Sinensis, Vitro Covers, Anamcara, Radio menta,Volumen3, Sir hope, Enrico Barbizi, Trups, Antonio Lauré, Hoy lila, Pablo Vec, Gastón Testa, Buscavidas, Philharmonie Ensamble y Samovar. Durante el 2020 editó una serie de singles que vieron la luz durante el confinamiento cerrando una etapa de producción que había comenzado a principio de ese año que incluye el disco Acústico. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Miércoles 23



A las 17. Poesía con Fernando Bellino

Fernando Bellino trabajó y participó de revistas y suplementos culturales de Córdoba. Integra el grupo de poesía y edición Pan Comido desde 1998 que viene desarrollando en Córdoba una sostenida actividad que incluye recitales, edición de plaquetas y revistas literarias, con una muestra de apertura al convocar autores del resto del país e irradiar sus actividades para afuera. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Desde el atelier de Nancy de la Colina

Nancy estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes y en la Universidad Nacional de Córdoba y, desde hace 29 años, creó el Taller Trementina donde da clases a personas de todas las edades. Pinta especialmente en acuarela y concurre a numerosos encuentros de pintores, muestras y exposiciones nacionales. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Jueves 24



A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Julieta Duret

Julieta Duret es violinista y docente cordobesa. Integró la Orquesta Típica Ciriaco, formación tanguera dirigida por el bandoneonista y compositor Pablo Jaurena, dedicada a estudiar e interpretar los diferentes estilos de las orquestas de los años 40’ y 50’. Con esta agrupación, realizó numerosos conciertos y participó de milongas y festivales. Con la agrupación del reconocido músico Chango Spasiuk, participó también de conciertos y giras por el interior del país. Con diversos ensambles, realizó conciertos y grabaciones con artistas como: Cecilia Mezzadra, Eli Fernández, Ana Robles, Guadalupe Gómez, Magnolia (cuarteto de cuerdas), Caprichos de Carnota, Obi Homer, MJC (y orquesta típica), Orellana-Lucca, Jorge Rojas (DVD Sinfónico). Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Teatro en primera persona: Pa los gurises (Capilla del Monte)

El teatro de títeres Pa los Gurises, integrado por Carlos Danza y Patricia Pachi Franco, nace en 1984 en Concordia, Entre Ríos. Desde ese momento su actividad ha sido permanente e ininterrumpida. Con las obras de su autoría (leyendas, historias y cuentos, combinando los títeres con el teatro) han recorrido el país, en su camino de trashumantes de pueblo en pueblo. Radicados en Capilla del Monte, desde 1992, continúan ofreciendo funciones, talleres, y actividades relacionadas con los títeres, en escuelas, teatros, centros vecinales y otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 22. Homenaje a Carlos Gardel

Cada 24 de junio se conmemora en nuestro país el “Día del Cantor Nacional”, proclamado por la ley 23976 de 1991, cuya celebración coincide con el aniversario del fallecimiento del mayor exponente de la historia del tango: Carlos Gardel.

Para conmemorar la fecha, se lleva adelante un homenaje a uno de los máximos exponentes de nuestra música ciudadana con un show que estará a cargo de la Orquesta "Cuartetango", dirigida por el maestro Carlos Nieto junto a sus cantantes estables Marcelo Carreras y Hugo Cejas. Además participan como invitados: María José Rojas, Carolina San Juan, Cecilia Ventura y Marcelo Santos. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Viernes 25



A las 17. Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba.

En este concierto ofrecido en abril pasado por los 130 años del Teatro del Libertador, la Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por el maestro Andrés Acosta, interpreta la Suite nordestina de José Ursicino da Silva, Córdoba linda de Rodolfo Lauro María Giménez con arreglos musicales del director y compositor Andrés Acosta, el malambo de la obra Dos escenas pampeanas de Teodoro "Cholo" Castro, Ayer te vi de Rubén Rada con arreglos de Gustavo Yapura, y San Pelayo de Victoriano Valencia.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Cultura en el Patio: Mery y Juan Murúa

Se presentarán en un concierto en formato dúo retratando, mediante un repertorio popular argentino, paisajes de esta tierra y el camino transitado como madre e hijo. Las canciones y la poesía serán motivo de encuentro y celebración y la voz en constante diálogo con la guitarra será un fiel reflejo del universo sonoro de su vida compartida.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Sábado 26



A las 16. Diálogos desde el Sur: Entrevista a Gabriel Isaguirre

Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto de la cual fue abanderado alumno destacado de la carrera. Desde el año 2011 se desempeña laboralmente en el ámbito de la Justicia Federal, habiendo sido nombrado en el año 2017, por concurso público, Secretario de Primera Instancia y Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría Oficial de Río Cuarto. Es coautor de las obras Carta Orgánica Municipal de Río Cuarto, comentada y concordada y Derecho Procesal Administrativo. Fue Vocal (2012-2014), Vicepresidente (2014-2018), Secretario (2018-2020) y actualmente Presidente de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Río Cuarto. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 17. Teatro de Ilusiones Animadas: La Cosa Casa

Una niña, su madre, la abuela, el padre. Voces que dicen cosas todavía. Constelaciones de objetos que hacen explotar los cimientos de un mundo construido en la infancia. La Cosa Casa se plantea un ensayo sobre la libertad o aquellas maneras de desmontar ciertos mandatos de la normalidad. Con la dirección de Santiago San Paulo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 19. Mini recital de Zeta

Zetta es un músico brasilero que llegó del país vecino hace 10 años, de los cuales vivió 5 años en Buenos Aires y fue allí donde se mimetizó de manera excepcional con la cultura nacional. Músico multiinstrumentista que abarca desde el tango a la bossa nova pasando por el jazz de los años 50 hasta el más exquisito rock and roll y funk. Melómano por naturaleza, es dueño de una energía única que se transmite inmediatamente desde el comienzo hasta el final de sus conciertos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 20. Mini recital de Agustín Lasa

Agustín Lasa es un joven cantautor salteño radicado en Córdoba que se define a sí mismo como un artista cuya búsqueda es componer canciones que acompañen y puedan ser apropiadas por la gente. Sus letras y músicas tienen fuerza y potencia porque son historias hechas canciones. Fue parte de proyectos musicales cordobeses como Doctos, con quienes grabó 1918, canción en homenaje al aniversario de la Reforma Universitaria y Agustín Druetta & The Biorsis para el que grabó voces en el disco La Mala Palabra. Actualmente se encuentra presentando su primer EP solista titulado Día y trabajando en su próximo material.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Mini recital del Mono Banegas

Cristian Mono Banegas es un músico santiagueño cuyas composiciones se caracterizan por tener un sonido que es parte del paisaje ancestral de su provincia: Tierra, río, salitre y esteros. Cómo músico, incorpora el bajo a la música de su lugar, a su raíz, generando una nueva forma de tocar su música, una nueva perspectiva sonora a su lugar, desarrollando un método para bajo y batería, que amplió hasta otros géneros, otros ritmos la Chaya y estilos chaco salteño, construyendo y contribuyendo así al legado de la cultura del país, con un sonido de carácter e identidad profunda.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Domingo 27



A las 17. Visita al taller de Cerámica Cerro Colorado

Marcelo Vena y Mariana Balicki son artesanos ceramistas de Cerro Colorado que abren las puertas de su taller para conocer detalles de los procesos de diseño. El taller, abierto a los visitantes de la Reserva, cuenta con una sala de exposición y venta y otra sala taller donde se modelan cerámicas con diseños de proyección, basados en el arte, simbología y técnicas que los pueblos originarios plasmaron en su cerámica ceremonial y de uso habitual. Incorporan figuras rupestres del Cerro Colorado y participan en ferias y exposiciones, obteniendo en muchas ocasiones premios y reconocimientos, proveen tiendas de artículos artesanales. Ofrecen talleres de usos del barro y la cerámica. IG: @ceramicavenabalicki

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Patio de Folklore: Los Ranqueles

Los Ranqueles es un grupo musical de folklore integrado por Omar Gigena Cipriano (voz y dirección artística y musical), Adrián González (voz y primera guitarra), Diego Vargas (voz y guitarra base) y Rubén Gola (accesorios de percusión). Rankulches: Pueblo-Gente del monte, es el nombre que eligieron con la intención de Reivindicar a las culturas de los pueblos originarios y en particular a los Ranqueles. Llevan más de 16 años de recorrido artístico con la misma formación y en compañía del bombo, el cajón peruano y el bajo eléctrico.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura