¡Ya comenzaron las vacaciones de invierno en Córdoba!



La agenda de actividades y eventos culturales que brinda la Agencia Córdoba Cultura, ¡tiene de todo!.



Talleres para los niños y las niñas, cine para grandes y chicos, títeres, obras teatrales, música y conciertos especiales, son solo algunas de las propuestas para disfrutar hasta el domingo en Córdoba.



Mira la agenda cultural de la semana:



Lunes 10



De 15 a 17. Taller: Exploradores del Patrimonio Cordobés. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Taller para niños entre 8 y 12 años donde se abordarán temáticas relacionadas al patrimonio natural y cultural de la provincia de Córdoba, mediante actividades lúdicas y dinámicas orientadas a generar aprendizajes significativos. Se trabajarán con mitos y leyendas locales. Dictado por: Prof. Soledad Castro de la División Patrulla Ambiental que se desempeña en el área de Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura y la Lic. Natalia Imbarratta del Museo Provincial de Ciencias Naturales. Actividad gratuita con inscripción previa al mail: laboratoriomcnc@gmail.com

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Heavy Metal (de Gerald Potterton, Canadá, 1981). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Animaciones para adultos con el film que relata la historia de un astronauta lleva a casa un orbe verde como regalo para su hija. Sin embargo, éste parece poseer poderes especiales (y malignos) que aniquilan al científico en cuestión de segundos, arrinconando a su hija en una esquina de la casa. El orbe, que se hace llamar «Loc-Nar», aterroriza a la niña mientras le muestra una serie de extrañas historias en las que ha influido en el comportamiento de sus protagonistas, generalmente cegados por la ambición y la codicia. Adaptación animada de las historias cortas que aparecían en el magazine homónimo en la década de los 80, y que transporta a los espectadores a un mundo de dibujos dirigido a un público adulto, con toques fantásticos, eróticos y de ciencia ficción. Entrada libre y gratuita.



A las 16. Títeres: “La Conjura de los Palabristas Contra Virulífero Virospa”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Ver: "La conjura de los palabristas, contra Virulífero Virospa" en la gran cartelera del Teatro Real



El elenco estable de títeres lleva a escena la pieza de Halima Tahan, donde se pone en palabras accesibles para las infancias y juventudes, la problemática de la comunicación, las consecuencias de perder el uso de la palabra y el alejamiento del contacto presencial con el medio ambiente natural. La obra permite poner en juego escénicamente, con humor y ternura, algunas resoluciones posibles a un conflicto global: un virus hace perder la voz y la palabra a las personas.



Repone lunes 10, martes 11 y sábado 22 a las 16. Entrada general $500 pesos disponible a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



Martes 11



Festival Infantil Vacaciones de Invierno (FIVI 2023) en Río Cuarto.



Hasta el sábado 22 de julio, en el Centro Cultural Leonardo Favio y el Centro Cultural Viejo Mercado de la ciudad de Río Cuarto se desarrollará la 10° edición del “Festival Infantil Vacaciones de Invierno” (FIVI 2023), que propone a las niñas y niños de la región una variada programación artística que incluye cine, teatro, circo y música, con entrada libre y gratuita.Dos funciones de cine diarias a las 15.00 y a las 17.00 horas, además de diversos espectáculos artísticos. La grilla completa puede consultarse AQUÍ



De 10 a 19. Dibujando el cuarteto. Museo del Cuarteto



Hasta el 23 de julio, en el marco de las vacaciones de invierno, se invita a niñas y niños a una jornada artística en el Museo donde podrán dibujar libremente e inspirarse en referentes e instrumentos del ritmo cordobés y así, formar parte del mural colectivo con temática del cuarteto que se armará en la institución.



Entrada libre y gratuita, sin inscripción.



A las 17. Cine infantil: El Libro de Lila (de Marcela Rincón, Colombia, 2017). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo. A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Una femmina (de Francesco Costabile, Italia, 2022). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



La historia real de la primera mujer que combatió desde dentro la Ndrangheta, la mafia calabresa, una de las más violentas del mundo. Rosa es una chica inquieta que vive con sus abuelos en un pueblo de Calabria desde que su madre murió misteriosamente cuando ella aún era una niña. Años después, la verdad sale a la luz y a Rosa le invade un irresistible deseo de venganza. ¿Traicionar a su familia o huir? Una decisión nada fácil cuando tu propia familia pertenece a la mafia Ndrangheta y un solo paso en falso puede conducir a la peor de las muertes.



Repone el miércoles 12 a las 21, jueves 13 a las 17 y viernes 14 las 19. Entrada general $700. Jubilados y estudiantes $600 disponible en boletería.



A las 20. Cine por la Diversidad: Plegarias para Bobby (de Russell Mulcahy, Estados Unidos, 2009). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Bobby Griffith, un adolescente gay, se suicida debido a la intolerancia religiosa de su madre, una fanática cristiana. Después de la tragedia, la madre se replantea su escala de valores y su posición ante la homosexualidad. Basada en el libro homónimo de Leroy Aarons, que se basó a su vez en un suceso real ocurrido en los años setenta.

Entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine Foco: A prueba de muerte (de Quentin Tarantino, Estados Unidos, 2007). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



En el ciclo foco se proyectan las primeras cinco películas de Quentin Tarantino, uno de los cineastas más relevantes de las últimas tres décadas. El film gira en torno a un psicópata de la carretera llamado Mike, un asesino en serie que va aniquilando a sus víctimas, siempre chicas jóvenes, con su coche de especialista «a prueba de muerte».



Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 20. Marcelo Balat en concierto. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El solista de piano de la Orquesta Sinfónica Nacional e integrante del Trío Ginastera, interpreta “Partita Nº 1”, de Johann Sebastián Bach; “Sonata en Fa menor, Appassionata”, de Ludwig van Beethoven, y “Etudes tableaux”, de Sergei Rachmaninov. Ciclo de conciertos de Fundación Pro Arte Córdoba.



Entradas desde $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Cine: Blondi (de Dolores Fonzi, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Blondi y Mirko, a simple vista, parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos… pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko.



Repone el miércoles 12 y jueves 13 a las 19 y viernes 14 a las 17. Entrada general $700.- Jubilados y estudiantes $600 disponible en boletería.



Miércoles 12



A las 15. Charla a pie de obra: Alejandro Bovo Theiler. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



Todos los miércoles del mes, hasta las 19 horas, el artista Alejandro Bovo Theiler brinda un espacio de encuentro, recorrido y charla sobre la palabra trabajada en su muestra INSIEME/ stellium y vecindades.

Entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine de cabecera: El espejo (de Andrei Tarkovsky, URSS, 1975). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



La película es una evocación continua de recuerdos y sentimientos del propio Tarkovsky que viajan en diferentes tiempos sin orden aparente: la relación con su madre, su infancia, que se mezclan con material fílmico de noticiario sobre la guerra civil española, la Segunda guerra mundial y el enfrentamiento entre la URSS y China por la isla Damanski. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine Foco: Jackie Brown (de Quentin Tarantino, Estados Unidos, 1998). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



En el ciclo foco se proyectan las primeras cinco películas de Quentin Tarantino, uno de los cineastas más relevantes de las últimas tres décadas. Jackie Brown (Pam Grier) es una azafata de vuelo que necesita dinero y hace de correo para Robbie, un mafioso buscado por la policía. Un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas y evasión de capital. Sólo podrá evitar su ingreso en prisión, si acepta una propuesta de la policía: ayudarles a llegar hasta Robbie. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.



Jueves 13



A las 15. Pequeños artistas trapeadores del M.E.C. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En el marco de la muestra y del Premio Itaú Cultural se realiza el taller de creación plástica para niños y niñas de 6 a 14 años. Repite viernes 14 y sábado 15 de 15 a 17 hs. Inscripciones al teléfono 4343348/9 interno 215 de martes a viernes de 9 a 14 hs. Actividad con cupo limitado. Entrada gratuita.



A las 16. Vacaciones en el Real: El Viaje de Catalina. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



El grupo Mutttis Contenidos presenta la historia de Catalina, una niña muy audaz y decidida que está por emprender una gran aventura en bote hacia la ciudad de Roma, zarpando desde un río que está cerca de su casa, el Río Suquía. Deberá atravesar lagunas, pantanos, mares, océanos, y enfrentar a piratas, monstruos y bestias. En esta increíble aventura se sumará su tía, juntas descubrirán que los malos hábitos de las personas dejan consecuencias en nuestro planeta y sus recursos.



Repone viernes 14 a las 16. Entrada anticipada hasta el 12/7: $1.800 pesos / Día de la función: $2.300 pesos, disponible a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 16. Animalario en vacaciones de invierno. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Desde la música, la literatura y el teatro, la artista interdisciplinaria Garba investiga y trabaja en torno a la oralidad y la literatura. “Contar y escuchar cuentos es un acto de amor” nos recuerda Garba y ofrece momentos de creatividad y aventura narrativa con historias sobre nuestro monte de Roldán, Bialet, Quiroga, Suez y otros. Se recomienda para niñeces a partir de 6 años en adelante. Entrada libre y gratuita.