Es la líder indiscutida de las canciones navideñas desde 2009. Mariah Carey tiene su hitaso que lidera las playlist a lo largo y ancho del planeta. All I want for Christmas It's You es la canción que no puede faltar mientras armamos el arbolito de navidad.

Y si queremos seguir en la onda de canciones en inglés que remiten a bandas sonoras de grandes films de esta época, la más feliz del año, no puede faltar It's Beginning to Look a Lot Like Christmas en sus múltiples versiones. Esta otra canción data de1951 y fue escrita por Meredith Willson. Elegimos la versión del canadiense Michael Bublé.

Luis Miguel también tuvo su época en la que dejó de ser el Grinch y se convirtió en un referente de las clásicos de las fiestas. Con su disco de villancicos dejó varias joyitas que suenan una detrás de la otra en cuanto centro comercial exista en América Latina. De todo el repertorio, acá va el seleccionado:

Y si nos remontamos a unos años atrás, no podemos dejar de mencionar la rítmica Feliz Navidad de José Feliciano.

En las antípodas, encontramos canciones más nuevas que conservan el espíritu festivo y que de paso aprovechan la efeméride para volverse virales. Ed Sheeran invitó a Elton John para una canción acorde con el original título de Feliz Navidad. Sin lugar a segundas interpretaciones, la canción que escucharemos mucho este año tiene flamante video con todos los elementos que esperamos ver en uno de estos clips: nieve, colores rojos y verdes, sonidos de campanas, disfraces de Elfos, muérdago y amor por todos lados.

Y como es una época de renovación de fe, La Plegaria, no puede faltar. Por eso elegimos esta versión de Celine Dion y Andrea Bocelli.

Y como no es navidad sin Mi pobre Angelito, una versión de un villancico que quedó inmortalizado y no puede faltar es Carol Of the Bells. Aquí una versión coral que no tiene desperdicio.