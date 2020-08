Evanescence vuelve a adelantar material de su próximo disco y aprovecha la difusión para seguir dándole voz a la necesidad del empoderamiento femenino.

El material discográfico se titula The Bitter Truth y la banda ya hizo públicas dos nuevas canciones: "Wasted On You” y “The Game is Over”

El tercer corte que mencionamos es "Use my voice" (Usa mi voz) y además de Amy Lee, participan Taylor Momsen, Lzzy Hale, Lindsey Stirling y Sharon Den Adel. La voz de la banda dijo sobre la canción: ".Espero inspirar a los demás a buscar la verdad, encontrar sus voces y usarlas como yo me alzo para usar la mía. No dejes que nadie hable por tí. Sólo vos podés hacerlo".

Una canción potente, muy fiel a estilo dramático de la agrupación con un gran trabajo coral femenino.