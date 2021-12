Antonio Stradivari nació en 1644 y murió el 18 de diciembre de 1737 fue el más prominente lutier italiano. La forma latina de su apellido, Stradivarius, se utiliza para referirse a sus instrumentos.

Además de violines, Stradivari construyó arpas, guitarras, violas y violoncellos, entre mil y mil cien instrumentos en total, según estimaciones recientes, de los cuales se conservan cerca de seiscientos cincuenta.

André Rieu ejecuta un Stradivarius de 1732 ...

En 1892 en San Petersburgo, Piotr Illich Tchaikovsky estrena una de las obras más célebres de la historia de la música, vinculada a la Navidad: el ballet El Cascanueces.

Cumple 58 años: William Bradley Pitt nació en Shawnee, Oklahoma e l 18 de diciembre de 1963, conocido como Brad Pitt.

Actor y productor de cine estadounidense. Además, por su trabajo interpretativo, ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Óscar (ganando dicho premio como productor en 2013 por "12 años de esclavitud" y como mejor actor de reparto en 2020​ por "Había una vez en Hollywood" y en cuatro a los Premios Globo de Oro, ganó como mejor actor de reparto en 1995 por "12 Monos" y en 2020 por "Había una vez en Hollywood".

En 2019, también participó en "Ad Astra" junto a Tommy Lee Jones y Donald Suntherland, una película de ciencia ficción en el espacio dirigida por James Gray.

En 2021, realizó la filmación de Babylon, nueva película de Damien Chazelle, donde formó elenco con Emma Stone y Toby Maguire; película basada en la transición del cine mudo al cine sonoro.

En 2022 se estrenará La ciudad perdida, donde realiza un papel secundario en la comedia protagonizada por Sandra Bullock

Su significativa presencia mediática se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo.

Un 18 de diciembre también nació Edwin Armstrong, pionero de la radio, inventor de la FM

Cumple 75 años: s: Steven Allan Spielberg nacido en Cincinnati, Ohio el 18 de diciembre de 1946, es un director, guionista y productor de cine estadounidense.​ Se lo considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial

Spielberg es uno de los cineastas contemporáneos junto a George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, John Milius, y Brian De Palma, conocidos colectivamente como los «Movie Brats»(algo así como nuevo Hollywood). Además de su función principal como director, Spielberg ha actuado como productor en un considerable número de películas, incluyendo los primeros éxitos de Joe Dante y Robert Zemeckis.

Acaba de estrenar West Side Storie, Amor sin barreras, nueva versión del legendario musical de Broadway.

Cumple 78 años: Keith Richards nació en Dartford, Kent, Inglaterra el 18 de diciembre de 1943, es un guitarrista, cantante, compositor, productor y actor británico. Reconocido mundialmente por ser fundador de la banda de rock The Rolling Stones, formando parte ininterrumpidamente de la misma desde 1962, y junto al cantante Mick Jagger y el batería Charlie Watts (únicos elementos que permanecen de la formación original) son la asociación más larga en la historia del rock.

Gran canción compartida por Richards con Norah Jones...Y subtitulada....

El 18 de Diciembre de 1929 nace Beatriz Mariana Torres Iriarte, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantante y actriz, que triunfo bajo el seudónimo artístico: "Lolita Torres". (Otras fuentes indican que su nacimiento ocurrió el 26 de Marzo de 1930)

Como cantante, Torres interpretó, por lo general, un repertorio principalmente compuesto por temas musicales españoles, de entre los que se destacan: Cielo andaluz - Ojos Verdes - La bien paga - Dulce Cataluña - No me mires más - Te lo juro yo, etc

Fue protagonista de una lista de filmes populares y exitosos. Falleció en 2002.

Con su hijo Diego, ella canta muy bien...

Cumple 62 años. El 18 de Diciembre de 1959 nace Oscar Esperanza "El Chaqueño" Palavecino, en la localidad de Rancho el Ñato, Departamento Rivadavia, Provincia de Salta. Cantor y compositor.

El Chaqueño es primo de Lucio Rojas (Padre) y "tío" de Jorge, Lucio y Alfredo Rojas.

Obras: A Don Amancio (con Jorge Rojas) - Abuela norteña (con Hector Cabot) - Chacarera para mi Tartagal - Chaco Escondido (con Roberto Ternan) - Chaco puro, etc.

Cumple 20 años: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nacida en Los Ángeles el 18 de diciembre de 2001, es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» el cual se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en YouTube en 2016, a la edad de 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral.

Su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se publicó el 29 de marzo de 2019. El álbum se llevó el Grammy a Álbum del Año y a Mejor Álbum Vocal de Pop en los premios de 2020. Asimismo, Eilish ganó como Mejor Artista Nueva, y su éxito «Bad Guy» ganó como Canción y Grabación del Año. La última película de James Bond cuenta como tema central con una canción suya...

Cumple 41 años: Christina María Aguilera nacida en Staten Island, Nueva York el 18 de diciembre de 1980, es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria estadounidense.

Ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, con más de 15 millones de discos vendidos en Estados Unidos, situándola como la vigésima mujer más vendedora de la historia musical de dicho país.

Un tema hecho en colaboración reciente con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

Cumple 53 años. Alejandro Sánchez Pizarro, ​ conocido artísticamente como Alejandro Sanz.

Cantautor y compositor español. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales. Nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968.

Este es su nuevo tema...

Carlos Olmi nació en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1955, más conocido como Boy Olmi, es un reconocido actor y director de cine. Ha realizado un intenso trabajo en teatro y televisión. En la actualidad conduce La hora exacta por Canal 9 de Buenos Aires.

Como anécdota curiosa: ha participado en el videoclip de la canción Primavera 0 de Soda Stereo en 1992.

En Córdoba lo hemos visto en la obra de teatro Casa Valentina en la Sala de las Américas, en 2017.

Reportaje reciente invitado al programa de Soy Rada.

