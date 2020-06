24 de Junio de 1911 nace Juan Manuel Fangio, en la Ciudad d Balcarce, Provincia de Buenos Aires. Es considerado uno de los mejores pilotos del automovilismo mundial de todos los tiempos, en particular por ser quíntuple campeón de Fórmula 1 en 1951 (Alfa Romeo) - 1954 (Mercedes Benz) - 1955 (Mercedes Benz) - 1956 (Ferrari) - 1957 (Maserati). Campeón del turismo Carretera en 1940 (Chevrolet) y 1941 (Chevrolet). Lo apodaron "El Chueco" y también "El maestro".

Consiguió 5 campeonatos Mundiales en la Fórmula 1, y sólo fue superado por el alemán Michael Schumacher. Para celebrar su nacimiento, cada 24 de junio se celebra el Día Nacional del Piloto.

La historia de JUAN MANUEL FANGIO | "El maestro"

24 de Junio de 1935 fallece Carlos Gardel, en Ciudad de Medellín, Republica de Colombia. Autor, compositor, cantor de tango y músico ejecutante de guitarra, nacido en Francia pero de nacionalidad argentino.

Carlos Gardel, junto con Alfredo Le Pera y algunos de sus músicos, falleció en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del Aeropuerto Las Playas.

Se lo veló en Estados Unidos, y llegó finalmente a la Argentina en barco hacia 1936.

Obras con Alfredo Lepera: Cuesta abajo - El día que me quieras - Golondrinas – Guitarra, guitarra mía - Lejana tierra mía - Mi Buenos Aires Querido- El sol del 25 (con Domingo Lombardi y José Razzano) entre otras.

El Mito de Gardel

Cumple 63 años. El 24 de Junio de 1957 nace Luis Felipe Salinas, en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Guitarrista y compositor.

La influencia de su padre y de su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra.

Es un músico autodidacta, no estudió en ningún conservatorio, gran improvisador, de original capacidad interpretativa.

Obras: Ahí va - Aire de tango - Avión - Balada para mi guitarra - Cando Murga - Candombes - Caricias - Chacarera de Juan entre otras.

Luis Salinas - Funky Tango (en vivo)

El 24 de junio del 2000, falleció el cantante Rodrigo Bueno. Fue después de un concierto en una discoteca de La Plata, cuando regresaba en coche hacia la Ciudad de Buenos Aires y perdió el control de su vehículo.

El “Potro” fue uno de los máximos referentes del cuarteto en Argentina, autor de grandes éxitos como “Lo mejor del amor”, “Soy cordobés”, “Ocho cuarenta”, “Qué ironía” y “Amor clasificado”, entre tantos otros. Falleció a los 27 años. En esta página compartimos un recital completo del año 2000.

El Potro Rodrigo Bueno - Lo mejor del amor - Recital CM Vivo 2000

1986: en Argentina, el Club Atlético Huracán desciende por primera vez a la Primera B.

20030620 San Lorenzo 4 Huracan 0 Clausura 03 Descenso

El 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sábato, escritor y ensayista argentino. Su obra narrativa consiste en tres novelas: El túnel, Abaddón el exterminador y Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Además, ha escrito ensayos sobre la condición humana. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes (1984), luego de Jorge Luis Borges (1979).

ERNESTO SABATO | BIOGRAFÍA

Cumple 24 años: Mauro Ezequiel Lombardo nació en Almagro, Argentina el 24 de junio de 1996, más conocido como Duki, es un cantante, trapero y Ex Freestyler argentino, conocido por sus canciones: She Don't Give A Fo (ft. Khea), Hello Cotto, Sin Culpa (ft. Drefquila) y Goteo. Conocé más de él con este video.

Comprendiendo a Duki

Cumple 42 años. El 24 de junio de 1978 nació el exfutbolista Juan Román Riquelme, uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol argentino e ídolo de Boca Juniors y Villarreal de España. También pasó por Barcelona y terminó su carrera en Argentinos Juniors. Con la Selección Argentina, jugó el Mundial de Alemania 2006 y obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El baile de la gambeta, Juan Román Riquelme

Maria Matilda Gordon nació en Monymusk el 30 de abril de 1864 y murió el 24 de junio de 1939,nacida Ogilvie, conocida también como May Ogilvie Gordon, fue una eminente geóloga y paleontóloga escocesa. Fue la primera mujer en serle otorgado el título de Doctor de Ciencia de la Universidad de Londres y la primera mujer en recibir un doctorado por la Universidad de Múnich. Fue también partidaria y defensora de los derechos e igualdad de niños y mujeres.

May Ogilvie Gordon

El 24 de junio de 1990, Argentina eliminó a Brasil del Mundial de Italia 90: en un partido durísimo en donde el rival tuvo serias chances de anotar el primero, Diego Armando Maradona asistió a Claudio Caniggia, que eludió a Taffarel y sentenció el 1-0.

Brasil vs Argentina en Italia 90

Cumple 34 años: Solange Piaget Knowles nació en Houston, Texas el 24 de junio de 1986,​ conocida como Solange, es una cantante, compositora, actriz, modelo, DJ y empresaria estadounidense. Es también una activista en contra de la segregación racial denunciando la brutalidad policial en Estados Unidos contra la población negra.

En enero de 2017 sus canciones fueron elegidas por Barack Obama para su despedida en la Casa Blanca, donde Solange se presentó acompañada por la banda The Roots.​ Es la hermana menor de la cantante Beyoncé.

Solange - When I Get Home (Director's Cut)

Cumple 33 años. El 24 de junio de 1987 nació en Rosario, Lionel Messi, considerado el mejor futbolista de la actualidad y uno de los mejores de todos los tiempos. Principal referente del Barcelona de España, en 2016 se transformó en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. Ganó el Balón de Oro en seis oportunidades.

LAS MEJORES JUGADAS DE MESSI EL CRACK

Que tengas un buen día.