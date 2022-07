Rhythm and blues. El funk prende inmediatamente en la guitarra, el bajo, las teclas. Precisos arreglos vocales que acercan la banda al soul, el neosoul. Los estribillos de las canciones le dan una respiración pop al disco; son temas que de cruzarlos en el dial, cuando uno va manejando, por ejemplo, espera que al terminar mencionen el nombre de la banda, el disco, algún dato para googlear. Uno queda con ganas de seguir escuchando.

Parece ser que la mujer/ Un día se fue con otro/ No dejó dicho nada ni le avisó/ Adónde ni por qué, ni con quién/ Todo, todo, todo, todo lo que toco lo rompo. En el automartirio y autocomplot que es Vos no, canción que abre el disco, se puede intuir la gracia con que la banda, nacida en términos de autogestión, llegó con su disco debut a los casi dos millones de reproducciones en YouTube.

Los versos de las canciones de NAFTA son líneas de chats, diálogos desprendidos del roce diario. No hay lugar para la afectación. Naturalismo, realismo en las letras de las canciones. Con el lenguaje en constante tensión, los versos de la banda son instantáneas de una época, códigos de una generación. Además de los versos, está la interpretación: la vibra con la que son dichos. Escuchen, si no, Sin un peso:

Sin un peso y sin tus besos hoy amanecí/ Y así como se va la plata, desapareciste/ Lo que cobres no te lo delires/ No te lo delires, no seas gil/ Al servicio de mi vicio yo me enceguecí/ Y ahora solo duele aceptar que me lo merecía.

En Spotify:

En Youtube:

“Son cosas que nos pasan a todos. Muy verdaderas y muy vívidas”, le dijo Magamo, guitarrista y cantante, a Página/12 sobre las inquietudes y las historias con que están construidas las canciones.

El disco debut de NAFTA -intitulado, lanzado durante 2019 en plataformas digitales- es el resultado de una mezcla heterogénea y vital que, además de las texturas propias del soul, el funk y el pop -en el disco todas las composiciones y arreglos son propias de la banda- se invierten elementos del cine y la TV. NAFTA ha desarrollado una narrativa audiovisual.

Hay tanto cuidado y trabajo en la mezcla final de las canciones como en los short-films que la banda lanzó, principalmente en YouTube, para presentar el disco. Al realismo de las letras, donde se abordan universos corrientes y ordinarios como las separaciones amorosas, los momentos de introspección, la crudeza de la vida cotidiana en nuestro país (aunque más especialmente la que sucede en Capital Federal), se suma el interés audiovisual que apunta hacia el mismo rincón: realismo, costumbrismo sin ingenuidad.

En el inicio de este full album-video podemos ver algo del tono de las pinturas de Edward Hopper, luz y sombra concentrada en este misterioso sujeto que espera algo entre whisky y tabaco. También hay road-movie: en el abstraído viaje en tren sólo hay espacio para los sonidos. La insomne ciudad de Buenos Aires fijada desde un puente peatonal.

Cámara fija y travelings, quietud y vida en movimiento, le dan al disco el contraste y la fuerza que cada una de las doce canciones también muestra. Aquí, el full álbum-video:

El costado audiovisual fue desarrollado por Fardo Cinema. NAFTA no se conformaba con subir a Youtube una tapa estática; el plano de la plataforma reclama movimiento. En una época donde los videoclips entraron en una región ambigua, a NAFTA le surgió “la necesidad de dejar un poco más claro el sentido de los temas”, explicó Magamo.

Una corriente muy interesante para los consumos digitales, también aprovechada por “Conociendo Rusia”, que lanzó en 2018 su disco con una línea audiovisual donde el artista simplemente escucha su propio disco.

@NaftaOficial en redes sociales.

Disco completo en Spotify:

Aquí, el disco completo en YouTube:

Ver también: Frank Sinatra y Tom Jobim, dos potencias se saludan (por teléfono)

Ver también: "Aire fresco": el vínculo especial entre Litto Nebbia y Córdoba

Ver también: “Mateo solo bien se lame” 50 años: el mejor álbum de la música uruguaya

Ver también: “Candombe del 31”, la melancolía perfecta de Jaime Roos

#UnDiscoParaElFinde todos los viernes en Cba24n.