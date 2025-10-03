La plataforma de la N roja estrena en su catálogo títulos muy atractivos para octubre.



Llega al streaming, el film argentino “La mujer de la fila" protagonizado por Natalia Oreiro. Un drama basado en una historia real donde el amor de una madre no conoce límites cuando su hijo es encarcelado sin explicación.

Además, estrena la segunda temporada de “Respira”, la vertiginosa serie que retrata el día a día de un grupo de apasionados médicos que deben lidiar con las carencias del sistema en un hospital público.





También, se destaca el lanzamiento de “La mujer del camarote 10”, un film de misterio protagonizado por Keira Knightley.

Por su parte, en el menú de documentales, se podrá ver “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo” que retrata la vida del popular rapero argentino.

Entre los clásicos que Netflix repone, vamos a redescubrir películas como Mujercitas; Romeo y Julieta de William Shakespeare; Buenos Muchachos de Martin Scorsese; La Máscara; Godzilla; Godzilla vs. Kong; Érase una vez en Hollywood y muchos más.

Mirá todos los estrenos de Netflix en octubre:

Series

El amor es ciego: Temporada 9 (ya disponible)

En Denver, un grupo de solteros se aventuran a las cápsulas, donde buscarán a ciegas el amor, sorteando sorpresas, giros y hasta triángulos amorosos.

Monstruo: La historia de Ed Gein (ya disponible)

La perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense.

¿Es pastel? Halloween (08/10/2025)

¿Real o imitación? ¿Dulce o truco? Expertos reposteros crean pasteles de Halloween hiperrealistas en esta edición especial de la exitosa serie de concursos.

Splinter Cell: Deathwatch (14/10/2025)

La leyenda del espionaje Sam Fisher vuelve a la acción cuando una nueva operativa necesita su ayuda para desentrañar una conspiración global.

Nadie nos vio partir (15/10/2025)

En medio de una separación difícil, una mujer lucha por recuperar a sus hijos después de que su esposo los secuestra. Una serie dramática inspirada en hechos reales.

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)

En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales.

El Monstruo de Florencia (22/10/2025)

Drama policial sobre el Monstruo de Florencia, el primer asesino en serie de Italia, que escapó de la justicia y sembró el terror en el país durante décadas.

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba.

Respira: Temporada 2 (31/10/2025)

Con la privatización del hospital llega un nuevo supervisor, y el personal enfrenta más presión que nunca. Mientras tanto, Patricia y Jésica se debaten entre la vida y la muerte.

Rhythm + Flow: Francia: Temporada 4 (31/10/2025)

¡Que empiece el duelo! Se enfrentan las leyendas del rap SCH y SDM, mientras la competencia suma nuevos desafíos y dos bandos pelean por una sola oportunidad de gloria.

Películas

Érase una vez en Hollywood (ya disponible)

Hollywood, 1969. Mientras un actor y su doble evalúan su futuro en la convulsionada ciudad de Los Ángeles, la pareja más candente del momento llega a la casa de al lado.

Mujercitas (ya disponible)

Criadas por una madre obstinada, las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy lidian con dificultades personales, tragedias familiares y sueños en los EE. UU. del siglo XIX.

Golpe bajo: El juego final (ya disponible)

Un mariscal de campo profesional convence a un exentrenador convicto de preparar a un equipo de reclusos para jugar contra los guardias.

Steve (ya disponible)

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

Una película de miedo (04/10/2025)

En esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos.

Crimen perfecto (04/10/2025)

Ted Crawford, acusado de intentar asesinar a su esposa, queda atrapado en una lucha intelectual con un joven fiscal de distrito.

Locamente millonarios (06/10/2025)

Rachel Chu acompaña a su novio a su Singapur natal, donde descubre la fastuosa riqueza de su familia... y la fuerte desaprobación de su suegra.

Lilo, Lilo, cocodrilo (07/10/2025)

Josh y sus padres se impactan al encontrar a un cocodrilo que canta en su ático, pero pronto aprenden a quererlo. Lamentablemente, su gruñón vecino no parece sentir lo mismo.

La máscara (07/10/2025)

Un desafortunado empleado bancario descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y le permite dar rienda suelta a sus deseos más profundos.

Caramelo (08/10/2025)

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

La mujer del camarote 10 (10/10/2025)

En un yate de lujo, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda. Aunque nadie le crea, ella está dispuesta a llegar a la verdad como sea.

Limpia (10/10/2025)

Una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un lazo profundo durante un verano tormentoso, hasta que la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia.

Karate Kid (15/10/2025)

Tras entablar una amistad con un discreto maestro de artes marciales, un chico acosado aprende lecciones de vida (y de karate) para derrotar a sus despiadados rivales.

Godzilla (16/10/2025)

Años después del desastre que destrozó a su familia, un padre y su hijo se reúnen justo cuando Godzilla resurge para luchar contra las bestias que amenazan la humanidad.

Godzilla vs. Kong (16/10/2025)

Mientras una antigua rivalidad desata una batalla épica entre dos leyendas, una arriesgada misión revela pistas sobre los orígenes de los titanes.

Volver al futuro (16/10/2025)

Tras viajar al pasado por accidente en un DeLorean convertido en máquina del tiempo, Marty McFly debe asegurarse de que sus padres se enamoren para volver al futuro.

Un detective suelto en Hollywood (16/10/2025)

Un policía de Detroit sigue el rastro del asesino de su amigo hasta Beverly Hills, donde recurre a sus habilidades y audacia para burlar a la policía local y que se haga justicia.

27 noches (17/10/2025)

Una mujer es internada en un psiquiátrico por sus actitudes libertinas. Ahora, un perito debe decidir si está enferma o solo quiere gozar su vida.

Un fantasma en la batalla (17/10/2025)

Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por integrante de ETA con un único objetivo: localizar los escondites de los terroristas en el sur de Francia.

Romeo y Julieta de William Shakespeare (18/10/2025)

La famosa obra de Shakespeare es modernizada a los actuales suburbios de Verona, pero manteniendo el diálogo original.

Buenos muchachos (18/10/2025)

Esta obra maestra de Martin Scorsese sigue al gánster de la vida real Henry Hill, quien soñaba con ser un gran capo de la mafia..., pero terminó como testigo protegido.

Una casa de dinamita (24/10/2025)

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a EE. UU, se inicia una carrera para determinar quién es responsable y cómo responder al ataque.

Maldita suerte (29/10/2025)

Entre los fastuosos casinos de Macao, un jugador que huye del pasado —y sus deudas— se siente fascinado por la enigmática mujer en la mesa de bacará.

La mujer de la fila (31/10/2025)

Para sacar a su hijo de la cárcel, una madre se enfrenta a un sistema judicial corrupto y encuentra a otras mujeres que libran batallas similares. Basada en una historia real.

Contenido coreano

Habilidad física: Asia (PRÓXIMAMENTE)

Atletas de élite de Asia participan en una apasionante prueba de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera alcanzará la victoria.

El genio y los deseos (ya disponible)

Un milenio después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer estoica. ¿Podrá su magia transformar un mundo rutinario en uno de amor y fantasía?

Una nación de tteok (06/10/2025)

El tteok acompaña todas las celebraciones, sin importar la temporada. Este tradicional postre de arroz está presente en la vida diaria, la cultura y la identidad coreana.

Familia Typhoon (11/10/2025)

Un joven despreocupado y novato debe aprender a madurar a pasos agigantados tras heredar el negocio de su padre en plena crisis financiera de 1997.



Buenas noticias (17/10/2025)

Tras el secuestro de un avión, quienes permanecen en tierra se empeñan en salvar a quienes están en el aire. En medio de una lucha de ingenio, se desarrolla una operación secreta.

Deportes

El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025)

Esta serie apasionante retrata a los basquetbolistas Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous‑Alexander, Tyrese Haliburton y James Harden en la temporada 2024‑2025 de la NBA.

Documentales y especiales

Rockstar: DUKI desde el fin del mundo (ya disponible)

La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental.

Rhythm + Flow: Francia - El reencuentro (ya disponible)

Este documental explora la vida después de «Rhythm + Flow: Francia» para algunos de sus participantes más emblemáticos y sus esfuerzos por conquistar la escena del rap.

Verdaderamente aterrador (07/10/2025)

Por medio de recreaciones inmersivas y entrevistas, esta aterradora serie narra encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron.

Victoria Beckham (09/10/2025)

La ex Spice Girl Victoria Beckham, hoy convertida en diseñadora, habla a corazón abierto sobre su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

Mi padre, el asesino BTK (/10/2025)

Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.

Naturaleza de pesadilla (28/10/2025)

Esta escalofriante serie documental explora el drama, el peligro y el oscuro atractivo de la naturaleza desde la perspectiva de presas que sobreviven.

Aileen: La reina de las asesinas en serie (30/10/2025)

Aileen Wuornos fue una rareza, una de las pocas asesinas seriales. Este documental recorre toda su vida: desde los abusos que sufrió en la infancia hasta su condena a muerte.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel.

Niñez y familia

Winx Club: Vuelve la magia (ya disponible)

Bloom, una chica de dieciséis años, descubre que es un hada y se inscribe en una escuela mágica. Allí desarrolla sus poderes, hace nuevas amistades y lucha contra fuerzas oscuras.

Dr. Seuss: ¡Horton! (06/10/2025)

Cuando sus amigos de la selva necesitan ayuda, el tierno elefantito Horton y su compinche con plumas Samson no dudan en unir fuerzas y lanzarse a la aventura.

La vida secreta de tus mascotas (10/10/2025)

Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de mascotas abandonadas que quiere vengarse de los humanos.

La vida secreta de tus mascotas 2 (10/10/2025)

Los perros caseros Duke y Max conocen al nuevo humano de la familia y se adaptan a la vida en el campo mientras sus amigos lidian con novedosas crisis en la ciudad.

Los Cretinos (17/10/2025)

Cuando una pareja de villanos trama un plan para apoderarse de su ciudad, dos niños se alían con una familia de animales mágicos para detenerlos.

Anime

Ranma1/2: Temporada 2 (04/10/2025)

El caos en el dojo Tendo continúa: Akane y Ranma lidian con una prometida armada con una espátula, un rival con plumas y mal genio, y un pervertido maestro de artes marciales.

Naruto Shippuden: Temporada 18 (20/10/2025)

Tras dominar al Diez Colas, Obito obtiene un poder inconmensurable. Naruto, Minato y los demás deben hacer todo lo posible para detenerlo.