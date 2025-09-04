En Córdoba se suman nuevas películas para disfrutar, en este caso se estrenan historias de drama, terror y romance.



La cartelera de Cinemacenter Rivera estrena: El Conjuro 4, Amores compartidos y La mujer de la fila.

Siguen en las salas: Mascotas al rescate, Otro viernes de locos, Homo Argentum, Los Tipos Malos 2, Los 4 Fantásticos: primeros pasos.

Mirá las películas que se estrenan desde este jueves:

El Conjuro 4: últimos ritos

Nuevo y último caso con los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren. Dirección: Michael Chaves. Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter.

Amores compartidos

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos más cercanos, Julie y Paul. ¿El secreto de su feliz matrimonio? Una relación abierta. Pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos.

Dirección: Michael Angelo Covino. Con Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino.

La mujer de la fila

El hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles m hacia ella. Pero con el tiempo, serán esas mismas mujeres las que le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.

Dirección: Benjamin Ávila. Con Natalia Oreiro, Alberto Ammann.