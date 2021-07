Natalie Imbruglia presenta su nueva canción "Maybe It's Great". Segundo adelanto de su próximo álbum Firebird que se lanzará el próximo 24 de septiembre.



Este nuevo single fue co-escrito junto a Albert Hammond Jr y Gus Oberg, guitarrista e ingeniero y productor de The Strokes respectivamente, en Byron Bay's Rockinghorse Studios; y fue producido por Imbruglia y My Riot.

“Maybe It's Great” es una brisa cálida de verano, continuación del pegadizo single que marcó el regreso de Imbruglia “Build It Better” lanzado el mes pasado junto con el anuncio nuevo álbum Firebird y acompañado de un video oficial que llevó un toque de “La La Land” al discreto Nell's Café en Kent.

Hablando de la nueva canción, Natalie Imbruglia dijo: “Fue un sueño hecho realidad trabajar con Albert Hammond Jr. Lo pasamos muy bien grabando en Byron Bay y este single me da todas las vibraciones VHS de los 80’s. ¡Su guitarra enérgica fue la frutilla del pastel! No decepcionó", se detalla en el comunicado de difusión.

El nuevo álbum Firebird fue escrito en una variedad de ubicaciones internacionales junto a Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) y más, tocando temas de independencia, vulnerabilidad, la yuxtaposición de fuerza y fragilidad, revelando el nuevo sentido de confianza de Natalie.

Natalie comenta: “Hacer este álbum ha sido una experiencia tan profunda y satisfactoria! Habiendo pasado por un largo período de lo que esencialmente fue un bloqueo del escritor, a veces era difícil considerar llegar a este lugar. Antes de la pandemia, comencé el proceso de escribir este álbum en Londres y poco después me dirigí a Nashville. Con cada sesión y con cada nuevo colaborador, comencé a ganar confianza, a encontrar mi voz nuevamente y a crear el sonido y el estilo que me parecían auténticos. Ha sido un privilegio trabajar con tanta variedad de talentos en Firebird. No puedo esperar a que la gente finalmente lo escuche".



“Maybe It's Great” ya está disponible en plataformas digitales aquí.



El álbum Firebird se puede pre-ordenar aquí.