En la segunda parte de enero la plataforma on demand Netflix, tiene numerosos estrenos. Agendá tus favoritas:



Series



Ya se puede ver la segunda temporada de "My Hero Academia". Temporada 2 de "Monarca". Temporada 3 de "Cobra Kai".

Además, llegan:



Madre solo hay dos (20/01)

Destino: La saga Winx (22/01)

Jurassic World - Campamento Cretácico. Temporada 2 (22/01)

50M2 (27/01)

Bonding. Temporada 2 (27/01)



Películas



Ya están disponibles: ​​​​Brawl in Cell Block 99, ¿Qué fue del señor Cha?, Entre dos maridos, Funny Girl, Miss Bala, La sombra del diablo, Full Out 2, Tres días para matar, Sleepy Hollow, Borning: Asfalto en llamas, La momia.



También llegan:



Salir del ropero (22/01)

Tigre blanco (22/01)

Superlópez (25/01)

Ohana: El tesoro de Hawai (29/01)

La excavación (29/01)

Bajocero (29/01)

Sightless - Sin fecha

Gru 3: Mi villano favorito - Sin fecha



Nuevos documentales y especiales de comedia

Ya se pueden ver: The Minimalists: Less is Now, Reformas para todos los bolsillos. Temporada 2, Guía Headspace para la meditación y The Netflix Afterparty.



La historia de las palabrotas

Niquelao! México. Temporada 3

Rocanrol Cowboys

Sobrevivir a la muerte

Tony Parker: La última canasta

Inside the World's Thoughest Prisons Temporada 5

Supongamos que Nueva York es una ciudad

Crack: Cocaína, corrupción y conspiración

Acosador Nocturno: A la caza de un asesino en serie

El imperio de la ostentación. Temporada 1

Ya están todas disponibles con la excepción de We Are the Brooklyn Saints que estrena el 29 de enero.