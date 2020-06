En Netflix nos encontramos con un variado catálogo de películas que han tenido muchísimo éxito y otras no tanto, pero que valen la pena revisar.

Historias de ciencia ficción con robots, ovnis, animé y mucho más para recorrer con el control remoto.

Mirá este listado:

La llegada

El gobierno contrata a la prestigiosa lingüista Louise Banks para que se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Conforme ella aprende su idioma, va experimentando regresiones muy intensas que desvelan la verdadera misión que les ha llevado hasta nuestro planeta.

Encuentros cercanos del tercer tipo

Cuenta la historia de Roy Neary, reparador de líneas eléctricas de Indiana a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos investigadores.

I am mother

Una joven adolescente es criada por un robot diseñado para repoblar la Tierra. Su vínculo es puesto a prueba cuando un extraño llega con noticias alarmantes.

La cosa del otro mundo

Basado en la novela de 1938 de John W. Campbell Jr. Who Goes There?, cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en Antártida que se encuentran con la "Cosa", una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos. El grupo es superado por la paranoia y el conflicto, ya que aprenden que ya no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos podría ser la Cosa.

Chappie

En un esfuerzo por reducir el alto índice de criminalidad en Johannesburgo, la policía de Sudáfrica decide comprar robots blindados al fabricante de armas Tetravaal, los cuales consiguen reducir con éxito la delincuencia. Su inventor, Deon Wilson (Dev Patel) crea en su casa un prototipo de inteligencia artificial, que imita la mente humana hasta el punto de sentir emociones y tener opiniones.

Life: Vida inteligente

Seis astronautas descubren indicios de la existencia de vida inteligente en Marte. Cuando comienzan a investigar, se dan cuenta de que esa forma de vida está mucho más evolucionada y es infinitamente más aterradora de lo que habían supuesto.

Akira

Neo-Tokyo, 2019. Shotaro Kaneda sale junto con su pandilla de motociclistas bōsōzoku, llamada los Cápsulas, a pelear contra una pandilla rival conocida como los Payasos. Sin embargo, el mejor amigo de Kaneda, Tetsuo Shima, sufre un accidente cuando choca su motocicleta contra Takashi, un niño esper que fue liberado de un laboratorio secreto del gobierno por una organización revolucionaria clandestina disidente.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Parecían la pareja ideal, su primer encuentro fue mágico, pero con el paso del tiempo ella deseó nunca haberlo conocido. Su anhelo se hace realidad gracias a un polémico y radical invento. Sin embargo descubrirán que el destino no se puede controlar.

Aniquilación

Lena, bióloga y antigua soldado, se une a la misión que busca a su esposo, desaparecido en una región de acceso restringido. Mientras recorren el área comprueban que está poblada por criaturas terroríficas, tan hermosas como mortíferas.

Ocultos por la luna

En 1988, el oficial de la policía de Filadelfia Thomas Lockhart (Boyd Holbrook), ansioso por convertirse en detective, comienza a seguirle la pista a un asesino en serie que misteriosamente resurge cada nueve años. Cuando los crímenes del asesino empiezan a desafiar cualquier explicación científica, la obsesión por descubrir la verdad amenaza con destruir su carrera, su familia y, posiblemente, su cordura.

