La popular plataforma de Netflix, anunció la continuación de la serie fantástica "Sombra y hueso".

La serie se estrenó el 23 de abril de 2021. Más de 55 millones de hogares eligieron ver la nueva serie de fantasía épica en sus primeros 28 días. La serie está producida por Eric Heisserer, Leigh Bardugo, Shawn Levy's 21 Laps Entertainment y Pouya Shahbazian.

La historia está basada en las novelas Grishaverse de Leigh Bardugo.



La nueva temporada contará con 8 episodios totalmente nuevos de una hora de duración. El showrunner, guionista y productor ejecutivo Eric Heisserer, expresó: "Me siento honrado y emocionado de volver al Grishaverse y continuar las historias de estos entrañables personajes, en particular de Milo".



Por su parte, la autora y productora ejecutiva Leigh Bardugo, dijo: "Llevo casi diez años escribiendo en el Grishaverse, así que estoy encantada de que podamos seguir con esta aventura. Hay tantos lugares que apenas hemos podido visitar y no puedo esperar a presentar a nuestro público más santos, soldados, matones, ladrones, príncipes y corsarios que hacen que este mundo sea tan divertido de explorar. Va a ser realmente mágico ver cómo se amplía nuestro brillante y talentoso reparto".



El productor ejecutivo Shawn Levy (21 Laps Entertainment), agregó: "Mis colegas de 21 Laps y yo estamos encantados de que el público de todo el mundo pueda seguir explorando el Grishaverse y deleitarse con la épica y singular narración de Sombra y Hueso. Lo divertido de nuestro trabajo como productores es la colaboración con socios creativos que nos inspiran. Leigh Bardugo y Eric Heisserer son dos de esos socios; juntos han creado un mundo y un panteón de personajes que los fans de todo el mundo han abrazado. Estamos impacientes por llevar a los espectadores a la salvaje aventura que se avecina...".



Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (General Kirigan), Danielle Galligan (Nina Zenik) and Calahan Skogman (Matthias Helvar) están preparados para retomar sus papeles. Más adelante se darán más detalles sobre el resto del reparto.



Sobre "Sombra y hueso" temporada 1



La sinopsis de la primera parte detalla: "Basada en las exitosas novelas del universo Grisha de Leigh Bardugo, "Sombra y hueso" nos sitúa en un mundo devastado por la guerra, donde una huérfana y militar sencilla descubre que tiene un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Debido a la monstruosa amenaza que se avecina de la Sombra, Alina es alejada de todo lo que conoce para entrenar como parte de un ejército de magos de élite conocidos como Grisha. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, descubre que los aliados y los enemigos no son tan distintos y que nada en este lujoso mundo es lo que parece".