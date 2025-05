La popular plataforma está desarrollando una ambiciosa serie biográfica sobre Madonna, una de las figuras más influyentes de la música y la cultura pop mundial.



El proyecto cuenta con la participación directa de la propia Reina del Pop en la producción, y estará a cargo de Shawn Levy, reconocido por su trabajo en Deadpool 3 y otras grandes producciones.



Aunque la serie se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, ya genera un alto nivel de expectativa, especialmente por el nombre que suena con fuerza para encarnar a la artista: Julia Garner.

La actriz, famosa por sus impactantes papeles en Ozark e Inventing Anna, se perfila como la principal candidata para dar vida a Madonna en la pantalla. Aunque aún no ha firmado contrato, su aparición junto a la cantante durante el Celebration Tour alimentó los rumores y dejó entrever una posible colaboración en el proyecto. Garner, que ya ha demostrado su capacidad para interpretar personajes intensos y reales, podría enfrentar aquí uno de los desafíos más grandes de su carrera: ponerse en la piel de una leyenda viva que sigue marcando la industria con su presencia y visión creativa.



La historia que contará la serie no será solo la del ascenso de una estrella pop. Madonna ha manifestado su deseo de mostrar también su faceta humana y el arduo camino que recorrió para abrirse paso en un mundo que no siempre fue amable con las mujeres que rompían moldes. “Quiero mostrar el viaje increíble que he vivido como ser humano”, dijo en 2020, cuando anunció por primera vez un biopic sobre su vida.



Desde sus inicios humildes, dejando su hogar en Michigan con apenas 35 dólares para probar suerte en Nueva York, hasta convertirse en un ícono global, Madonna ha sido sinónimo de evolución, rebeldía y reinvención. Su impacto va más allá de los 400 millones de discos vendidos y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008: ha sido una voz provocadora en temas de género, sexualidad y derechos humanos, especialmente en defensa de la comunidad LGBTQ+.



Con esta nueva producción, Netflix no solo buscará retratar la vida de una estrella musical, sino también capturar la esencia de una mujer que transformó la cultura popular y sigue desafiando los límites establecidos. Si Julia Garner se confirma en el papel protagónico, podría escribir un nuevo capítulo en su carrera interpretando a una de las figuras más trascendentales de las últimas décadas.

(Fuente A24)