Netflix presenta "27 noches": Daniel Hendler y Marilú Marini protagonizan la nueva película argentina

Netflix lanzó el tráiler oficial de 27 noches, la nueva película argentina dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, junto a Marilú Marini.

La película cuenta con producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell (La Unión de los Ríos). El film, basado en la novela homónima de Natalia Zito e inspirado en hechos reales, se estrenará globalmente en Netflix el próximo 17 de octubre.





El lanzamiento del tráiler es parte del recorrido que comenzó el 19 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la película inauguró la 73ª edición como parte de la Competencia Oficial.



“Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna”, detalla la sinopsis oficial.

En el elenco participan: Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.