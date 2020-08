Dos adolescentes, mellizas, en pueblo perdido de Estados Unidos en Atlanta deciden iniciarse en el complejo oficio de los caza recompensas. Como jóvenes, mujeres y novatas, deberán introducirse en un mundo oscuro y lleno de prejuicios.

En clave de humor, Netflix se lanza a una nueva comedia adolescente que tendrá su estreno el próximo 16 de agosto en la plataforma.

Adolescentes cazadoras de recompensas - Teenage Bounty Hunters- es protagonizado por Maddie Phillips y Anjelica Bette Fellini. Los creadores de Orange is the new black y Glow están detrás de esta nueva apuesta que muestra como las jóvenes hermanas se debaten entre la vida en secundaria y los dramas propios de la edad, y este nuevo y lucrativo negocio.