The Strokes visitó Argentina por última vez en el lollapalloza de 2017, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido la banda desplegó su arsenal con una familiaridad que fue festejada por los seguidores quienes vibraron con el nuevo material del álbum The New Abnormal. Los neoyorkinos., quienes anohce aparecieron en escena con 20 minutos de atraso, fueron de los pocos grupos que quedaron de la grilla del 2020, edición súper internacional que venía cargada pero quedó suspendida por la pandemia.

Otras de las figuras destacadas de la noche del sábado fue LP que, aunque tuvo problemas de sonido al comienzo, tuvo una buena performance con su nuevo material Churches. Con muy buena llegada con sus fans argentinos, hizo un repaso también por canciones de su carrera como "Lost on you".

LP trajo su onda Queer al festival a la que se sumaron R&B de Kehlani y la drag queen brasileña Pabblo Vittar, que con un show potente conquistó al público.

El rappero argentino Dani Ribba, fue el encargado este sábado que seguir confirmando lo que el viernes había quedado claro, que la música urbana pasa por su mejor momento en Argentina.

Clara Cava tuvo su paso por el trap, el rap y el R&B en el escenario Samsung, secundado por Kiddo Toto y a continuación Taichu.

La noche del sábado, uno de los recitales con más presencia de fans fue el de Nicky Nicole, quien tenía la oportunidad de su primer Lolla y no la dejó pasar...Inauguró su set con todos sus hits. Arrancó con “Colocao”, “Mala vida” y “Baby” e invitó a No Te Va Gustar para cantar el single que grabaron juntos: “Venganza”. Trueno no estuvo presente pero, desde la pantalla la acompañó a cantar el hitazo "Mamichula".

Por su parte la crónica de la noche da cuenta de otra mujer fuerte, la estadounidense Doja Cat. En el escenario Samsung, hizo una muestra de estilos: el pop, el soul, el R&B, el hip hop e incluso la electrónica.

También se lució en la grilla Machine Gun Kelly, alias del músico estadounidense Colson Baker.

El músico electrónico Two Feet tuvo a su cargo el reemplazo de King Gizzard & The Lizard Wizard ausente ya que su equipo se vio afectado por covid.

Fue la gran noche de la banda argentina El mató a un policía motorizado que desplegó sus set de hits.

Programa para este domingo noche final

Escenario Flow

MALENA VILLA, de 12:45 a 13:15

LAS LIGAS MENORES, de 13:45 a 14:30

THE WOMBATS, de 15:15 a 16:15

IDLES, de 17:15 a 18:15

JHAY CORTEZ, de 19:15 a 20:15

FOO FIGHTERS, de 21:30 a 23:30

Escenario Samsung

BB ASUL, de 12:15 a 12:45

CELLI, de 13:15 a 13:45

SEN SENRA, de 14:30 a 15:15

ALESSIA CARA, de 16:15 a 17:15

TIAGO PZK, de 18:15 a 19:15

BABASÓNICOS, de 20:15 a 21:30

MARTIN GARRIX, de 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

SIMONA, de 12.45 a 13.15 h

PAULA CENDEJAS, de 13:45 a 14:30

REMI WOLF, de 15:15 a 16:15

EMMANUEL HORVILLEUR, de 17:15 a 18:15

CHANNEL TRES, de 19.15 a 20.15

L-GANTE, de 20:15 a 21:45

Escenario Perry´s

REYDEL, de 12:00 a 12:30

RONPE 99´, de 12:45 a 13:15

SIX SEX, de13:45 a 14:15

SARAMALACARA, de 14:45 a 15:15

LUCK RA, de 15:45 a 16:15

FMS, de 16:30 a 17:15

ACRU, de 17:45 a 18:30

GOLDFISH, de 18:45 a 19:45

ALAN GOMEZ, DJ TAO & KALEB DI MASI, de 20:15 a 21:30

CHANNEL 3, de 21:45 a 22:45

KAYTRANADA, de 23:00 a 00:00

/Fuentes: Página 12 / IPProfesional/ Reacción Cba24n.com.ar)