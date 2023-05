Es tal el interés provocado por esta presentación que ya hay programado un segundo show para el 5 de agosto.

Nito Mestre celebra los 50 años del primer disco “Vida” de Sui Generis, aquel trabajo que cambió la historia del rock, con canciones como “Necesito”, “Canción para mi muerte” y otras de esa talla. Además se disfrutarán temas de otros momentos de su carrera, de su etapa solista y conformando otros grupos, ésto integra una primera parte del show acompañado por su banda. Luego viene el segmento con formato sinfónico

Es imperdible esta nota realizada en el Bar, de Canal 10, con Marcela Palermo y Fabián Torres en la que repasan las etapas del cantante que nos comprenden a todos.

“Es lindo, ahora me llaman y me consideran un clásico. Soy como el primo de todos. No soy de mirar mucho para atrás, planeo siempre para adelante. Es agradable que la gente te reconozca pero siempre quiero avanzar”. reconoce Nito Mestre, feliz de recorrer todo el país y cantar acompañado con las distintas orquestas sinfónicas de cada ciudad.

