AGLEPTA, agrupación coral dirigida por el maestro Gustavo Maldino, se presentará en única función el jueves 2 de octubre a las 21 h en el Aula Magna de la FCEFyN, Av. Vélez Sársfield 299. Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos comprándolas con anticipación en Rubén Libros, por alpogo.com o al WhatsApp 351 354 5890.

Aglepta es un grupo vocal de cámara conformado por nueve artistas (8 más 1).

Sobre el conjunto vocal “Aglepta”, el maestro Maldino señala: “No es un coro pequeño. Contamos historias entrecruzadas con conjuros. Celebramos la música, la poesía y el teatro. Mezclamos lo clásico, lo contemporáneo y lo popular. Para dejar a los enemigos del arte sin respuesta. Desde el canto comunitario, aliados a la belleza y a la urgencia”.

Aglepta está conformada por:

Marcela Argüello (soprano), Natalia Argüello (soprano), Agustina Gudinño (soprano), Cuca Becerra (contralto), María Teresa Funes (contralto), Esteban Conde (tenor), Sebastián Tello (tenor), Santiago Bett (bajo), Lautaro Ganeau (bajo).

Percusionista invitado: Esteban Gutiérrez.

Ficha técnica:

Proyecciones y luces:

Bárbara Brailovsky y Francisca Maldino

Producción: Andrea Musso

Dirección de escena: Cuca Becerra

Dirección general: Gustavo Maldino

Sobre el maestro Gustavo Maldino:

Nacido el 16 de junio de 1957, egresado del Instituto Domingo Zipoli —Escuela de Niños Cantores de Córdoba—, institución que echó raíces en 1956 por iniciativa del maestro Herbert Diehl. Al tiempo, Maldino obtuvo la licenciatura en Composición de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba; luego se perfeccionó en dirección coral y dirección orquestal con diferentes maestros. Gustavo Maldino dirigió el Coro Polifónico de Córdoba durante 14 años y estuvo 15 años más al frente del Coro de Cámara que fundó César Ferreyra.

En la actualidad está a cargo de la dirección artística del Coro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC) y del Coral Meridiano. Dirigió como invitado en Cuba, Eslovaquia, Italia, Francia y España. En 2019, junto al Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba, recibió el diploma al mérito como uno de los mejores coros de Argentina de la década 2009-2019, otorgado por la Fundación Konex.