No te pierdas 'Temblor': comedia dramática sobre relaciones y reconstrucción emocional
Protagonizada por Gastón Mori y Rodo Ramos, esta obra se presenta en Espacio Blick, Pasaje Pérez 10 a las 21:00, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre
¿Qué pasa cuando el amor se derrumba?
Temblor, una obra de Rodo Ramos en Espacio Blick, Pasaje Pérez 10, a las 21 en dos únicas funciones: sábado 1 y domingo 2.
Un terremoto arrasa, la casa se viene abajo y uno queda atrapado entre los escombros. Así es el amor cuando se termina: todo lo que parecía eterno se desploma en un segundo. ¿La salida de emergencia? Evacuar con dignidad o con uno o dos recuerdos: una risa, alguna foto que sobrevivió al derrumbe. ¿Y después? Después solo queda aprender a construir un amor antisísmico: con buenos cimientos, menos grietas y algunas ventanas que dejen entrar aire fresco. Porque si el amor tiembla… ¡que al menos no se nos caiga encima!
No te pierdas esta comedia dramática que te paseará por emociones fuertes…
Ficha técnica:
Actúan: Gastón Mori y Rodo Ramos.
Diseño lumínico: Facundo Domínguez. Diseño sonoro: Camilo Paz Daga. Diseño escenográfico: Gastón Mori y Rodo Ramos. Diseño gráfico: Billy Petrone. Fotografía: Agostina Rosso. Dramaturgia: Rodo Ramos.
Dirección: Julieta Daga y Laura Bringas.