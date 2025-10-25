¿Qué pasa cuando el amor se derrumba?

Temblor, una obra de Rodo Ramos en Espacio Blick, Pasaje Pérez 10, a las 21 en dos únicas funciones: sábado 1 y domingo 2.

Un terremoto arrasa, la casa se viene abajo y uno queda atrapado entre los escombros. Así es el amor cuando se termina: todo lo que parecía eterno se desploma en un segundo. ¿La salida de emergencia? Evacuar con dignidad o con uno o dos recuerdos: una risa, alguna foto que sobrevivió al derrumbe. ¿Y después? Después solo queda aprender a construir un amor antisísmico: con buenos cimientos, menos grietas y algunas ventanas que dejen entrar aire fresco. Porque si el amor tiembla… ¡que al menos no se nos caiga encima!

Gastón Mori y Rodo Ramos, protagonistas (Foto: prensa)
No te pierdas esta comedia dramática que te paseará por emociones fuertes…

Ficha técnica:

Actúan: Gastón Mori y Rodo Ramos.

Diseño lumínico: Facundo Domínguez. Diseño sonoro: Camilo Paz Daga. Diseño escenográfico: Gastón Mori y Rodo Ramos. Diseño gráfico: Billy Petrone. Fotografía: Agostina Rosso. Dramaturgia: Rodo Ramos.

Dirección: Julieta Daga y Laura Bringas.

Dirigen: Julieta Daga y Laura Bringas (Foto: prensa)
