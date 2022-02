Se acercan las fechas del Lollapalooza y desde la producción del mega evento musical ya han dado a conocer los detalles sanitarios que se tendrán en cuenta para dejar ingresar al público.

La edición en Argentina será 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y un dato no menor, es que las localidades para los tres días ya están agotadas hace rato. Los requisitos para entrar al predio -además de haber adquirido la entrada- son sencillos. Las personas mayores de 13 años podrán ingresar al festival con el pase sanitario, que consiste en la certificación donde se acredita el esquema de vacunación completo contra el coronavirus aplicado, al menos, 14 días antes del evento. Esto aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.

Es probable que entre los miles de asistentes, muchos no estén vacunados y la idea es alentar a la vacunación de alguna manera. Sin embargo, quienes hayan optado por no vacunarse, pueden gestionar la devolución e la entrada desde el martes 15 de febrero hasta el lunes 28 de febrero inclusive.

Ya desde este mes de están recibiendo las pulseras que ofician de entradas para todos aquellos que decidieron o solicitaron esa modalidad de entrega.

Line Up completo

Viernes 18 de Marzo

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui |Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

Sábado 19 de Marzo

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta;s Burrito Kachimba | Cardellino | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | Miranda Johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane’s Addiction | Jhay Cortez | Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli BB | ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe