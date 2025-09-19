La agrupación coral Resonancia dirigida por el Mtro. Hugo de la Vega, prolífico arreglador de música argentina y director coral, presenta un concierto homenaje a Atahualpa Yupanqui y a Nenette.



El espectáculo está inspirado en la lectura de Una mujer llamada Pablo (biografía novelada de Isabel Lagger) y Atahualpa Yupanqui: Cartas a Nenette, compiladas por Víctor Pintos.



Durante casi cincuenta años, mientras viajaba por el mundo y con más de tres mil envíos, Atahualpa dirigía extensas e intensas cartas a Nenette. El 20 de septiembre el Pabellón Argentina será el escenario para dar a conocer a Nenette como compositora y coautora de la obra del músico más importante del folklore argentino.

Recuerdo del Portezuelo, Duerme negrito, El Alazán son algunas de las canciones del repertorio que en tono íntimo permitirá adentrarnos en los pensamientos y sentires de Atahualpa.





La cita es este sábado a las 20:30 en el Pabellón Argentina. Entradas anticipadas a $10.000 (vía IG del coro @coralresonancia) y $12.000 en puerta el día del evento. Parte de lo recaudado será donado al ISEAM Domingo Zípoli.