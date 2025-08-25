El quinteto Casimiro del trompetista y compositor Lucas Acuña y el reconocido contrabajista Cristian Andrada también con su quinteto, se presentarán juntos por primera vez en el Centro Cultural Córdoba. La cita es el viernes 29 a las 20.00.



Este concierto es una oportunidad única para disfrutar del talento y la confluencia de

ideas de estos dos grandes exponentes del jazz hecho en Córdoba, con la improvisación y la creación colectiva que lo caracteriza.



En el escenario se reunirán diferentes generaciones de músicos de jazz de la ciudad en un auditorio con excelente acústica para disfrutar del concierto y sus detalles.



Lucas Acuña y su proyecto Casimiro, explorarán nuevas sonoridades en sus composiciones originales buscando crear un "instante idílico donde flotar y ser eternos por un momento".



Los integrantes de Casimiro son: Martín Dalmasso (guitarra), Lucio Cheli (batería), Agustín Palacios (contrabajo) y Matías Romero (vibráfono).





El nombre de la banda está inspirado en un perro salchicha mestizo que visitaba la

casa del músico, según Acuña busca representar "el espíritu de entrega al juego y a la aventura de la música" que comparte con las generaciones más jóvenes que integran su proyecto.





Por su parte, Cristian Andrada Quinteto, interpretará música original cercana al

jazz contemporáneo, en un diálogo musical de gran profundidad y maestría. Formado

por el propio Andrada (contrabajo y composiciones), Martin Dellavedova (saxos),

Eduardo Elia (piano), Fabricio Amaya (guitarra eléctrica) y Luis Barzola (batería).

Para ir:

El concierto se presenta el viernes 29 a las 20.00, en el Centro Cultural Córdoba

(Av. Poeta Lugones 401).



Entrada General: $10.000



Disponibles por autoentrada en este LINK y en puerta el día del evento.