Llega un espectáculo de músicas y músicos de Córdoba que interpretarán parte del repertorio de la cantora y compositora colombiana Marta Gómez.

“Cantamos Marta Gómez”

Su trabajo entrelaza lo melódico de sus canciones y sus letras de profundo sentido poético con los principales ritmos folklóricos latinoamericanos y las posibilidades sonoras del jazz, dando lugar a una propuesta musical particular. La música de Marta está siempre presente en nuestras actividades como docentes y músicos populares, siendo muy significativa por su belleza, simpleza y compromiso social.

Hacen este espectáculo:

* Soledad Escudero / Voz.

* Pablo Córdoba / Percusión.

* Marcelo Elmo / Guitarra.

Artistas invitadas e invitados:

* Marea de Voces / Taller de canto.

* Los Percus / Percusión.

* Gustavo Estevan / Vientos y cuerdas.

* Carina Baldo / Percusión.

Sábado 11 de octubre a las 20:30 h (puntual).

Centro Cultural de la UNC

Obispo Trejo 314, Córdoba

Entradas: $10.000 + cargo de la ticketera.

Podés comprar tus entradas en Alpogo:

https://alpogo.com/evento/22097