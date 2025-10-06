Noche de músicas latinoamericanas: “Cantamos a Marta Gómez” en el Centro Cultural UNC
Soledad Escudero, Pablo Córdoba, Marcelo Elmo e invitados interpretarán el repertorio de la artista colombiana. A las 20:30, en el Centro Cultural de la UNC, Obispo Trejo 314.
Llega un espectáculo de músicas y músicos de Córdoba que interpretarán parte del repertorio de la cantora y compositora colombiana Marta Gómez.
“Cantamos Marta Gómez”
Su trabajo entrelaza lo melódico de sus canciones y sus letras de profundo sentido poético con los principales ritmos folklóricos latinoamericanos y las posibilidades sonoras del jazz, dando lugar a una propuesta musical particular. La música de Marta está siempre presente en nuestras actividades como docentes y músicos populares, siendo muy significativa por su belleza, simpleza y compromiso social.
Hacen este espectáculo:
* Soledad Escudero / Voz.
* Pablo Córdoba / Percusión.
* Marcelo Elmo / Guitarra.
Artistas invitadas e invitados:
* Marea de Voces / Taller de canto.
* Los Percus / Percusión.
* Gustavo Estevan / Vientos y cuerdas.
* Carina Baldo / Percusión.
Sábado 11 de octubre a las 20:30 h (puntual).
Centro Cultural de la UNC
Obispo Trejo 314, Córdoba
Entradas: $10.000 + cargo de la ticketera.
Podés comprar tus entradas en Alpogo:
https://alpogo.com/evento/22097