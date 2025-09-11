Llegan a cartelera de Cinemacenter Rivera: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito, Together juntos hasta la muerte, Verano Trippin, 200% Lobo.



Además, se podrá ver Toy Story que regresa al cine para celebrar los 30 años del exitoso film familiar.



Siguen: Mascotas al rescate, El Conjuro 4: últimos ritos, Homo Argentum, Los tipos malos 2.

El estreno argentino de la semana, llega bajo la dirección de Morena Fernández Quinteros. Se trata de Verano Trippin, un thriller protagonizado por Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum y la participación especial de Lali Espósito.

Cinemacenter te invita a ver películas con descuentos 2x1 hasta las 19 horas. Más información en cinemacenter.com.ar.

Además, todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Verano Trippin

Un verano frío en la Patagonia Argentina. Toni y Lena, amigas inseparables, sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Para juntar el dinero necesario, empiezan a vender marihuana, adoptando el nombre de “Las Siamesas”. Pero cuando buscan a Dolores, mítica narco del pueblo, se ven arrastradas a un submundo oscuro de nazis y corrupción policial. Lo que al principio parecía una aventura excitante pronto se convierte en una espiral de peligro y traiciones, que quiebran su mirada inocente del mundo y ponen en riesgo su amistad. Verano Trippin es una película de iniciación que mezcla el vértigo de lo desconocido, el pulso de una juventud intrépida y la tensión de un thriller. Una historia de libertad, descubrimiento y la peligrosa seducción de lo prohibido.

Dirección: Morena Fernández Quinteros. Con Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Lali Espósito, Ariel Saltari, Manu Fanego, Juan Grandinetti, Valentín Wein, Simon Saieg, Brian Sichel.

200% Lobo

Freddy Lupin, un joven y valiente caniche, sueña con ser respetado por su manada de hombres lobo. Pero cuando un hechizo mágico lo convierte en un auténtico hombre lobo y desata por accidente a una traviesa hada lunar llamada Moopoo, el caos se apodera del planeta. Para restaurar el orden antes de que la Luna y la Tierra colisionen, Freddy y sus amigos deberán embarcarse en una misión épica rumbo a la misteriosa Zona caza-lobos, enfrentando brujas, encantamientos y mil peligros.

Una cosa es segura: después de esta aventura, Freddy nunca volverá a dudar del poder de ser un caniche.

Dirección: Alexs Stadermann.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito

Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras la transformación de su hermana Nezuko en demonio. Junto a sus compañeros y los poderosos Pilares, enfrenta múltiples batallas para erradicar a los demonios. Mientras se preparan para el combate final, el líder demoníaco Muzan aparece, arrastrando a Tanjiro y los suyos al Castillo Infinito, donde se librará la batalla decisiva entre ambos bandos.

Dirección: Haruo Sotozaki, Hikaru Kondô.

Together juntos hasta la muerte

Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.

Dirección: Michael Shanks. Con Dave Franco, Alison Brie.

Toy Story

Reestreno por su 30º Aniversario. Un niño llamado Andy, ama estar en su habitación jugando con sus juguetes, especialmente con Woody. Pero, ¿Qué pasa con los juguetes cuando Andy no está con ellos?: ¡están vivos! Woody lo tiene todo en la vida. Prácticamente es el líder en la habitación de Andy. Bo Peep está enamorada de él y lo más importante: es el juguete favorito de Andy. Pero en el cumpleaños de Andy, llega un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear quién no cree ser un juguete, sino un cadete espacial y quién rápidamente se convertirá en el nuevo juguete preferido de Andy.



Consumido por los celos, Woody hará lo posible por deshacerse de Buzz, pero accidentalmente es acusado de empujar a Buzz por la ventana, lo que lo llevará en una aventura para intentar recuperar al nuevo juguete y regresar a tiempo, antes de que Andy y su familia se muden a un nuevo hogar.