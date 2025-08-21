Desde este jueves, las películas que renuevan la cartelera del Cinemacenter Rivera son: Haz que regrese, Nadie 2 y el reestreno de El conjuro 1, 2 y 3.

Siguen en la cartelera: Otro viernes de locos, La hora de la desaparición, Homo Argentum, Los tipos malos 2, Los 4 Fantásticos: primeros pasos, F1. La Película, El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo.

Adelantos de estrenos en Cinemacenter Rivera

Cinemacenter anuncia la pre venta de entradas para dos películas que se lanzarán en septiembre.



Para los fans del animé llega Demon Slayer: Castillo infinito que abarca el arco del "Castillo Infinito" del manga "Kimetsu no Yaiba". Estreno 11 septiembre.

Otro de los estrenos es El conjuro 4. Llega un nuevo capítulo basado en los archivos de casos de la vida real de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Se espera el estreno para el 4 de septiembre en Cinemacenter Rivera.

Además, la sala te invita a ver películas con descuentos 2x1 hasta las 19 horas. Más información en cinemacenter.com.ar.

Además, todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Haz que regrese

Dos hermanos descubren un terrorífico secreto en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Dirección: Danny Philippou, Michael Philippou. Con Sally Hawkins, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips, Sora Wong.

Nadie 2

A veces, el lugar más peligroso para un padre son unas vacaciones familiares.

Cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de trabajos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su "trabajo", él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill's Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.



Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plumerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.

Dirección: Timo Tjahjanto. Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Colin Hanks, Christopher Lloyd, Sharon Stone.