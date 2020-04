Star Wars: A Galaxy of Adventures nos presenta una nueva aventura animada titulada Kylo vs. The Resistance.

El corto que puede verse en el canal de Youtube de Star Wars kids nos sitúa en una batalla épica en la que los sables luminosos no dejan de ser protagonistas.

Para los fanáticos de la saga, se agradece material inédito en tiempos de cuarentena, en los que la frase "Que la fuerza te acompañe", cobra un significado nuevo.