Mientras la industria discográfica continúa sufriendo los efectos de la pandemia, los músicos en general siguen apostando a las nuevas canciones aún a pesar de que las giras son reducidas o una posibilidad lejana.

Hacemos un repaso por los nuevos videos clip que estrenaron en las últimas horas:

Billie Eilish, "Lost Cause". Se trata de un nuevo corte de difusión de su próximo disco que saldrá a la luz el próximo 30 de julio bajo el nombre "Happier Than Ever" (más feliz que nunca). El video publicado hace horas ya supera las 13 millones de reproducciones.

Jimena Barón, mucho más acá cerca, presentó también una canción nueva. Se trata de "Ya no te extraño". La canción fue publicada en redes junto al siguiente post: "Amo este tema, tan distinto a lo que hice hasta ahora, iba a ser el primero en salir pero me pareció una vuelta al ruedo demasiado triste y me la guarde un poco más. Ahora si, con la pandemia que continúa, mercurio retrógrado y en pleno invierno, les tiro esta canción (que wacha) que abraza con melancolía esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no. Ya saben. Creo que es un sentimiento muy hondo y doloroso conocido por muchos y quise hacerlo canción".

Por último,el turno de Chano Charpentier que estrenó "Mecha", un nuevo tema después de un año y medio sin nuevo material. El ex Tan Biónica reconoce que le gustaría hacer recitales junto a su antigua banda, aunque se encuentra cómo con su etapa solista.