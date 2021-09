La cantante, autora, y actriz argentina, vuelve a sorprender en el mundo de la música de la mano de su nuevo single, “Este”. Se trata de la nueva canción de Olivia Viggiano, que nace de la necesidad de expresarse en el medio de mucha confusión con respecto al concepto del amor romántico. Ya está disponible en plataformas digitales.



“La canción la escribí en un momento en el que me empecé a dar cuenta de que algunos conceptos que fui aprendiendo de manera inconsciente me estaban condicionando a la hora de disfrutar de mi vida y de mis vínculos. El amor es mucho más amplio que lo que nos enseñaron que es y creo que esto se ve reflejado en el video, en donde podemos ver la intimidad de distintos personajes que se relacionan entre sí y muchos que se relacionan consigo mismxs en una cabina fotográfica que los retrata como son, donde dejan salir su esencia”, cuenta Olivia, en el comunicado de difusión.



El tema fue compuesto por Olivia Viggiano y la producción es de Yago Escrivá. Fue grabado en el Estudio Sale la Luna, mezclado por Nicolás Borromeo en Los Ángeles y masterizada en El Mejor Estudio por Martín Muscatello.



"Este” cuenta un poco sobre mi proceso en el camino al amor propio. Ese amor incondicional conmigo misma que me permite vivir mis vínculos de una manera plena, porque así me siento yo conmigo en primer lugar. Siento que me ayudó a bajar un poco el ruido que me estaba haciendo el hecho de intentar llenar un vacío que sólo se llenaba con ese amor que nace de adentro”, agrega.



El video se grabó en Buenos Aires bajo la dirección de Rosario Lamastra con la participación de varios actores y también de amigos y familia.



"Estoy muy feliz de poder compartir esta canción con el mundo, ya que para mí fue una gran herramienta para conectar conmigo y, si ayuda a alguien a poder hacerlo también, la misión está cumplida", completa el comunicado.



Sobre Olivia Viggiano



Olivia es actriz y cantautora. Su recorrido musical en incluye dos discos de su autoría y un EP, (su single "Otra Vez" tiene más de 400.000 reproducciones en Youtube) y formó parte de festivales tales como el Personal Fest, BAFICI, Ciudad Emergente y Festival Cardinal (México).



Fue la artista elegida para abrir el concierto de Ariana Grande en el Honeymoon Tour en Argentina. Ha participado en teatro y en varios proyectos televisivos, entre ellos "Cuentame Como Pasó", el más reciente de ellos, emitido por la TV Pública, ganador de un Premio Tato a mejor ficción diaria de drama.



Además a principio de este año formó parte del rodaje de "Limbo" serie de Star+ que se estrenará en el 2022 con parte del elenco argentino y otra parte español.