La 96º edición de los Premios Oscar ha culminado con una nueva noche de gala que tuvo de todo. La gran ganadora fue “Oppenheimer”, film biográfico que retrata la vida del padre de la bomba atómica.



La biopic dirigida por Christopher Nolan obtuvo 7 galardones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., Mejor Montaje, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Banda Sonora.





El otro film que se llevó todos los aplausos y reconocimientos fue “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos. La increíble historia protagonizada por la dulce Emma Stone, se llevó cuatro Premios Oscar. La artista



El fantástico film obtuvo su reconocimiento como Mejor Actriz Protagonista para Emma Stone, que en el momento de salir ganadora no lo podía creer, en su rostro brilló la seriedad y pronto una sonrisa iluminó a la bella artista que a sus 35 años obtiene el segundo Oscar de su carrera.



Por su parte, “Pobres criaturas” también ganó el Oscar por Mejor Canción Original con “Y What Was I Made For?” de Billie Eilish por “Barbie”, único premio para el filme de Greta Gerwig, cuya otra canción nominada, I’m Just Ken, puso a bailar al teatro con la interpretación de Ryan Gosling.



Las películas en español se quedaron en el plano de las esperanzas. “La zona de interés”, de Jonathan Glazer, ganó el premio a Mejor Película Internacional, donde competía “La sociedad de la nieve”, de Juan Antonio Bayona, que tampoco se coronó en maquillaje y peluquería: triunfó “Pobres criaturas”.



“El chico y la garza”, de Hayao Miyazaki, se llevó el Premio Oscar al mejor largo de animación, por el que competía “Robot Dreams”, de Pablo Berger.





En cuanto al premio a Mejor Guion Original, el ganador fue “Anatomía de una caída”, y Mejor Guion Adaptado para “American Fiction”.

Mirá la lista de los ganadores al Premio Oscar 2024 en las categorías más importantes:

Mejor Película: Oppenheimer

Mejor Director: Christopher Nolan (por Oppenheimer)

Mejor Actriz: Emma Stone (por Poor Things)

Mejor Actor: Cillian Murphy (por Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph (por The Holdovers)

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr., (por Oppenheimer)

Mejor Película Animada: The Boy and the Heron

Mejor Película Internacional: Zone of Interest (Reino Unido)

Mejor Guion Original: Arthur Harari y Justine Triet (por Anatomy of a Fall)

Mejor Guion Adaptado: Cord Jefferson (por American Fiction)

Mejor Diseño de Producción: Poor Things

Mejor Montaje: Oppenheimer

Mejor Fotografía: Oppenheimer

Mejor Diseño de Vestuario: Poor Things

Mejor Maquillaje y Peinado: Poor Things

Mejor Sonido: Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Mejor Película Documental: 20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov)

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson (por Oppenheimer)

Mejor Canción: “What Was I Made For?” (de Barbie)

Mejores Efectos Especiales: Godzilla: Minus One

Mejor Cortometraje Live-action: The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Cortometraje Documental: The Last Repair Shop

Mejor Cortometraje Animado: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko