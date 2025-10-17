Este sábado 18, a las 20, la Orquesta Sinfónica de Córdoba interpretará una pieza de repertorio.

El Concierto n.º 1 para violonchelo, de Camille Saint-Saëns, solista Hermann Schreiner.

“El concierto, estructurado en un solo movimiento articulado en tres secciones, rompe con el molde convencional de los tres movimientos separados, pero lo hace sin abandonar la solidez formal heredada de los clásicos”, aclara el solista Hermann Schreiner.

“En su lenguaje encontramos tanto la expresividad romántica —con pasajes de gran dramatismo y lirismo— como una rigurosa disciplina constructiva, fiel al ideal de Saint-Saëns de mantener el equilibrio entre invención y forma”, agrega.

“En este sentido, la obra puede interpretarse como una afirmación de un clasicismo tradicionalista frente a las tendencias rupturistas que emergían en el mismo período”, concluye.

El programa incluye la Suite de Romeo y Julieta n.º 1 y n.º 2, de Sergéi Prokófiev, con dirección de JongWhi Vakh. Platea, 8.000; cazuela, 6.000; tertulia, 4.000; paraíso, 2.000 pesos.

