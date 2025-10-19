La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba invita al público a disfrutar de un nuevo concierto de su Temporada XIX, que se realizará el jueves 23 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria).

Bajo la dirección artística de Hadrian Ávila Arzuza, en esta ocasión se presentarán como solistas en piano Cecilia Farías de la Torre y Agustín Giannasi, tesistas de la carrera de Interpretación Instrumental, Departamento de Música, Facultad de Artes. Prof. Tatiana Shundrovskaya.

Programa:

M. Ravel: Concierto para piano y orquesta en sol mayor

Allegramente Adagio assai Presto

Solista: Cecilia Farías de la Torre

S. Rachmaninov: Concierto para piano n.º 2, Op. 18 en do menor

Moderato Adagio sostenuto III. Allegro scherzando

Solista: Agustín Giannasi