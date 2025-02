La 97ª edición de los premios Oscar se celebrará este domingo 2 de marzo. El icónico teatro Dolby de Los Ángeles será el escenario donde se reunirán numerosas estrellas de la industria cinematográfica. Por primera vez, el experimentado humorista Conan O’Brien será el encargado de conducir la gala.

Las principales candidatas al premio

Emilia Pérez parte como la gran contendiente de este año, con 13 nominaciones, marcando un récord para una película en un idioma distinto al inglés. La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista del filme dirigido por Jacques Audiard, ha hecho historia al convertirse en la cuarta intérprete española en recibir una nominación. Otras producciones destacadas en esta edición incluyen Wicked y The Brutalist, ambas con 10 nominaciones, así como Cónclave con 8 y Anora con 6.

Dónde podrán verse la gala

En Latinoamérica podremos ver las entrevistas, actuaciones y entregas por el canal TNT

La edición 2025 de los Premios Óscar también podrá seguirse en streaming para quienes prefieran disfrutar del evento en línea. La transmisión en vivo estará disponible en plataformas como HBO Max, DGO y Universal Plus, que brindarán una cobertura completa de la gala. Además, por primera vez, Hulu emitirá la ceremonia en directo, permitiendo a los espectadores acceder al evento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Música y homenajes:

La 97ª edición de los Premios Óscar contará con actuaciones en vivo de Wicked, un emotivo número musical en honor a Los Ángeles y un tributo especial a Quincy Jones. Así lo confirmaron Raj Kapoor y Katy Mullan, productores de la ceremonia, en declaraciones a EFE.

Kapoor adelantó que Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretarán un número inspirado en Wicked, aunque no especificó qué canciones del famoso musical de Broadway formarán parte de la presentación. Además, este miércoles se anunció que Queen Latifah participará en un homenaje póstumo al legendario productor y músico Quincy Jones, quien falleció en 2024.

Un tributo a Los Ángeles y su resiliencia

Según Kapoor, la gala de este año girará en torno al amor por el cine, y uno de los momentos musicales estará dedicado a Los Ángeles, ciudad considerada el corazón de Hollywood. “Queremos celebrar todo lo que esta ciudad significa para la industria y para el cine”, explicó.

Esta decisión también busca solidarizarse con las víctimas de los incendios que azotaron la ciudad durante tres semanas en enero, causando estragos en zonas como Palisades y Altadena. Durante la gala, también se destacarán los esfuerzos de reconstrucción que se han llevado a cabo en la ciudad. “Será un momento conmovedor”, añadió el productor.

Cambios en la presentación de las canciones nominadas

Los números musicales fueron uno de los mayores desafíos para los productores de esta edición. Kapoor explicó que tuvieron que replantear la forma en que se abordaría la ceremonia, lo que llevó a decisiones controvertidas, como la eliminación de las actuaciones en vivo de los temas nominados a mejor canción original.

“Este año quisimos poner el foco en los compositores y no solo en las canciones”, detalló Kapoor. En lugar de las interpretaciones en directo, la gala presentará un cortometraje especial que mostrará el proceso de composición de los temas nominados. Entre los artistas destacados en esta edición se encuentran Adrian Quesada y Abraham Alexander con Like A Bird de Sing Sing, así como Elton John y Brandi Carlile con Never Too Late de Elton John: Never Too Late.

“Estamos trabajando en una película hermosa que ofrecerá una visión única del proceso creativo detrás de estas canciones”, concluyó Kapoor.

Quiénes entregarán los premios:

Como de costumbre, los premios serán presentados por ganadores anteriores y celebridades destacadas. Entre los asistentes se encuentran Penélope Cruz, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Elle Fanning, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang. También dirán presente Joe Alwyn, Ana de Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller y Oprah Winfrey, entre otros.

“El brutalista” una de las favoritas…

Principales nominados:

Mejor película

Anora

The Brutalist (El brutalista)

A Complete Unknown (Un completo desconocido)

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Her (Aún estoy aquí)

Nickel Boys

The Substance (La sustancia)

Wicked

“Anora” seis nominaciones para una película indie basada en historias reales…

Mejor director

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - The Brutalist

James Mangold - A Complete Unknown

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - The Substance

La vida de Bob Dylan, el gran rol de Timothée Chalamet en “Un completo desconicido”

Mejor actor

Adrien Brody en The Brutalist (El brutalista)

Timothée Chalamet en A Complete Unknown (Un completo desconocido)

Colman Domingo en Sing Sing

Ralph Fiennes en Conclave

Sebastian Stan en The Apprentice (El aprendiz)

Ocho nominaciones para “Cónclave”. Ralph Fiennes mejor actor ?

Mejor actriz

Cynthia Erivo en Wicked

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez

Mikey Madison en Anora

Demi Moore en The Substance (La sustancia)

Fernanda Torres en I’m Still Here (Aún estoy aquí)

“Un dolor real ”, el Oscar para Kieran Culkin ?

Mejor actor de reparto

Yuri Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain (Un dolor real)

Edward Norton - A complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice. La historia de Trump

Ganará Jeremy Strong, como el asesor Roy Cohn, que ayuda al entonces desconocido Donald Trump en su carrera de ascenso ?

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro en A Complete Unknown (Un completo desconocido)

Ariana Grande en Wicked

Felicity Jones en The Brutalist

Isabella Rossellini en Conclave

Zoe Saldaña en Emilia Pérez

Isabella Rosellini, breve y determinante en “Cónclave”…

Mejor guion original

A Complete Unknown - James Mangold y Jay Cocks

Conclave - Peter Straugha

Emilia Pérez - Jacques Audiard en colaboración con Thomas Bidegain, Léa Mysius y Nicolas Livecchi

Nickel Boys - RaMell Ross & Joslyn Barnes

Sing Sing - Clint Bentley, Greg Kwedar Story by Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield

Mejor guion adaptado

Clint Bentley y Greg Kwedar - Las vidas de Sing Sing

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Jay Cocks y James Mangold - A Complete Unknown

Joslyn Barnes y RaMell Ross - Nickel Boys

Peter Straughan - Cónclave

Ganará Gladiador 2 por Mejor Vestuario ?

Mejor diseño de vestuario

A Complete Unknown - Arianne Phillips

Conclave - Lisy Christl

Gladiator II - Janty Yates y Dave Crossman

Nosferatu - Linda Muir

Wicked - Paul Tazewel

Wicked con 10 nominaciones…

Mejor banda sonora

The Brutalist - Daniel Blumberg

Conclave - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Clément Ducol y Camille

Wicked - John Powell y Stephen Schwartz

The Wild Robot (Robot salvaje)- Kris Bowers

Mejor cortometraje

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor corto de animación

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor corto documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Ganará Brasil su primer Oscar con “Aún estoy aquí ”?

Mejor película internacional

I’m Still Here Brasil (Aún estoy aquí)

The Girl with the Needle (La chica con la aguja)Dinamarca

Emilia Pérez Francia

The Seed of the Sacred Fig (La semilla de la higuera sagrada)Alemania

Flow, un mundo que salvar. Letonia

Mejor sonido

A Complete Unknown - Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey y David Giammarco

Dune: Part Two - Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill

Emilia Pérez - Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz y Niels Barletta

Wicked - Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson y John Marquis

The Wild Robot - Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo y Leff Lefferts

Diseño de producción

The Brutalist - Judy Becker Patricia Cuccia

Conclave - Suzie Davies Cynthia Sleiter

Dune: Part Two - Patrice Vermette Shane Vieau

Nosferatu - Craig Lathrop Beatrice Brentnerová

Wicked - Nathan Crowley Lee Sandales

Mejor edición

Anora - Sean Baker

The Brutalist - David Jancso

Conclave - Nick Emerson

Emilia Pérez - Juliette Welfling

Wicked - Myron Kerstein

Mejores efectos especiales

Alien: Romulus - Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin y Shane Mahan

Better Man - Luke Millar, David Clayton, Keith Herft y Peter Stubbs

Dune: Part Two - Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer

Kingdom of the Planet of the Apes - Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story y Rodney Burke

Wicked - Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk y Paul Corbould

Maquillaje y peluquería

A Different Man - Mike Marino, David Presto y Crystal Jurado

Emilia Pérez - Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier y Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu - David White, Traci Loader y Suzanne Stokes Munton

The Substance - Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillony Marilyne Scarselli

Wicked - Frances Hannon, Laura Blount y Sarah Nuth

Mejor película de animación

Flow

Inside Out 2 (Intensamente 2)

Memoir of a Snail (Memorias de un caracol)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Wallace & Gromit: la venganza se sirve con plumas)

The Wild Robot (Robot salvaje)

Ganará “Intensamente 2” o se llevará el Oscar Letonia, con “Flow” ?

Mejor Guión original

‘El Mal’ de Emilia Pérez - Musica: Clément Ducol y Camille. Letra: Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

‘The Journey’ de The Six Triple Eight - Diane Warren

‘Like A Bird’ de Sing Sing - Abraham Alexander y Adrian Quesada

‘Mi Camino’ de Emilia Pérez - Camille y Clément Ducol

‘Never Too Late’ de Elton John: Never Too Late - Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin

No veremos las interpretaciones sino el proceso creativo de las canciones nominadas….

Mejor fotografía

The Brutalist - Lol Crawley

Dune: Part Two - Greig Fraser

Emilia Pérez - Paul Guilhaume

Maria - Ed Lachman

Nosferatu - Jarin Blaschke

“La sustancia” el renacimiento de Demi Moore…