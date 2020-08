El prestigioso baterista Oscar Giunta, presenta este sábado un show en el ciclo Jazz Online, para presentar su álbum debut "Apaláp!".

El encuentro virtual es a las 22.30. Se puede conseguir la entrada aquí.

Se trata de una postergada presentación que el artista tenía agendada para el Teatro Colón y fue reprogramada para el mes de mayo de 2021. Debido al contexto de pandemia que se está viviendo, Giunta tuvo que suspender ese encuentro con el público y se sentía en deuda con su gente.

Oscar Giunta Supertrío! es la banda que encabeza el artista y estará en el ciclo Jazz Online que transmite shows por streaming en vivo, desde Borges 1975, en Palermo.



El músico, en diálogo con Télam, expresó: "Esto fue un gran cachetazo del que todavía no nos despertamos. Tuvimos que postergar la presentación en el Colón y una gira por varios puntos del país. Fue un golpazo en lo anímico y también tiene un impacto en lo económico y laboral. Pero se fueron perfilando algunas opciones como este ciclo, por eso no dudé un segundo cuando me ofrecieron participar. Es saldar una deuda con el público y con nosotros mismos".



La vuelta a la actividad para la formación continuará en noviembre con su presencia en el Hildener Jazztage, un importante festival que se realiza en la ciudad alemana de Hilden, trasmitido por la radio y televisión estatal de ese país, y que será grabada para un disco en vivo.

Este sábado se podrá disfrutar del gran trabajo registrado en Nueva York, que refleja el buen momento y la madurez alcanzada por el Oscar Giunta Supertrío!, a través de cuatro composiciones del baterista, una de Jacinto, una versión del tango "Sus ojos se cerraron", de Carlos Gardel; y una particular lectura del clásico "Black Hole Sun", de la banda grunge Soundgarden.



"Es importante que la música de ese disco se cristalice finalmente por la vía que sea. Lo que va a ocurrir este sábado es para mí espiritualmente una ocasión muy especial porque supone la posibilidad de interactuar con el público, a distancia pero en tiempo real", describió Giunta.

Fuente Télam