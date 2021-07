El dibujante y autor Oscar Salas, conversó este sábado con Susana en la mañana de Radio Universidad AM 580 y 88.5 FM para presentar su nueva historia: "La bruja de la noche".

Con este trabajo Salas se arriesga y entra decidido en un mundo diferente, como escritor y como ilustrador, dejando la atmósfera del cuento y atreviéndose a una novela de estas características épicas.

Historia ...

Este libro tiene un precedente en 2011 “El Talismán de la bruja”.

En ambos casos, la historia narra los planes de Magma, una bruja que, primero con forma humana y después, hecha espíritu, manipula los destinos de varias generaciones de guerreros, magos, amazonas y seres extraordinarios para destruir el mundo y crear otro a la medida de su maldad. Un niño, Dashi, y un guerrero, Hammos el Tuerto, la enfrentarán y descubrirán los verdaderos orígenes del Dragón.

Esta nueva versión ha sido trabajada integramente tanto desde el registro verbal como en ilustraciones. Prácticamente, es una nueva novela, un giro más acabado y desarrollado según las caracteristicas del género.

Estilo Salas

Las ilustraciones de este libro de colección no solo complementan el relato sino que le confieren un contexto onírico que dispara al lector a un mundo fantástico del que ya no querrá -o no podrá- salir nunca jamás.

Y está escrito y concebido de una manera tal que hasta los personajes más horripilantes y llenos de la maldad más oscura, abren en el lector un canal de empatía que solo el talento de Salas puede lograr desde el primer capítulo.

Lectores

Orientada a un público adolescente aunque su poder convocante llega a todos los grupos etarios. La atmósfera con que el autor construye el relato hace que una telaraña de aventuras, acción, terror, misterio y una historia de amor de fondo atrape la atención en cada capítulo.

Características Técnicas

Es un hermoso ejemplar de 452 páginas y tapa dura. Con cinta marcapágina, guarda, cinta capitel y es una edición limitada de colección.

Como siempre lo de Salas, es para guardar.

¿Cómo conseguirlo?

Grupo Editor 7

La Editorial tiene en etapa de maquetación tres cuentos infantiles ilustrados de Oscar Salas que si los tiempos de la pandemia lo permitirán a fines de octubre de este año ya impresos.

Se trata de:

1) Capitán Chatarra, viajero del tiempo, constructor e inventor de una máquina del tiempo absurda que viaja al pasado para presenciar y reinterpretar hechos históricos y al futuro donde vive aventuras emocionantes.

2) Historias para volar más allá que muy alto: con poemas e ilustraciones

3) Historias para viajar más allá que muy lejos: con poemas e ilustraciones

También está en el catálogo de 2021 una re-edición de El Cuco ya fue..