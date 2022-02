La ficción on demand es una de las más exitosas entre el público que elije el formato streaming. Outlander 6 se verá muy pronto en Latinoamérica y España, y volveremos a revivir la historia de amor entre Jamie y Claire.



En febrero de 2020 se estrenó la quinta temporada. Luego de dos años de ausencia, la nueva temporada de Outlander estará disponible el 6 de marzo.

En la sexta entrega, basada en la saga literaria de Diana Gabaldon, uno de los ejes centrales será el contexto social y político, que anticipa la llegada de la Guerra de independencia de los Estados Unidos, donde la pareja protagonista se verá obligada a elegir un bando para proteger a su familia.



Además, los Fraser deberán lidiar con la familia Christie, sus nuevos vecinos que se presentarán como los villanos de la historia. Todos estos hechos pondrán en peligro a la familia, especialmente a Claire, Brianna y Roger, que tratan de sortear los obstáculos de permanecer en una época a la cual no pertenecen y están en constante peligro.

Esta nueva temporada se basa en Viento y ceniza (A Breath of Snow and Ashes), el sexto libro de la saga literaria. En las últimas temporadas, Claire y Jamie se asentaron junto a su familia en Fraser's Ridge, Carolina del Norte, donde han tenido que enfrentar todo tipo de amenazas, y los nuevos episodios no serán la excepción.

¿Dónde se verá Outlander 6?

La ficción de época es original de la cadena Starz, que transmitía parte de su contenido a través de las señales de cable FOX Premium, lo que finalmente se modificó a través de la compra del estudio por parte de Disney.

En Netflix están disponibles las 5 temporadas de la serie. La sexta entrega se verá solo en Starz el domingo 6 de marzo y en Latinoamérica se podrá disfrutar a través de Star Plus, la plataforma hermana de Disney Plus.



Los nuevos episodios estarán disponibles cada miércoles en Star Plus a partir del 9 de marzo, cuando se podrá disfrutar del primer episodio llamado Echoes.



Outlander 6 tiene ocho episodios y es la más corta de las temporadas. La pandemia obligó a los realizadores de la serie a retrasar el rodaje, por lo que decidieron acortar la emisión.

(Fuente quever.news)