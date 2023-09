Pablo Jaurena habla sobre su nominación a los Grammy Latino 2023 en el rubro Mejor Álbum de Tango

Por primera vez, la ceremonia de premiación de los Grammy Latino 2023 se realizará fuera de Estados Unidos, con Sevilla, España, como la próxima sede de la gala que reunirá a los mejores exponentes de la música. La cita para ver el evento será el próximo 16 de noviembre de 2023.

Un artista nacido en Río Tercero

Pablo Jaurena, riotercerense, músico, bandoneonista, de familia de músicos está ternado a un premio Grammy Latino en el rubro Mejor Álbum de Tango, y comparte con pesos pesados: Quinteto Ástor Piazzolla; Susana Rinaldi y Osvaldo Piro; Romo, Agri, Messiez Tango Trío y Tanghetto. Y lo hace con su trabajo Retrato del Aire.

“En un trabajo de bandoneón solo que rompe el molde de un disco tradicional de tangos", cuenta Jaurena a José Ávila, en Furia Nacional. Y al mismo tiempo, transita caminos que otros han transitado.

“El repertorio es eclético: desde composiciones mías hasta La cumparsita y Por una cabeza, propone al público un encuentro con un instrumento conocido pero no en esa dimensión" explica el músico.

Los discos solistas se hacen en absoluta soledad. Se necesita alinearse con uno mismo para transmitir lo que se desea.

Abuela y abuelo artistas y guías:

Nacido en Río IIII, vino jovencito a estudiar a Córdoba a la UNC, de familia de musicos: su abuela fue pianista clásica muy bien formada, pero por los mandatos de su época una vez casada se dedicó a la familia. Falleció joven y no vio a Pablo convertido en músico."Heredé sus libros, sus partituras, estudié en su piano, sigo conectado con ella comenta Jaurena y recuerda a su abuelo Héctor, “cantante aficionado en coros por ejemplo, él fue quien me compró el primer bandoneón, es el “culpable” de ésto”, evoca.

El bandoneón tiene magia:

“El bandoneón parece que respira, que tiene vida, es maleable, exhala, esa etapa de los viejos bandoneones me marcó profundamente, cuando caí en su trampa no me soltó nunca más . Eso me fascina del instrumento".

“En la facultad algunos compañeros llevaron música de Piazzolla y de Federico, luego mi padre me comentó sobre la venta de un bandoneón que se publicaba en el periódico de Río III, fui a verlo sin saber tocar una nota y quedé prendido con la idea de comprarme uno. Luego en el taller del luthier Oreste Rossotto en Córdoba me compré un bandoneón con un préstamo nunca devuelto, que me hizo mi abuelo, es el instrumento que está en la tapa de este disco nominado, es alemán, del año 1930”.

Y recuerda su breve contacto con la extraordinaria pianista: "Hice un seminario con Hilda Herrera y me cambió la forma de ver el folclore, no soy especialista del género pero lo que sé mucho se lo debo a ella".

Un hombre con múltiples tareas y proyectos:

Pablo Jaurena es el primer bandoneón de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, además tiene la Orquesta El Arranque, en Buenos Aires; además hace una semana salió a la venta un libro pedagógico que publicó para la ejecución de ensambles de bandoneones para alumnos y maestros. Estuvo en Alemania haciendo presentaciones y seminarios y tiene planeado ir a Sevilla a la engtrega de los Grammy que por primera vez será fuera de EEUU.

“No esperaba esta noticia, si bien sabía que el disco estaba postulado”. "Estoy con mucha alegría por esta nominación", la particularidad de la interpretación puede tener su peso en esta selección.

Un dato emotivo:

“Volver” en la versión de Piazzolla y Troilo, del año 1971, en un dúo incomparable, es una de las primeras piezas que saqué en el bandoneón, recuerda Jaurena. Y traté ahora de hacer una versión diferente que se titula “Fantasía de Volver”, tiene un tratamiento libre, diferente y muestra otra faceta del tema.

Feliz y agradecido:

"Ojalá pueda volver con la “copa” bromea el artista pero de todas formas si no traigo el Grammy, estoy muy agradecido a la vida por las puertas que me abrió el bandoneón".

