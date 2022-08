En diciembre de 1992, la actriz y bailarina Daniella Pérez fue asesinada por Guilherme de Pádua, compañero de la telenovela “De cuerpo y alma”, y su esposa, Paula Thomaz, en un crimen cruelmente premeditado. La muerte prematura de la joven de 22 años sacudió a Brasil, llegando a ocupar la primera plana de los medios superando la renuncia a la presidencia del por entonces presidente del país vecino Fernando Collor de Mello.

El femicidio de Daniella, hija de la autora y productora brasileña Gloria Pérez (guionista de las exitosas telenovelas “El Clon” y “Camino de Indias”), fue tratado con sensacionalismo y una narrativa que culpaba a la joven de algo que no había hecho. Luego de tres décadas del caso, Gloria Pérez trae informes inéditos y revisita el caso con autoridades del proceso, familiares y allegados de Daniella Pérez, quienes rememoran la trayectoria de la artista y recuerdos sobre la tragedia, entre ellos, el viudo de la actriz Raúl Gazolla y otros actores brasileños, como Claudia Raia, Fábio Assumpção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira y Eri Johnson.

Pacto Brutal: el asesinato de Daniella Perez, independientemente de mostrar el amarillismo con el que la prensa siguió el caso, reflexiona sobre la justicia machista, la desagradable representación con la que juzgó a Daniella tras su asesinato y el dolor de una madre, y una familia, que no pudo volver jamás a su vida.

En 1992, la telenovela “De cuerpo y alma” medía 52 puntos de rating, era la primera telenovela de Glória Pérez en el codiciado horario central. La telenovela, tenía como tema central el trasplante de órganos. La protagonista era Paloma, interpretada por Cristiana Oliveira, quien recibía el corazón de Betina, la esposa de Tarcisio Meira. Daniella Pérez, la hija de la autora, participaba en la telenovela en el papel de la hermana de Paloma: Yasmin. Paloma era novia de Caio (Fabio Assunção) y estaba involucrada sentimentalmente también con el conductor de un ómnibus llamado Bira, en el triángulo amoroso más importante de la telenovela. Bira era interpretado por Guilherme de Pádua. Como el romance entre ambos en la telenovela estaba llegando a su fin, Guilherme comenzó a desesperarse y a acosar a Daniella para que hablara con su madre sobre su papel. El resultado fue su muerte el 28 de diciembre, relatada en detalle en la docuserie.

Todos estos elementos son importantes para entender por qué este asesinato tuvo tal repercusión, al punto de llevar multitudes al velorio de una jovencísima actriz, que aún no era muy conocida. La fusión entre realidad y ficción fue estimulada por el periodismo de la época y por la propia cadena Globo en sus reportajes. Muchos periódicos informaron de la muerte no de Daniella, sino de Yasmin, a manos no de Guilherme, sino de Bira. La confusión entre estos límites fue tan exacerbada que aún hoy hay personas que guardan en su memoria que Daniella y Guilherme tuvieron una aventura en ese momento, lo que resultó ser una mentira.

Pacto brutal asume el gran reto de reorganizar toda esta confusa historia, eligiendo qué priorizar y qué dejar de lado, en favor de una narrativa mínimamente coherente. La opción escogida por los directores es el foco en los testimonios de los involucrados, en especial el de Glória Pérez, que enfatiza el carácter emotivo fortalecido en los recuerdos de Daniella –siempre señalada como estrella, que estaría entre las grandes actrices del país hoy-. Es conmovedor, por ejemplo, ver el sufrimiento que aún existe en el discurso de su entonces esposo, Raúl Gazolla.

El documental comienza con un episodio impactante, directo y para muchos inquietante. No da mucho tiempo para reflexionar sobre los hechos previos al asesinato y, casi siempre, narrado por Gloria Pérez, va directo al grano al mostrar la muerte de una de las actrices más queridas del país.

Un asesinato en sí ya es un hecho pesado, pero el documental profundiza en los detalles del momento y el día del crimen, mostrando imágenes del cuerpo e imágenes de cómo lucía Daniella después de su muerte.

La protagonista de la serie será esta madre destruida buscando justicia y cambiando radicalmente su vida para ello (algo que en nuestro país conocemos mucho). También develará una justicia lenta, atada a leyes creadas por los hombres y una policía que es corrupta estructuralmente, (algo que en nuestro país también conocemos mucho).

La serie, dirigida por Guto Barra y Tatiana Issa, termina impactando y emocionando. Llevar sensibilidad en medio del absurdo del asesinato de la joven es una tarea muy difícil, pero se lleva a cabo con éxito en las declaraciones de Glória, de su esposo y de amigos de Daniella. Más las imágenes de archivo que muestran el talento y la dulzura de la actriz.

La miniserie vale cada minuto de tu tiempo.

Muchos homicidios ocurren a diario, pocos con todo el revuelo que causó el de Daniella, pero todos entregan la certeza de que estamos a merced de una legislación frágil y un poder judicial corrupto. Es muy molesto saber que las familias de las víctimas se ven obligadas a luchar por la justicia todo el tiempo y simplemente no pueden confiar en el sistema. No es sencillo avanzar, ni en Brasil, ni en Argentina. Justicia por Daniella Pérez. Este caso, como tantos otros, no se puede olvidar.