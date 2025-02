Paquita la del Barrio falleció este lunes a los 77 años. La partida de la reconocida intérprete de "Rata de Dos Patas" deja un vacío en el género ranchero, los boleros y la música popular mexicana. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar en Veracruz. Su partida deja un legado imborrable, siendo una artista única e inigualable.

Tras la triste noticia, solicitaron respeto. "En este momento de gran dolor, pedimos con la mayor consideración a los medios de comunicación y al público en general que nos otorguen espacio y comprensión, permitiendo a su familia atravesar este duelo en privacidad y tranquilidad", expresaron.

Para concluir, agradecieron el apoyo y el respeto en estos momentos difíciles. "Descansa en paz. Tu música y tu legado permanecerán siempre en nuestros corazones", destacaron sobre la icónica cantante mexicana, recordada por temas como Rata de dos patas, que la convirtieron en un símbolo del desamor.

Una vida con muchas dificultades

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril en el estado de Veracruz. Desde pequeña mostró un gran interés por la música, y sus maestros de primaria la impulsaron a demostrar su talento, invitándola a cantar en los festivales escolares.

Su infancia estuvo marcada por la pobreza. Junto a su familia, trabajó en labores del campo para salir adelante. Las dificultades económicas impidieron que pudiera cursar sus estudios a tiempo, logrando finalizar la primaria hasta los 16 años.

La vida de Paquita la del Barrio no fue fácil, enfrentando momentos difíciles tanto por la escasez económica como por las experiencias dolorosas en sus relaciones amorosas. Estas vivencias moldearon su visión del mundo y se reflejaron en sus canciones, conocidas por sus letras cargadas de un fuerte mensaje contra el machismo y en defensa de las mujeres.

A los 16 años, Francisca conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, un hombre mucho mayor que ella y quien trabajaba como Tesorero de la Presidencia Municipal. Sin embargo, la relación terminó en desilusión cuando, con el tiempo, Paquita descubrió que él tenía otra familia. Esta dolorosa experiencia la llevó a dejarlo y a buscar nuevas oportunidades para cumplir su sueño de ser cantante.

Su camino la llevó a la Ciudad de México, donde consiguió empleo en el restaurante La Fogata Norteña. Fue allí donde conoció a Alfonso Martínez, quien se convirtió en su último esposo y la acompañó hasta su fallecimiento en 1997. Sin embargo, su relación con Martínez también estuvo marcada por el sufrimiento, ya que él ejerció violencia física y emocional sobre ella.

Otro episodio difícil en su vida fue el distanciamiento con su hermana Viola, con quien había formado el dueto Las Golondrinas. A pesar de las diferencias que las separaron, con el tiempo lograron reconciliarse.

A lo largo de su trayectoria, la cantante dejó un vasto legado musical con álbumes como Invítame a pecar, Taco Placero, Frente a Frente, Duro y contra ellos, Piérdeme el respeto, Ni un cigarro, ¿Me estás oyendo, inútil?, Lámpara sin luz, Las mujeres mandan, Mi historia, En la bohemia y La crema de la crema, entre muchos otros.

Su voz y su mensaje dejaron una marca imborrable en la música mexicana. Hoy ya descansa en paz, La Guerrillera del Bolero, Paquita la del Barrio.

Cómo nació su mayor éxito:

Manuel Eduardo Toscano es el autor de la canción “Rata de dos patas” que hizo famosa a Paquita a nivel internacional.

Él mismo cuenta en su canal de YouTube que una vez que presenció un recital de la cantante en el Auditorio Nacional de México y al ver el éxito que tenían las canciones despechadas que interpretaba pensó que una canción que insultara al hombre podría ser un suceso en su voz. Y la escribió en dos horas.

Le resultó muy fuerte a Paquita la letra llena de insultos al punto que en una primera instancia no quiso grabarla, hasta que, finalmente accedió y luego llegó a reconocer que fue un impacto enorme en su carrera. A partir de alli las audiencias femeninas vitoreaban su repertorio que se fue llenando de canciones en esa línea, muchas de ellas del mismo autor Toscano. Su vida había sido desgraciada en los amores y esas letras la representaban y su público se identificaba con ella.

En verdad, según contó finalmente el autor, originalmente no fue compuesta para los hombres en general sino para uno en particular y no por cuestiones amorosas por cierto. El destinatario era Carlos Salina de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994.