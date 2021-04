La mítica serie creada por Julian Fellowes tendrá una segunda película que en estos días inicia su producción, para ser estrenada en la próxima Navidad.

Habrá incorporaciones de actrices y actores que se sumarán al elenco original. Sí, incluida Maggie Smith, la más veterana de este grupo de actores al que se suman nuevos nombres como Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic Wes.

La idea de esta segunda película es la de ofrecer al público un lugar familiar al que regresar después de que el año pasado muchas personas tuvieran que pasar en soledad estas fiestas por culpa de la pandemia.

“Tras un año especialmente complicado en el que muchos nos hemos visto separados de nuestros familiares y amigos, es un enorme consuelo pensar que llegan tiempos mejores y que estas Navidades podremos volver a reunirnos con nuestros adorados personajes de Downton Abbey”, explica Gareth Neame, presidente ejecutivo de Carnival Films, en un comunicado enviado este lunes a los medios.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining! See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/DkEfo8ODzm