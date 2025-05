La plataforma Netflix lanzó la adaptación audiovisual de la novela gráfica El Eternauta y es furor en el mundo del streaming.

Todo el mundo está hablando de las repercusiones de la serie, de los efectos visuales, las actuaciones y la fantástica adaptación que llevaron adelante los creadores de la serie. La dirección es de Bruno Stagnaro, la escritura del guión estuvo a cargo de Stagnaro junto a Ariel Staltari, quien participa también como actor. El Consultor Creativo es Martín M. Oesterheld, nieto del autor de El Eternauta, Héctor Germán Oesterheal, junto al ilustrador Francisco solano López.



Entre las realizadoras, hay un rol muy importante que llevó adelante Patricia Conta Directora de Vestuario de la serie. La vestuarista brindó una entrevista en Canal 10 para compartir detalles de este gran trabajo en El Eternauta: “Fue un proceso largo, intenso, como se ve en la pieza audiovisual. Nosotros estuvimos casi un año entero trabajando dentro de la preproducción y el rodaje. Yo era bastante fan del cómic, lo había leído hacía un montón”.





“Es una pieza icónica de la que todo el mundo en algún momento quiso hacer el Eternauta. En nuestro medio era algo que siempre circulaba… Entonces, un sueño, una cosa muy anhelada fue muchísimo trabajo. Fue construir ese universo, llevado al 2022, que es donde transcurre…”, describe la realizadora.

La vestuarista recuerda que el cordobés Nicolás Brondo estuvo dentro del equipo de dibujantes: “Empecé con los diseños de vestuario del Eternauta. Yo en general dibujo mis cosas, pero esta pieza que tenía que ver con el cómic, intenté buscar un dibujante que viniera del cómic para que estuviera mejor representado lo que yo quería mostrar al director, que era finalmente quien decidía”.





Conte también detalla qué aportes pudo entregar a la serie desde su participación: “Me gusta mucho armar los personajes desde lo real y siempre digo que yo les armo un placard a cada personaje y en ese placard también pongo hasta qué ropa usan para dormir, aunque no haya nunca una escena donde duermen… Pero creo que construir el personaje desde lo cotidiano y de su vida, después se termina sintiendo en el suéter que usa Favalli o finalmente en el gamulán que termina agarrando Salvo del placard de Favalli. Yendo a eso, específicamente nosotros en el cómic la primera escena se desarrolla en casa de Salvo y acá se desarrolla en casa de Favalli”



La artista destaca que se construye un imaginario en torno a la cotidianidad de cada personaje, a qué se dedica, qué estilo de ropa usaría y en base a eso se construyen los vestuarios. “Hago bastante trabajo de investigación, que no tiene que ver solo con la investigación histórica si nos toca un personaje de época, sino con la investigación de lo cotidiano”.



Patricia Conta también diseñó el vestuario de cada extra que participa en la serie: “Creo que en esta serie los extras cuentan un montón, cada muerto que hay ahí tirado al lado de la vía del tren, para nosotros fue, bueno, este tipo es un policía que justo cambió el turno y lo agarró la nieve en la calle, este tipo o esta piba es una piba que venía de bailar, entonces, desde ahí, o sea, yo me paro desde ahí, yo soy egresada de diseño de indumentaria, de UBA, de FADU, y como que tengo ese modo de trabajar, o sea, desde el proyecto, desde el equipo, yo laburo desde ahí, en general”.



Sobre el traje que usa Ricardo Darín para interpretar al personaje principal Juan Salvo, la vestuarista explica: “Nos llevó un tiempo importante decidir cuál era la forma, la morfología que iba a tener ese gamulán, hicimos varios, también cuál era la tela que iba a hacer ese gamulán… Las curtiembres no hacen más el cuero con el cordero adentro, no lo producen más porque nadie compra eso, entonces nosotros tuvimos que ir a las curtiembres que existían en Capital, que no son tantas y que no te venden tampoco por pieza, les pedimos que nos produjeran este material, después nosotros lo teníamos en el taller y después recién lo cortamos”. En esta etapa “probamos distintos gamulanes que hicimos con distintos materiales y distintos cortes… también le probamos otro tipo de cosas que no eran gamulanes, pero siempre íbamos para allí. Nuestro corazón estaba en la tipología de esta prenda”, comparte Patricia.

