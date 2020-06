Sir Paul McCartney continúa musicalizando la cuarentena alrededor del mundo. Mientras participa de shows benéficos, el Beatle mantiene la rueda girando, y en esta oportunidad se decidió a reeditar uno de sus discos solistas más populares. Se trata de "Flaming Pie" y estará disponible desde el 31 julio en diversos formatos: ediciones físicas de lujo y digitales en plataformas streaming. En una de las físicas, pensada para coleccionistas, se incluirá un disco con grabaciones caseras y el proyecto The Ballad of the Skeletons, una colaboración entre paul y el poeta beat Allen Ginsberg.

Algunas particularidades de Flaming Pie lo hacen único. En primer lugar, se trató del disco solista número 10 de Paul. Además, fue el último que contó con la participación de su esposa Linda, quien falleció un año después.

El lanzamiento original sucedió allí por 1997 y fue una producción conjunta entre George Martin y Jeff Lynne. Además, el disco contó con la participación de Ringo Starr.

Para calmar la espera hasta el 31 de julio, ya se liberaron algunos sencillos que podemos disfrutar como el EP Young Boy.