Paula Maffía es una cantautora e intrumentista que lleva más de 15 años en la música, miembro fundador de la petit orquesta de rock La cosa mostra y del ensamble de Las Taradas.

Como solista, Paula Maffía tiene dos discos: Ojos que ladran, del 2015 y Polvo, del 2019. En una entrevista reciente en el diario La Nación Paula dice que en Ojos que Ladran expuso sus dudas sobre el amor y en Polvo, su esceptisimo.

Si bien su trayecto en la música es de varios años, tal vez su nombre haya sonado con más fuerza a fines del año pasado, cuando fue elegida para telonear el show de la mítica figura internacional de rock, Patti Smith, el 21 de noviembre en el Estadio Luna Park.

Respecto a esa presentación, Maffia expresa: "Me llevó tiempo superar la sorpresa de la invitación porque no fui yo quien se postuló sino que fue ella la que me eligió a partir de propuestas que le acercaron. Y me sorprendió el lugar que le dio la prensa, se volvió un elogio grande.”

POLVO es su trabajo mas reciente editado por Goza records en el 2019. A lo largo de todo el disco muestra sus garras: gran potencia rockera, mezclada con tintes latinoamericanos y, sobre todo, un trabajo fino sobre sus letras.

Conocé más sobre la artista en el podcast El Futuro es Musicas: